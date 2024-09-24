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Новини Війна
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Операція ЗСУ в Курській області варта зусиль, - ексдиректор ЦРУ Петреус

Петреус про операцію на Курщині

Операція ЗСУ на Курщині - це удар по репутації диктатора Володимира Путіна. Це показало слабкість його сил для всього світу.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, до операції на Курщині Україна залучила 4 найкращі українські бригади з логістикою, артилерією, ППО, інженерами, БпЛА.

"Усе це застало росіян зненацька, що несподівано в епоху всюдисущого стеження. ЗСУ продемонстрували, що російські сили оборони та інші місцеві силові структури є дуже небоєздатними. Відповідь з боку Росії була непослідовною та зайняла у них надто багато часу. ... Думаю, що операція ЗСУ в Курській області варта зусиль. Сотні російських солдатів потрапили в полон. Буквально недавно відбувся третій обмін полоненими, чого давно не було. Повідомляється, що є тисячі росіян, які все ще в оточенні. Вони не можуть втекти, бо мости через річку підірвані. Тож, можливо, є перспектива більшої кількості полонених", - пояснив він.

Петреус вважає, що якщо росіяни чинитимуть достатній тиск, то Україні, можливо, доведеться провести контрольоване відведення сил. Але вони перетягнуть значну кількість російських військ.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наступ на Курщині провели, щоб показати партнерам, на що ми здатні.

Також за даними ЗМІ Курщина є одним із елементів плану перемоги України.

Читайте: Путін чітко дав зрозуміти, що хоче принести нову війну в Європу. Він не зупиниться в Україні, - ексдиректор ЦРУ Петреус

Автор: 

Петреус Давід (33) Курськ (1124)


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Топ коментарі
+2
Подивимось на питання ширше: чи варта взагалі Україна цих втрат?
росія все одно більша та хитріша, отже, все одно переможе.
Так чи не краще було б не чинити опір взагалі, а швиденько влитись в склад нової імперії?
Хоча б зброї дали вдосталь, а не як "партнери" - по краплині.
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24.09.2024 09:59
+2
Операція на курщині це можливість вбити,ще більше москалів,бо там їх застали зненацька,не за лінією суровікіна...
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24.09.2024 10:12
+2
Ну тобто росія на особом положєніі. Їм чужу землю заграбастати можна, а нам у відповідь хапнути їхньої, хоч і тимчасово, значить, ні.
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24.09.2024 14:09
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Так, краще би ПЕРШИЙ бій був не на курщині.
Іди шкарпетки свої пери і цвяхи забивай.
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24.09.2024 10:10 Відповісти
До чого ці слєзліві висєри? Купа людей загинуло навіть не доживши до першого бою. Курськ ніяк не впливає на можливість померти. Загинути можна і під Курськом і під Покровськом, і навіть у Полтаві, чи під Львовом. Але це ніяк не змінює успішність Курської операції.
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24.09.2024 13:52 Відповісти
Надзвичайні успіхи видно аж з Польщі? Покажіть як змінилась мапа захоплений ЗСУ російських територій протягом останнього місяця.
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24.09.2024 13:57 Відповісти
Якіж ці всі екс від Ходжеса до Расмуссена с Пісторіусами сміливі. Особливо коли вже екс
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24.09.2024 10:08 Відповісти
Операція на курщині це можливість вбити,ще більше москалів,бо там їх застали зненацька,не за лінією суровікіна...
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24.09.2024 10:12 Відповісти
https://t.me/voynareal/99396 Рівно 20 років тому яйце перемогло Януковича. Памʼятаєте цей жорстокий замах на кандидата в президенти?
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24.09.2024 10:39 Відповісти
Вічна слава Герою
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24.09.2024 11:26 Відповісти
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