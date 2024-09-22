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Сумская область (2701) Курск (848) КАБ (281)

В Курской области российские военные начали тратить больше боеприпасов, - ОТГ "Сіверськ"

Росіяни більшили використання КАБ у Курській області

В течение последних двух суток российские силы использовали значительно больше управляемых авиационных бомб на территории Курской области, которая контролируется Силами обороны Украины, чем на территории Сумской области Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер ОТГ "Сіверськ" Вадим Мисник.

"По территории Сумской области враг за позапрошлые сутки сбросил 17 КАБов, а по территории Курской области, которая контролируется Силами обороны 21 КАБ. За минувшие сутки цифра была 13 против 31. Видим, как перенос боевых действий на территорию России сказывается", - отметил спикер.

Напомним, на днях издание The Guardian сообщило, что российское военное командование знало о вторжении Украины в Курскую область за несколько месяцев до него и разрабатывало планы для предотвращения.

Также читайте: Ежедневно РФ выпускает по Украине минимум 100 КАБов, - Зеленский
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Гнида. Продали за 700 тисяч рублів. Тимощук передав футболку Зеніта на російський аукціон для Курської області.

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22.09.2024 13:30 Ответить
Хто такий Тимощук? Він виробник футболок?

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22.09.2024 14:16 Ответить
Нехайй нищить кацапські землі. Санітарна зона.Це добре.
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22.09.2024 13:36 Ответить
чим більше здохне кацапів, від рук кацапів, тим краще. чим більше кацапів, вб'є кацапів, тим краще.
побільше бомб на курщину, усіляких різних.
обов'язково, треба фільмувати, та показувати в канадах.
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22.09.2024 13:48 Ответить
https://t.me/voynareal/99262 👹Арсенал ГРАУ, а точніше те, що від нього лишилося біля н.п. Октябрьский, Тверської області - купа складів тепер мотлох Чергова успішна операція Сил оборони на супутникових знімках.
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22.09.2024 14:48 Ответить
в цій новині нічого гарного нема, бо ті КАБи падають на голови нашим військовим, дякуємо найвеличнішому за продуману курську операцію
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22.09.2024 15:01 Ответить
 
 