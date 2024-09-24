Операція ЗСУ в Курській області варта зусиль, - ексдиректор ЦРУ Петреус

Операція ЗСУ на Курщині - це удар по репутації диктатора Володимира Путіна. Це показало слабкість його сил для всього світу.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, до операції на Курщині Україна залучила 4 найкращі українські бригади з логістикою, артилерією, ППО, інженерами, БпЛА.

"Усе це застало росіян зненацька, що несподівано в епоху всюдисущого стеження. ЗСУ продемонстрували, що російські сили оборони та інші місцеві силові структури є дуже небоєздатними. Відповідь з боку Росії була непослідовною та зайняла у них надто багато часу. ... Думаю, що операція ЗСУ в Курській області варта зусиль. Сотні російських солдатів потрапили в полон. Буквально недавно відбувся третій обмін полоненими, чого давно не було. Повідомляється, що є тисячі росіян, які все ще в оточенні. Вони не можуть втекти, бо мости через річку підірвані. Тож, можливо, є перспектива більшої кількості полонених", - пояснив він.

Петреус вважає, що якщо росіяни чинитимуть достатній тиск, то Україні, можливо, доведеться провести контрольоване відведення сил. Але вони перетягнуть значну кількість російських військ.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наступ на Курщині провели, щоб показати партнерам, на що ми здатні.

Також за даними ЗМІ Курщина є одним із елементів плану перемоги України.

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