Через удари Ізраїлю по Лівану загинуло 2 французів
Внаслідок ізраїльських бомбардувань Лівану загинуло двоє громадян Франції.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV, про це повідомляє французьке МЗС.
Зазначається, що це вже друга жертва серед французів з часу інтенсифікації ізраїльських ударів по проіранському ліванському руху "Хезболла".
"Ми підтверджуємо смерть другого француза. Більш детальну інформацію повідомимо пізніше", - розповідають у МЗС Франції.
87-річна француженка загинула минулого понеділка після сильного вибуху в селі на півдні країни.
Ця новина збіглась у часі з приїздом до Лівану в неділю ввечері глави французької дипломатії Жана-Ноеля Барро.
Він став першим високопоставленим іноземним дипломатом, який відвідав Ліван з часу посилення ізраїльських ударів.
У МЗС також додали, що Барро планує "провести переговори з місцевою владою і надати французьку підтримку, зокрема гуманітарну". На понеділок запланована його зустріч із прем'єр-міністром Наджибом Мікаті та головнокомандувачем армії генералом Жозефом Ауном. Він також матиме робочу зустріч, присвячену ситуації з французькими громадянами.
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Весь цивилизованный мир в подобной ситуации
Предупреждает своих граждан
И призывает покинуть зону военного конфликта
Эти два француза явно же не дети
Они понимали, что происходит
Это их выбор
Он оказался неправильным
Так французов всего два
А в Украине неправильный выбор сделали 13 миллионов
И многие из них тоже уже не живые
За неправильный выбор всегда прилетит
France calls on citizens in Lebanon to leave 'as soon as possible'
куди не поціль у хренцузького громадянина влучиш
їбош усіх там Аллах відмортирує
Якщо ти до того ж громадянин іншої країни, і твоя рідна (ну, припустимо) країна попереджає тебе про небезпеку, вмовляє тебе евакуюватися якнайшвидше та ще й надає тобі можливості для цього, а ти вагаєшся чи ігноруєш, то ти підписав собі вирок. І тільки питання часу та траєкторії снаряду, коли той вирок буде виконаний. І це повністю твоя провина і головний біль.
І це стосується не тільки французів у Ливані...
Каждое слово...