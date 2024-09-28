УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11433 відвідувача онлайн
Новини
3 755 18

Операція ЗСУ у Курській області створила стратегічну проблему для Путіна, - голова Військового комітету НАТО Бауер

Роб Бауер про Ккурську операцію

Операція українських військових у Курській області Російської Федерації створила для російського диктатора Володимира Путіна стратегічну проблему.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер.

Він зазначив, що наразі на фронті обидві сторони мають однакові проблеми.

"Перша - це кадрова. Обидві сторони шукають нових солдатів. Потім вам потрібно навчити цих солдатів, це друге питання, над яким працюють обидві сторони. Але росіяни в перші два роки війни втратили багато людей, багато старших офіцерів, які могли б навчати цих солдатів. Україні ж допомагають 50 країн світу, і тому навчання частково відбувається за допомогою інших країн. І по-третє, обидві країни шукають нових можливостей і більше боєприпасів", - пояснив Бауер.

"І тут Україні допомагають 50 країн, тоді як Росія збільшила свій оборонний потенціал до рівня військової економіки та отримує допомогу від таких сумнівних країн, як Іран і Північна Корея, а також непряму допомогу від Китаю. Отже, обидві сторони мають схожі проблеми і працюють над ними", - додав Бауер.

Очільник ВК НАТО також прогнозує, що "коли буде найвідповідніший момент - і це оцінка - росіяни спробують наступати, а Україна розглядатиме контрнаступи".

"Курськ - це гарний приклад, де проводився контрнаступ, і куди вторглася Україна. Вперше з 1941 року іноземна держава опинилася на російській землі! Це стратегічна проблема для Росії. І це також створює операційні проблеми для Росії через логістичні лінії, що проходять через Курськ", - констатував Бауер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операція ЗСУ в Курській області варта зусиль, - ексдиректор ЦРУ Петреус

Водночас він зазначив, що в результаті курського контрнаступу для України "є низка успіхів", хоча "деякі речі відбуваються, найімовірніше, не так, як планувалося, як задумано".

"Можливо, Україна очікувала відведення додаткових військ із Донбасу в Курську область. І це не так сталося, як, напевно, всі думали", - вважає глава ВК.

Бауер також пояснив, що на операцію в Курській області РФ потрібно "дивитися багатошарово: на стратегічному, оперативному і тактичному рівнях".

"Якщо дивитися на стратегічному рівні, то Україна створює для Росії стратегічну дилему. Коли Путін каже, що він захищає батьківщину, він у цьому не має успіху, тому що Україна зараз у Росії. Це погано. Тому я вважаю, що це розумний крок України. Також це призвело до дискусії в Росії про те, "що ми будемо робити з цим", "ми будемо переорієнтуватися з Донбасу на Курськ чи ні?". Я вважаю, що стратегічна дилема все ще існує, тому що ця історія для Путіна погана. Але поки що він дозволяє цьому тривати, не змінюючи своїх пріоритетів", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Курській області російські військові почали витрачати більше боєприпасів, - ОТУ "Сіверськ"

Водночас глава ВК констатував, що на Донбасі росіяни "повільно з великими втратами просуваються вперед". "Це не величезні досягнення, але це досягнення. І Україна продовжує дуже мужньо і здебільшого дуже ефективно захищатися", - сказав він.

"Отже, повертаючись до питання про можливий розвиток, я б сказав, що рухів мало. Але все залежить від того, як ви вирішите три проблеми, які я зазначив раніше. В Україні та в Росії. І тому я продовжуватиму наполягати на дискусії щодо оборонних виробничих потужностей у нашій частині світу, які необхідно серйозно нарощувати не тільки для того, щоб продовжувати підтримувати Україну, а й для збільшення наших власних можливостей", - констатував Бауер.

Нагадаємо, ексглава Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що "червоні лінії" Кремля не повинні лякати світ. А операцію ЗСУ на Курщині розбиратимуть в усіх військових академіях світу,

Автор: 

