Из-за ударов Израиля по Ливану погибли 2 француза
В результате израильских бомбардировок Ливана погибли двое граждан Франции.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV, об этом сообщает французский МИД.
Отмечается, что это уже вторая жертва среди французов со времени интенсификации израильских ударов по проиранскому ливанскому движению "Хезболла".
"Мы подтверждаем смерть второго француза. Более подробную информацию сообщим позже", - рассказывают в МИД Франции.
87-летняя француженка погибла в прошлый понедельник после сильного взрыва в деревне на юге страны.
Эта новость совпала по времени с приездом в Ливан в воскресенье вечером главы французской дипломатии Жана-Ноэля Барро.
Он стал первым высокопоставленным иностранным дипломатом, который посетил Ливан со времени усиления израильских ударов.
В МИД также добавили, что Барро планирует "провести переговоры с местными властями и предоставить французскую поддержку, в частности гуманитарную". На понедельник запланирована его встреча с премьер-министром Наджибом Микати и главнокомандующим армии генералом Жозефом Ауном. Он также будет иметь рабочую встречу, посвященную ситуации с французскими гражданами.
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Весь цивилизованный мир в подобной ситуации
Предупреждает своих граждан
И призывает покинуть зону военного конфликта
Эти два француза явно же не дети
Они понимали, что происходит
Это их выбор
Он оказался неправильным
Так французов всего два
А в Украине неправильный выбор сделали 13 миллионов
И многие из них тоже уже не живые
За неправильный выбор всегда прилетит
France calls on citizens in Lebanon to leave 'as soon as possible'
куди не поціль у хренцузького громадянина влучиш
їбош усіх там Аллах відмортирує
Якщо ти до того ж громадянин іншої країни, і твоя рідна (ну, припустимо) країна попереджає тебе про небезпеку, вмовляє тебе евакуюватися якнайшвидше та ще й надає тобі можливості для цього, а ти вагаєшся чи ігноруєш, то ти підписав собі вирок. І тільки питання часу та траєкторії снаряду, коли той вирок буде виконаний. І це повністю твоя провина і головний біль.
І це стосується не тільки французів у Ливані...
Каждое слово...