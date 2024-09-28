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Новини Війна
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РФ перекидає нові сили на Курський напрямок, але не має успіхів, - ОТУ "Сіверськ"

РФ перекидає нові сили на Курщину, але успіхів не має

Росія перекидає нові сили на Курський напрямок. Однак ворогу це не приносить успіху. 

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник, пише "РБК-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Він закликав не зважати на заяви російської пропаганди щодо повернення під контроль Курської області. За його словами, попри те, що Росія дійсно перекидає нові, навіть більш підготовлені підрозділи, цього все одно недостатньо.

"Ми будемо наносити ураження ворогу і продовжувати дедлайни їхні, які ні до чого не призводять. Перший їхній дедлайн вже майже вийшов, зараз і другий так само вийде... Хай спробують - ми їх тут зустрічаємо, і вони це відчувають", - заявив речник.

Раніше в ОТУ "Сіверськ" розповіли, що російські сили використали значно більше керованих авіаційних бомб на території Курської області, яка контролюється Силами оборони України, ніж на території Сумської області України.

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Автор: 

росія (65379) ЗСУ (7588) Курськ (1129)


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І не матиме
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28.09.2024 21:02 Відповісти
Нинішня обстановка на Курському напрямку від

Kriegsforscher @OSINTua

https://x.com/OSINTua/status/1840056547574976589
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28.09.2024 21:41 Відповісти
новина для бидломарафону й слухачів бидломарафону... далі - "ситуація напруженно-контрольована, далі контрольована-напружена, ... відійшли на заздалегідь підготовлені позиції..."
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28.09.2024 23:00 Відповісти
зараз було би гарно наїбнути ще одну колону на Е38.
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28.09.2024 23:05 Відповісти
 
 