армія рф (17526) путін володимир (23878) ЗСУ (7588) Курськ (1129) Бауер Роб (51)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
🤣🤣🤣Папа, а сколько лет Путину? - Семьдесят один -" строго по плану", сынок. А что?
- Стыдно должно быть!!! Ленин, в его годы, уже давным давно в Мавзолее лежал
показати весь коментар
28.09.2024 14:45
+3
50 країн допомогають, але руки зв"язали... Не дозволяють нормально влупити по кацапській території.
показати весь коментар
28.09.2024 14:46
+3
Вибачте, бубачка сьогодні відпочиває..субота.
показати весь коментар
28.09.2024 15:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
50 країн= Іран, Китай, КНДР.
показати весь коментар
28.09.2024 14:40 Відповісти
Мінус наші всепропальщики. Які в коментарах ниють, навіщо нам заходити в парашу.
показати весь коментар
28.09.2024 14:49 Відповісти
Звісно, критикувати геніальний стратегічний військовий план нашого военачальника Бубочки можуть тільки кловуни з кварталу95, які в житті і свинячої загородки не побудували.
Я теж, як стратег, бачу подальший розвиток наступу - на Курськ, заходим з тилу на Белгород - в і тил оркам на Донбасі.
Можливо, Верховний Головнокомандувач Бубочка бачить розвиток наступу по іншому.
показати весь коментар
28.09.2024 15:01 Відповісти
Вибачте, бубачка сьогодні відпочиває..субота.
показати весь коментар
28.09.2024 15:09 Відповісти
Плюс наші Пабєдуни. Курск наше фсьо, а Покровськ, Вугледар....це таке
показати весь коментар
28.09.2024 16:05 Відповісти
Багато він наговорив -- гроші и зброя
показати весь коментар
28.09.2024 14:42 Відповісти
🤣🤣🤣Папа, а сколько лет Путину? - Семьдесят один -" строго по плану", сынок. А что?
- Стыдно должно быть!!! Ленин, в его годы, уже давным давно в Мавзолее лежал
показати весь коментар
28.09.2024 14:45 Відповісти
Таку проблему,що )(уйло навіть цим не переймається
показати весь коментар
28.09.2024 14:46 Відповісти
50 країн допомогають, але руки зв"язали... Не дозволяють нормально влупити по кацапській території.
показати весь коментар
28.09.2024 14:46 Відповісти
Та це все для ***** нецікаво і байдуже абсолютно!
А от вторгнення зі сходу Японії з півночі Скандинавії , з заходу Франції і Німеччини ось це да ****** застрелився в той же день , а так диспропорційна війна зі слабшим багатократно суперником коли тобі особисто нічого не загрожує це мрія для будь якого кровавого диктатора
показати весь коментар
28.09.2024 15:17 Відповісти
Операція ЗСУ у Курській області створила стратегічну проблему Джерело:

Она создала "дымовую завесу" елдаку и зелупони для здачи донбаса.
показати весь коментар
28.09.2024 15:29 Відповісти
Аналітик рівня «бог»!
Яка, нах, «стратегічна проблема для путіна»! Зараз він там зібрав угруповання близько 40 000 і наступ ЗСУ повністю зупинено. Збере ще стільки ж до нового року і звільнить Курську обл. за кілька тижнів. Як думаєте: Що далі робитиме обстріляне і злагоджене 80 000-е угруповання РФ на кордоні з Сумською обл.? Для КОГО це стане «стратегічною проблемою!?
показати весь коментар
28.09.2024 15:32 Відповісти
Та фуйлу по барабану ті Суджа та села навкруги. Він запустив туди тіктокерів та різних силовиків для стримування нашого угрупування.
Він чудово розуміє що для розвитку наступу в курській області потрібні додаткові сили яких немає.
А в цей час орда проломлює фронт на Донбасі.
Так далі і буде. Наші сидітимуть під Курськом а орки будуть перти далі.
показати весь коментар
28.09.2024 15:52 Відповісти
Абсолютно ни какой проблемы именно для пукина, прихватив СуДжу задрипаную и остановившись мы не создали. И кацапам остальным тоже. Хотя для любой другой страны и ее народа, это было бы позорно по конфигурации момента события. Та похер кацапам это. Знать бы наперед. Можно бы было и до Тулы рвануть тогда, но на не долго. Дней на пять. Теперь тупик. Только назад и быстро.
показати весь коментар
28.09.2024 15:55 Відповісти
незад нельзя. кацапи на кордоні не зупиняться. Сумська область перетвориться в руїну.
показати весь коментар
28.09.2024 16:41 Відповісти
І проблему для громадян України, що проживають у Сумській області. До курської "видатної операції" таких бомбардувань і таких руйнувань і таких жертв серед цивільних у Сумах і області НЕ БУЛО. Треба ж було думати чим захищати людей. Але зеле похрен.
показати весь коментар
28.09.2024 16:40 Відповісти
щось про курську операцію суховато освітлюють...щось недобре чує моє серце
показати весь коментар
28.09.2024 19:15 Відповісти
 
 