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Новини Війна
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Безпілотник атакував НПЗ у Бєлгородській області РФ, - росЗМІ

У Бєлгородській області вночі 29 вересня атаковано НПЗ

У ніч на 29 вересня нібито український безпілотник атакував НПЗ у селі Биківка Бєлгородської області. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Зазначається, що вночі, 29 вересня, безпілотник упав на території НПЗ у селі Биківка Яковлівського міського округу.

За даними ЗМІ, попередньо, ніхто не постраждав, резервуари також не пошкоджено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Краснодарський край РФ атакували безпілотники: вибухи лунали біля військового містечка в Єйську. ВIДЕО 

Раніше Міноборони РФ заявило, що у ніч на 29 вересня силами російської ППО нібито було перехоплено 125 українських безпілотників.

Крім того, дрони атакували Краснодарський край РФ, були вибухи біля військового містечка в Єйську.

Автор: 

безпілотник (4211) НПЗ (590) Бєлгород (509) Удари по РФ (294)


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Впав цілим чи обломками?
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29.09.2024 10:29 Відповісти
Важливо розуміти, що першими про дозвіл бити західною зброєю по Росії дізнаються самі росіяни
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29.09.2024 10:30 Відповісти
Ху.ово, що ніц не пошкодив.
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29.09.2024 10:31 Відповісти
Нажаль не збили, сам впав.
А то би обломки там усе рознесли би....
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29.09.2024 10:36 Відповісти
як так, безпілотник?
зазвичай, ми відправляємо 125+. да і то невдало, бо всі збивають. а нпз та склади горять від трави.
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29.09.2024 10:49 Відповісти
дрон по имени "Обломок"
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29.09.2024 11:15 Відповісти
Обломок підійшло би зеленському. Зацініть як звучить. Обломок з укурком підписали угоду про мир.
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29.09.2024 12:19 Відповісти
Я щось не розумію, що в тій області взагалі робить той НПЗ?його давно там не повинно бути
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29.09.2024 13:49 Відповісти
 
 