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Новости Война
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Ночью силы ПВО сбили над Сумщиной 8 российских "Шахедов"

Робота ППО на Сумщині 30 вересня

В ночь на 30 сентября противовоздушная оборона сбила в Сумской области восемь вражеских ударных дронов-камикадзе типа Shahed.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает областная военная администрация.

"Сегодня ночью, 30 сентября в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 8 вражеских "Шахедов".

Спасибо подразделениям ПВО территориальной обороны, сухопутных войск, воздушных сил ВСУ за слаженную работу и эффективное использование оружия, за защиту и сохраненные жизни", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что российские захватчики ударили FPV-дронами по железнодорожной станции в Сумской области, ранены три человека, в том числе машинист поезда.

Автор: 

ПВО (2783) Сумская область (3175) Шахед (1056)


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