Операція ЗСУ у Курській області створила стратегічну проблему для Путіна, - голова Військового комітету НАТО Бауер

Операція українських військових у Курській області Російської Федерації створила для російського диктатора Володимира Путіна стратегічну проблему.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

Він зазначив, що наразі на фронті обидві сторони мають однакові проблеми.

"Перша - це кадрова. Обидві сторони шукають нових солдатів. Потім вам потрібно навчити цих солдатів, це друге питання, над яким працюють обидві сторони. Але росіяни в перші два роки війни втратили багато людей, багато старших офіцерів, які могли б навчати цих солдатів. Україні ж допомагають 50 країн світу, і тому навчання частково відбувається за допомогою інших країн. І по-третє, обидві країни шукають нових можливостей і більше боєприпасів", - пояснив Бауер.

"І тут Україні допомагають 50 країн, тоді як Росія збільшила свій оборонний потенціал до рівня військової економіки та отримує допомогу від таких сумнівних країн, як Іран і Північна Корея, а також непряму допомогу від Китаю. Отже, обидві сторони мають схожі проблеми і працюють над ними", - додав Бауер.

Очільник ВК НАТО також прогнозує, що "коли буде найвідповідніший момент - і це оцінка - росіяни спробують наступати, а Україна розглядатиме контрнаступи".

"Курськ - це гарний приклад, де проводився контрнаступ, і куди вторглася Україна. Вперше з 1941 року іноземна держава опинилася на російській землі! Це стратегічна проблема для Росії. І це також створює операційні проблеми для Росії через логістичні лінії, що проходять через Курськ", - констатував Бауер.

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Водночас він зазначив, що в результаті курського контрнаступу для України "є низка успіхів", хоча "деякі речі відбуваються, найімовірніше, не так, як планувалося, як задумано".

"Можливо, Україна очікувала відведення додаткових військ із Донбасу в Курську область. І це не так сталося, як, напевно, всі думали", - вважає глава ВК.

Бауер також пояснив, що на операцію в Курській області РФ потрібно "дивитися багатошарово: на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях".

"Якщо дивитися на стратегічному рівні, то Україна створює для Росії стратегічну дилему. Коли Путін каже, що він захищає батьківщину, він у цьому не має успіху, тому що Україна зараз у Росії. Це погано. Тому я вважаю, що це розумний крок України. Також це призвело до дискусії в Росії про те, "що ми будемо робити з цим", "ми будемо переорієнтуватися з Донбасу на Курськ чи ні?". Я вважаю, що стратегічна дилема все ще існує, тому що ця історія для Путіна погана. Але поки що він дозволяє цьому тривати, не змінюючи своїх пріоритетів", - сказав він.

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Водночас глава ВК констатував, що на Донбасі росіяни "повільно з великими втратами просуваються вперед". "Це не величезні досягнення, але це досягнення. І Україна продовжує дуже мужньо і здебільшого дуже ефективно захищатися", - сказав він.

"Отже, повертаючись до питання про можливий розвиток, я б сказав, що рухів мало. Але все залежить від того, як ви вирішите три проблеми, які я зазначив раніше. В Україні та в Росії. І тому я продовжуватиму наполягати на дискусії щодо оборонних виробничих потужностей у нашій частині світу, які необхідно серйозно нарощувати не тільки для того, щоб продовжувати підтримувати Україну, а й для збільшення наших власних можливостей", - констатував Бауер.

Нагадаємо, ексглава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що "червоні лінії" Кремля не повинні лякати світ. А операцію ЗСУ на Курщині розбиратимуть в усіх військових академіях світу,