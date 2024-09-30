Наибольшее количество боевых столкновений на прошлой неделе произошло на Покровском направлении, - Генштаб

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Покровском, Лиманском, Кураховском, Купянском и Торецком направлениях. При этом, больше всего боестолкновений на прошлой неделе зафиксировано на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генштаба Дмитрий Лиховий.

"В течение недели в Украине произошло 1180 боевых столкновений (меньше чем на предыдущей), а за вчера - еще 153. Россия сосредотачивает основные усилия на Покровском, Лиманском, Кураховском, Купянском и Торецком направлениях, где продолжаются тяжелые бои. Оккупанты нанесли 23 ракетных удара (41 ракета), 507 авиаударов (почти 800 КАБ), провели более 34 800 обстрелов (почти 1200 - из реактивных систем залпового огня)", - говорится в сообщении.

Враг продолжает проводить диверсионно-разведывательную деятельность в приграничье Черниговской и Сумской областей, продолжаются и обстрелы этих территорий.

На Харьковском направлении враг пытался атаковать в районах населенных пунктов Липцы, Старица, Волчанск, Тихое. Зафиксировано 25 вражеских атак.

"Силы обороны Украины стойко удерживали позиции и проводили активные действия. В частности, в Волчанске наши воины зачистили агрегатный завод", - рассказал спикер.

На Купянском россияне штурмовали в основном возле Лозовой, Андреевки, Синьковки, Глушковки, Кучеровки, Табаевки, Вишневого, Колесниковки, Песчаного, Стельмаховки, Кругляковки и Лозовой. Всего было 98 атак.

На Лиманском направлении защитники остановили 128 штурмов противника. Россияне концентрировались в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Белогоровка, Чернещина, Дружелюбовка, Новосадовое, Диброва, Торское, Заречное, Новолюбовка, Терны и Дроновка.

На Северском направлении защитники отбивали 15 штурмов врага, в частности, в районе Выемки, Федоровки, Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении защитники отбивали 66 атак. Самым активным враг был в районах Калиновки, Клещеевки, Ступочек, Белой горы, Предтечино, Маньковки, Часова Яра и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг шел на 81 штурм в районах населенных пунктов Дачное, Торецк, Щербиновка, Нелиповка, Нью-Йорк, Леонидовка.

На Покровском направлении количество атак оккупантов наибольшее - 272. Россияне штурмовали вблизи Красного Яра, Воздвиженки, Новоторецкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово, Лисовки, Константиновки, Мариновки, Миролюбовки, Журавки, Зеленого Поля.

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На Кураховском направлении зафиксировано 176 штурмов. Боевые столкновения были в частности, в районе населенных пунктов Украинское, Горняк, Цукурино, Желанное Второе, Георгиевка, Екатериновка, Константиновка, Дальнее, Николаевка, Парасковиевка.

На Времевском направлении было 64 атаки захватчиков в районе Угледара, Павловки, Катериновки, Водяного, Богоявленки.

На Гуляйпольском россияне прибегли к одной атаке пехотой вблизи Новодаровки.

На Ореховском россияне 15 раз атаковали вблизи Работино, Новоандреевки, Малых Щербаков и Каменского.

На Приднепровском россияне пытались вытеснить защитников с островов на Днепре - было 17 атак.

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