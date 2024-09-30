Вночі сили ППО збили над Сумщиною 8 російських "Шахедів"
У ніч на 30 вересня протиповітряна оборона збила у Сумській області вісім ворожих ударних дронів-камікадзе типу Shahed.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє обласна військова адміністрація.
"Сьогодні вночі, 30 вересня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 8 ворожих "Шахедів".
Дякуємо підрозділам ППО територіальної оборони, сухопутних військ, повітряних сил ЗСУ за злагоджену роботу і ефективне використання зброї, за захист і збережені життя", - ідеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники вдарили FPV-дронами по залізничній станції в Сумській області, поранені троє людей, зокрема машиніст поїзда.
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