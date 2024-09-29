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Рашисти атакували FPV-дронами залізничний вокзал на Сумщині: троє поранених. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вдарили FPV-дронами по залізничній станції в Сумській області, поранені троє людей, зокрема машиніст поїзда.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прокуратура області. 

За даними слідства, 29 вересня 2024 року близько 13:15 години, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти здійснили обстріл з використанням FPV-дронів залізничної станції в м. Хутір-Михайлівський (Дружба) Шосткинського району.

Унаслідок атаки ворога дістали поранення машиніст потяга та працівник залізничного вокзалу.

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За даними АТ "Укрзалізниця", зазнали поранення машиніст, працівник станції та пасажирка поїзда №6605.

Загрози для їхніх життів немає, працюють медики. 

"Броньований тепловоз зазнав пошкоджень, тож далі поїзд вирушить із допоміжним локомотивом з невеликою затримкою. Продовжуємо рух і слідкуємо за станом поранених", - додали в Укрзалізниці.

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Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Окупанти обстріляли залізничну станцію на Сумщині 29 вересня
Окупанти обстріляли залізничну станцію на Сумщині 29 вересня
Окупанти обстріляли залізничну станцію на Сумщині 29 вересня
Окупанти обстріляли залізничну станцію на Сумщині 29 вересня
Окупанти обстріляли залізничну станцію на Сумщині 29 вересня

Автор: 

вокзал (289) обстріл (28717) Сумська область (3728)


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А де наша балістика???
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29.09.2024 21:59 Відповісти
на підході
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30.09.2024 10:56 Відповісти
 
 