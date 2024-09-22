У Курській області російські військові почали витрачати більше боєприпасів, - ОТУ "Сіверськ"

Протягом останніх двох діб російські сили використали значно більше керованих авіаційних бомб на території Курської області, яка контролюється Силами оборони України, ніж на території Сумської області України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник.

"По території Сумської області ворог позаминулої доби скинув 17 КАБів, а по території Курської області, яка контролюється Силами оборони 21 КАБ. За минулу добу цифра була 13 проти 31. Бачимо, як перенесення бойових дій на територію Росії дається взнаки", - зазначив речник.

Нагадаємо, днями видання The Guardian повідомило, що російське військове командування знало про вторгнення України в Курську область за кілька місяців до нього і розробляло плани для запобігання.

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