Вночі сили ППО збили над Сумщиною 8 російських "Шахедів"

У ніч на 30 вересня протиповітряна оборона збила у Сумській області вісім ворожих ударних дронів-камікадзе типу Shahed.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні вночі, 30 вересня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 8 ворожих "Шахедів".

Дякуємо підрозділам ППО територіальної оборони, сухопутних військ, повітряних сил ЗСУ за злагоджену роботу і ефективне використання зброї, за захист і збережені життя", - ідеться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що російські загарбники вдарили FPV-дронами по залізничній станції в Сумській області, поранені троє людей, зокрема машиніст поїзда.