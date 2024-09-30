Через удари Ізраїлю по Лівану загинуло 2 французів

Внаслідок ізраїльських бомбардувань Лівану загинуло двоє громадян Франції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV, про це повідомляє французьке МЗС.

Зазначається, що це вже друга жертва серед французів з часу інтенсифікації ізраїльських ударів по проіранському ліванському руху "Хезболла".

"Ми підтверджуємо смерть другого француза. Більш детальну інформацію повідомимо пізніше", - розповідають у МЗС Франції.

87-річна француженка загинула минулого понеділка після сильного вибуху в селі на півдні країни.

Ця новина збіглась у часі з приїздом до Лівану в неділю ввечері глави французької дипломатії Жана-Ноеля Барро.

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Він став першим високопоставленим іноземним дипломатом, який відвідав Ліван з часу посилення ізраїльських ударів.

У МЗС також додали, що Барро планує "провести переговори з місцевою владою і надати французьку підтримку, зокрема гуманітарну". На понеділок запланована його зустріч із прем'єр-міністром Наджибом Мікаті та головнокомандувачем армії генералом Жозефом Ауном. Він також матиме робочу зустріч, присвячену ситуації з французькими громадянами.

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