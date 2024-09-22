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Сумська область (3246) Курськ (854) КАБ (280)

У Курській області російські військові почали витрачати більше боєприпасів, - ОТУ "Сіверськ"

Росіяни більшили використання КАБ у Курській області

Протягом останніх двох діб російські сили використали значно більше керованих авіаційних бомб на території Курської області, яка контролюється Силами оборони України, ніж на території Сумської області України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник.

"По території Сумської області ворог позаминулої доби скинув 17 КАБів, а по території Курської області, яка контролюється Силами оборони 21 КАБ. За минулу добу цифра була 13 проти 31. Бачимо, як перенесення бойових дій на територію Росії дається взнаки", - зазначив речник.

Нагадаємо, днями видання The Guardian повідомило, що російське військове командування знало про вторгнення України в Курську область за кілька місяців до нього і розробляло плани для запобігання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Щодня РФ випускає по Україні щонайменше 100 КАБів, - Зеленський

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Гнида. Продали за 700 тисяч рублів. Тимощук передав футболку Зеніта на російський аукціон для Курської області.

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22.09.2024 13:30 Відповісти
Хто такий Тимощук? Він виробник футболок?

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22.09.2024 14:16 Відповісти
Нехайй нищить кацапські землі. Санітарна зона.Це добре.
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22.09.2024 13:36 Відповісти
чим більше здохне кацапів, від рук кацапів, тим краще. чим більше кацапів, вб'є кацапів, тим краще.
побільше бомб на курщину, усіляких різних.
обов'язково, треба фільмувати, та показувати в канадах.
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22.09.2024 13:48 Відповісти
https://t.me/voynareal/99262 👹Арсенал ГРАУ, а точніше те, що від нього лишилося біля н.п. Октябрьский, Тверської області - купа складів тепер мотлох Чергова успішна операція Сил оборони на супутникових знімках.
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22.09.2024 14:48 Відповісти
в цій новині нічого гарного нема, бо ті КАБи падають на голови нашим військовим, дякуємо найвеличнішому за продуману курську операцію
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22.09.2024 15:01 Відповісти
 
 