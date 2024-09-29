Рашисти атакували FPV-дронами залізничний вокзал на Сумщині: троє поранених. ФОТОрепортаж

Російські загарбники вдарили FPV-дронами по залізничній станції в Сумській області, поранені троє людей, зокрема машиніст поїзда.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прокуратура області.

За даними слідства, 29 вересня 2024 року близько 13:15 години, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти здійснили обстріл з використанням FPV-дронів залізничної станції в м. Хутір-Михайлівський (Дружба) Шосткинського району.

Унаслідок атаки ворога дістали поранення машиніст потяга та працівник залізничного вокзалу.

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За даними АТ "Укрзалізниця", зазнали поранення машиніст, працівник станції та пасажирка поїзда №6605.

Загрози для їхніх життів немає, працюють медики.

"Броньований тепловоз зазнав пошкоджень, тож далі поїзд вирушить із допоміжним локомотивом з невеликою затримкою. Продовжуємо рух і слідкуємо за станом поранених", - додали в Укрзалізниці.

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Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.









