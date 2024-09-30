Ночью силы ПВО сбили над Сумщиной 8 российских "Шахедов"
В ночь на 30 сентября противовоздушная оборона сбила в Сумской области восемь вражеских ударных дронов-камикадзе типа Shahed.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает областная военная администрация.
"Сегодня ночью, 30 сентября в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 8 вражеских "Шахедов".
Спасибо подразделениям ПВО территориальной обороны, сухопутных войск, воздушных сил ВСУ за слаженную работу и эффективное использование оружия, за защиту и сохраненные жизни", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские захватчики ударили FPV-дронами по железнодорожной станции в Сумской области, ранены три человека, в том числе машинист поезда.
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