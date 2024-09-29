Безпілотник атакував НПЗ у Бєлгородській області РФ, - росЗМІ
У ніч на 29 вересня нібито український безпілотник атакував НПЗ у селі Биківка Бєлгородської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.
Зазначається, що вночі, 29 вересня, безпілотник упав на території НПЗ у селі Биківка Яковлівського міського округу.
За даними ЗМІ, попередньо, ніхто не постраждав, резервуари також не пошкоджено.
Раніше Міноборони РФ заявило, що у ніч на 29 вересня силами російської ППО нібито було перехоплено 125 українських безпілотників.
Крім того, дрони атакували Краснодарський край РФ, були вибухи біля військового містечка в Єйську.
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А то би обломки там усе рознесли би....
зазвичай, ми відправляємо 125+. да і то невдало, бо всі збивають. а нпз та склади горять від трави.