Из-за ударов Израиля по Ливану погибли 2 француза

В результате израильских бомбардировок Ливана погибли двое граждан Франции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV, об этом сообщает французский МИД.

Отмечается, что это уже вторая жертва среди французов со времени интенсификации израильских ударов по проиранскому ливанскому движению "Хезболла".

"Мы подтверждаем смерть второго француза. Более подробную информацию сообщим позже", - рассказывают в МИД Франции.

87-летняя француженка погибла в прошлый понедельник после сильного взрыва в деревне на юге страны.

Эта новость совпала по времени с приездом в Ливан в воскресенье вечером главы французской дипломатии Жана-Ноэля Барро.

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Он стал первым высокопоставленным иностранным дипломатом, который посетил Ливан со времени усиления израильских ударов.

В МИД также добавили, что Барро планирует "провести переговоры с местными властями и предоставить французскую поддержку, в частности гуманитарную". На понедельник запланирована его встреча с премьер-министром Наджибом Микати и главнокомандующим армии генералом Жозефом Ауном. Он также будет иметь рабочую встречу, посвященную ситуации с французскими гражданами.

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