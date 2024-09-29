Рашисты атаковали FPV-дронами железнодорожный вокзал на Сумщине: трое раненых. ФОТОрепортаж
Российские захватчики ударили FPV-дронами по железнодорожной станции в Сумской области, ранены три человека, в том числе - машинист поезда.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила прокуратура области.
По данным следствия, 29 сентября 2024 года около 13:15 часов, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты совершили обстрел с использованием FPV-дронов железнодорожной станции в г. Хутор-Михайловский (Дружба) Шосткинского района.
В результате атаки врага получили ранения машинист поезда и работник железнодорожного вокзала.
По данным АО "Укрзалізниця", получили ранения машинист, работник станции и пассажир поезда №6605.
Угрозы для их жизни нет, работают медики.
"Бронированный тепловоз получил повреждения, поэтому дальше поезд отправится со вспомогательным локомотивом с небольшой задержкой. Продолжаем движение и следим за состоянием раненых", - добавили в "Укрзалізниці!.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль