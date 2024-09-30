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Новости Война
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Из-за ударов Израиля по Ливану погибли 2 француза

Ізраїль вдарив по Лівану: загинуло 2 французів

В результате израильских бомбардировок Ливана погибли двое граждан Франции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на BFMTV, об этом сообщает французский МИД.

Отмечается, что это уже вторая жертва среди французов со времени интенсификации израильских ударов по проиранскому ливанскому движению "Хезболла".

"Мы подтверждаем смерть второго француза. Более подробную информацию сообщим позже", - рассказывают в МИД Франции.

87-летняя француженка погибла в прошлый понедельник после сильного взрыва в деревне на юге страны.

Эта новость совпала по времени с приездом в Ливан в воскресенье вечером главы французской дипломатии Жана-Ноэля Барро.

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Он стал первым высокопоставленным иностранным дипломатом, который посетил Ливан со времени усиления израильских ударов.

В МИД также добавили, что Барро планирует "провести переговоры с местными властями и предоставить французскую поддержку, в частности гуманитарную". На понедельник запланирована его встреча с премьер-министром Наджибом Микати и главнокомандующим армии генералом Жозефом Ауном. Он также будет иметь рабочую встречу, посвященную ситуации с французскими гражданами.

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Автор: 

Израиль (1930) Ливан (126) Франция (3526)


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Топ комментарии
+29
Давайте уточнювати це французи по етносу чи по паспорту - бо пишуть - німець зарізав 20 людей кричачи алах акбар. давайте уже чесно - ЦЕ НЕ ФРАНЦУЗИ І НЕ НІМЦІ
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30.09.2024 02:42
+23
Є підозра, що таких арабомовних «французів» більше ніж половина населення Франції. Риторичне питання, що вони роблять у ліванському селі? (Там народилися і весь цей час жили).
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30.09.2024 02:40
+13
Послушайте!
Весь цивилизованный мир в подобной ситуации
Предупреждает своих граждан
И призывает покинуть зону военного конфликта
Эти два француза явно же не дети
Они понимали, что происходит
Это их выбор
Он оказался неправильным
Так французов всего два
А в Украине неправильный выбор сделали 13 миллионов
И многие из них тоже уже не живые
За неправильный выбор всегда прилетит
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30.09.2024 03:21
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Правила форума Совет форумчан
передуючі питання, пояснюю: багато французьких пенсіонерів на восьмому десятку життя мріють переїхати жити у Ліван.
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30.09.2024 02:11 Ответить
ти там був там гімно і це були араби які мали французьке громадянство
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30.09.2024 04:03 Ответить
капітан Очєвідность?
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30.09.2024 05:37 Ответить
Є підозра, що таких арабомовних «французів» більше ніж половина населення Франції. Риторичне питання, що вони роблять у ліванському селі? (Там народилися і весь цей час жили).
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30.09.2024 02:40 Ответить
Давайте уточнювати це французи по етносу чи по паспорту - бо пишуть - німець зарізав 20 людей кричачи алах акбар. давайте уже чесно - ЦЕ НЕ ФРАНЦУЗИ І НЕ НІМЦІ
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30.09.2024 02:42 Ответить
"громадяни" Редакція з"єкономила місце у назві. У тексті є.
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30.09.2024 05:14 Ответить
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30.09.2024 08:20 Ответить
Послушайте!
Весь цивилизованный мир в подобной ситуации
Предупреждает своих граждан
И призывает покинуть зону военного конфликта
Эти два француза явно же не дети
Они понимали, что происходит
Это их выбор
Он оказался неправильным
Так французов всего два
А в Украине неправильный выбор сделали 13 миллионов
И многие из них тоже уже не живые
За неправильный выбор всегда прилетит
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30.09.2024 03:21 Ответить
Вони з початку серпня трублять громадянам виїзджати в Ливану. То нажаль паперові французи

France calls on citizens in Lebanon to leave 'as soon as possible'
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30.09.2024 03:33 Ответить
Можна уявити скільки там громадян( ок) України в небезпеці!
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30.09.2024 05:39 Ответить
там пів Лівана французьких громадян арабесів
куди не поціль у хренцузького громадянина влучиш
їбош усіх там Аллах відмортирує
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30.09.2024 07:27 Ответить
Якщо ти живеш у агресивній країні, що уперто *********** до сусідів - ти в небезпеці. Якщо сусіди - не "тєрпіли", а горда та багата країна з розвинутою і могутньою армією, то "отвєтка" неминуча, і ти у подвійній небезпеці.
Якщо ти до того ж громадянин іншої країни, і твоя рідна (ну, припустимо) країна попереджає тебе про небезпеку, вмовляє тебе евакуюватися якнайшвидше та ще й надає тобі можливості для цього, а ти вагаєшся чи ігноруєш, то ти підписав собі вирок. І тільки питання часу та траєкторії снаряду, коли той вирок буде виконаний. І це повністю твоя провина і головний біль.
І це стосується не тільки французів у Ливані...
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30.09.2024 10:21 Ответить
Отлично написано!
Каждое слово...
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30.09.2024 10:56 Ответить
Ліван арабофранкофонна країна і подібних ,,французів,, там безліч. Є навіть які ніколи не були у Франції. Просто батько був французом ще з часів 2 світової. Залишився та оженився на місцевій. Дехто з дітей також отримав у посольстві французький паспорт на всяк випадок.
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30.09.2024 10:44 Ответить
 
 