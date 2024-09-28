РФ перекидає нові сили на Курський напрямок, але не має успіхів, - ОТУ "Сіверськ"

Росія перекидає нові сили на Курський напрямок. Однак ворогу це не приносить успіху.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Він закликав не зважати на заяви російської пропаганди щодо повернення під контроль Курської області. За його словами, попри те, що Росія дійсно перекидає нові, навіть більш підготовлені підрозділи, цього все одно недостатньо.

"Ми будемо наносити ураження ворогу і продовжувати дедлайни їхні, які ні до чого не призводять. Перший їхній дедлайн вже майже вийшов, зараз і другий так само вийде... Хай спробують - ми їх тут зустрічаємо, і вони це відчувають", - заявив речник.

Раніше в ОТУ "Сіверськ" розповіли, що російські сили використали значно більше керованих авіаційних бомб на території Курської області, яка контролюється Силами оборони України, ніж на території Сумської області України.

Читайте також: Операція ЗСУ у Курській області створила стратегічну проблему для Путіна, - голова Військового комітету НАТО Бауер