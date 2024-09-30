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Новини Війна
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Через удари Ізраїлю по Лівану загинуло 2 французів

Ізраїль вдарив по Лівану: загинуло 2 французів

Внаслідок ізраїльських бомбардувань Лівану загинуло двоє громадян Франції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV, про це повідомляє французьке МЗС.

Зазначається, що це вже друга жертва серед французів з часу інтенсифікації ізраїльських ударів по проіранському ліванському руху "Хезболла".

"Ми підтверджуємо смерть другого француза. Більш детальну інформацію повідомимо пізніше", - розповідають у МЗС Франції.

87-річна француженка загинула минулого понеділка після сильного вибуху в селі на півдні країни.

Ця новина збіглась у часі з приїздом до Лівану в неділю ввечері глави французької дипломатії Жана-Ноеля Барро.

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Він став першим високопоставленим іноземним дипломатом, який відвідав Ліван з часу посилення ізраїльських ударів.

У МЗС також додали, що Барро планує "провести переговори з місцевою владою і надати французьку підтримку, зокрема гуманітарну". На понеділок запланована його зустріч із прем'єр-міністром Наджибом Мікаті та головнокомандувачем армії генералом Жозефом Ауном. Він також матиме робочу зустріч, присвячену ситуації з французькими громадянами.

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Автор: 

Ізраїль (1648) Ліван (122) Франція (3081)


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Топ коментарі
+29
Давайте уточнювати це французи по етносу чи по паспорту - бо пишуть - німець зарізав 20 людей кричачи алах акбар. давайте уже чесно - ЦЕ НЕ ФРАНЦУЗИ І НЕ НІМЦІ
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30.09.2024 02:42
+23
Є підозра, що таких арабомовних «французів» більше ніж половина населення Франції. Риторичне питання, що вони роблять у ліванському селі? (Там народилися і весь цей час жили).
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30.09.2024 02:40
+13
Послушайте!
Весь цивилизованный мир в подобной ситуации
Предупреждает своих граждан
И призывает покинуть зону военного конфликта
Эти два француза явно же не дети
Они понимали, что происходит
Это их выбор
Он оказался неправильным
Так французов всего два
А в Украине неправильный выбор сделали 13 миллионов
И многие из них тоже уже не живые
За неправильный выбор всегда прилетит
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30.09.2024 03:21
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передуючі питання, пояснюю: багато французьких пенсіонерів на восьмому десятку життя мріють переїхати жити у Ліван.
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30.09.2024 02:11 Відповісти
ти там був там гімно і це були араби які мали французьке громадянство
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30.09.2024 04:03 Відповісти
капітан Очєвідность?
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30.09.2024 05:37 Відповісти
Є підозра, що таких арабомовних «французів» більше ніж половина населення Франції. Риторичне питання, що вони роблять у ліванському селі? (Там народилися і весь цей час жили).
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30.09.2024 02:40 Відповісти
Давайте уточнювати це французи по етносу чи по паспорту - бо пишуть - німець зарізав 20 людей кричачи алах акбар. давайте уже чесно - ЦЕ НЕ ФРАНЦУЗИ І НЕ НІМЦІ
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30.09.2024 02:42 Відповісти
"громадяни" Редакція з"єкономила місце у назві. У тексті є.
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30.09.2024 05:14 Відповісти
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30.09.2024 08:20 Відповісти
Послушайте!
Весь цивилизованный мир в подобной ситуации
Предупреждает своих граждан
И призывает покинуть зону военного конфликта
Эти два француза явно же не дети
Они понимали, что происходит
Это их выбор
Он оказался неправильным
Так французов всего два
А в Украине неправильный выбор сделали 13 миллионов
И многие из них тоже уже не живые
За неправильный выбор всегда прилетит
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30.09.2024 03:21 Відповісти
Вони з початку серпня трублять громадянам виїзджати в Ливану. То нажаль паперові французи

France calls on citizens in Lebanon to leave 'as soon as possible'
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30.09.2024 03:33 Відповісти
Можна уявити скільки там громадян( ок) України в небезпеці!
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30.09.2024 05:39 Відповісти
там пів Лівана французьких громадян арабесів
куди не поціль у хренцузького громадянина влучиш
їбош усіх там Аллах відмортирує
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30.09.2024 07:27 Відповісти
Якщо ти живеш у агресивній країні, що уперто *********** до сусідів - ти в небезпеці. Якщо сусіди - не "тєрпіли", а горда та багата країна з розвинутою і могутньою армією, то "отвєтка" неминуча, і ти у подвійній небезпеці.
Якщо ти до того ж громадянин іншої країни, і твоя рідна (ну, припустимо) країна попереджає тебе про небезпеку, вмовляє тебе евакуюватися якнайшвидше та ще й надає тобі можливості для цього, а ти вагаєшся чи ігноруєш, то ти підписав собі вирок. І тільки питання часу та траєкторії снаряду, коли той вирок буде виконаний. І це повністю твоя провина і головний біль.
І це стосується не тільки французів у Ливані...
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30.09.2024 10:21 Відповісти
Отлично написано!
Каждое слово...
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30.09.2024 10:56 Відповісти
Ліван арабофранкофонна країна і подібних ,,французів,, там безліч. Є навіть які ніколи не були у Франції. Просто батько був французом ще з часів 2 світової. Залишився та оженився на місцевій. Дехто з дітей також отримав у посольстві французький паспорт на всяк випадок.
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30.09.2024 10:44 Відповісти
 
 