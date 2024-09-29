РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12057 посетителей онлайн
Новости Война
5 505 8

Беспилотник атаковал НПЗ в Белгородской области РФ, - росСМИ

У Бєлгородській області вночі 29 вересня атаковано НПЗ

В ночь на 29 сентября якобы украинский беспилотник атаковал НПЗ в селе Быковка Белгородской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

Отмечается, что ночью, 29 сентября, беспилотник упал на территории НПЗ в селе Быковка Яковлевского городского округа.

По данным СМИ, предварительно, никто не пострадал, резервуары также не повреждены.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Краснодарский край РФ атаковали беспилотники: взрывы раздавались возле военного городка в Ейске. ВИДЕО

Ранее Минобороны РФ заявило, что в ночь на 29 сентября силами российской ПВО якобы было перехвачено 125 украинских беспилотников.

Кроме того, дроны атаковали Краснодарский край РФ, были взрывы возле военного городка в Ейске.

Автор: 

беспилотник (3646) НПЗ (241) Белгород (454)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Впав цілим чи обломками?
показать весь комментарий
29.09.2024 10:29 Ответить
Важливо розуміти, що першими про дозвіл бити західною зброєю по Росії дізнаються самі росіяни
показать весь комментарий
29.09.2024 10:30 Ответить
Ху.ово, що ніц не пошкодив.
показать весь комментарий
29.09.2024 10:31 Ответить
Нажаль не збили, сам впав.
А то би обломки там усе рознесли би....
показать весь комментарий
29.09.2024 10:36 Ответить
як так, безпілотник?
зазвичай, ми відправляємо 125+. да і то невдало, бо всі збивають. а нпз та склади горять від трави.
показать весь комментарий
29.09.2024 10:49 Ответить
дрон по имени "Обломок"
показать весь комментарий
29.09.2024 11:15 Ответить
Обломок підійшло би зеленському. Зацініть як звучить. Обломок з укурком підписали угоду про мир.
показать весь комментарий
29.09.2024 12:19 Ответить
Я щось не розумію, що в тій області взагалі робить той НПЗ?його давно там не повинно бути
показать весь комментарий
29.09.2024 13:49 Ответить
 
 