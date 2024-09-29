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Рашисты атаковали FPV-дронами железнодорожный вокзал на Сумщине: трое раненых. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ударили FPV-дронами по железнодорожной станции в Сумской области, ранены три человека, в том числе - машинист поезда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила прокуратура области.

По данным следствия, 29 сентября 2024 года около 13:15 часов, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты совершили обстрел с использованием FPV-дронов железнодорожной станции в г. Хутор-Михайловский (Дружба) Шосткинского района.

В результате атаки врага получили ранения машинист поезда и работник железнодорожного вокзала.

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По данным АО "Укрзалізниця", получили ранения машинист, работник станции и пассажир поезда №6605.

Угрозы для их жизни нет, работают медики.

"Бронированный тепловоз получил повреждения, поэтому дальше поезд отправится со вспомогательным локомотивом с небольшой задержкой. Продолжаем движение и следим за состоянием раненых", - добавили в "Укрзалізниці!.

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Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрела.

Окупанти обстріляли залізничну станцію на Сумщині 29 вересня
Окупанти обстріляли залізничну станцію на Сумщині 29 вересня
Окупанти обстріляли залізничну станцію на Сумщині 29 вересня
Окупанти обстріляли залізничну станцію на Сумщині 29 вересня
Окупанти обстріляли залізничну станцію на Сумщині 29 вересня

Автор: 

вокзал (267) обстрел (27366) Сумская область (3172)


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А де наша балістика???
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29.09.2024 21:59 Ответить
на підході
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30.09.2024 10:56 Ответить
 
 