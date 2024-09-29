Беспилотник атаковал НПЗ в Белгородской области РФ, - росСМИ
В ночь на 29 сентября якобы украинский беспилотник атаковал НПЗ в селе Быковка Белгородской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
Отмечается, что ночью, 29 сентября, беспилотник упал на территории НПЗ в селе Быковка Яковлевского городского округа.
По данным СМИ, предварительно, никто не пострадал, резервуары также не повреждены.
Ранее Минобороны РФ заявило, что в ночь на 29 сентября силами российской ПВО якобы было перехвачено 125 украинских беспилотников.
Кроме того, дроны атаковали Краснодарский край РФ, были взрывы возле военного городка в Ейске.
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А то би обломки там усе рознесли би....
зазвичай, ми відправляємо 125+. да і то невдало, бо всі збивають. а нпз та склади горять від трави.