Найбільша кількість бойових зіткнень минулого тижня відбулася на Покровському напрямку, - Генштаб

Окупанти зосереджують основні зусилля Покровському, Лиманському, Курахівському, Куп'янському та Торецькому напрямках. При цьому, найбільше боєзіткнень минулого тижня зафіксовано на Покровському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу Дмитро Лиховій.

"Протягом тижня в Україні відбулося 1180 бойових зіткнень (менше ніж попереднього), а за вчора – ще 153. Росія зосереджує основні зусилля на Покровському, Лиманському, Курахівському, Куп'янському та Торецькому напрямках, де тривають важкі бої. Окупанти завдали 23 ракетні удари (41 ракета), 507 авіаударів (майже 800 КАБ), провели понад 34 800 обстрілів (майже 1200 – з реактивних систем залпового вогню)", - йдеться в повідомленні.

Ворог продовжує проводити диверсійно-розвідувальну діяльність у прикордонні Чернігівської та Сумської областей, продовжуються і обстріли цих територій.

На Харківському напрямку ворог намагався атакувати у районах населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ, Тихе. Зафіксовано 25 ворожих атак.

"Сили оборони України стійко утримували позиції та проводили активні дії. Зокрема, у Вовчанську наші воїни зачистили агрегатний завод", – розповів речник.

На Куп'янському росіяни штурмували в основному біля Лозової, Андріївки, Синьківки, Глушківки, Кучерівки, Табаївки, Вишневого, Колісниківки, Піщаного, Стельмахівки, Кругляківки та Лозової. Загалом було 98 атак.

На Лиманському напрямку захисники зупинили 128 штурмів противника. Росіяни концентрувалися у районах населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка, Чернещина, Дружелюбівка, Новосадове, Діброва, Торське, Зарічне, Новолюбівка, Терни і Дронівка.

На Сіверському напрямку захисники відбивали 15 штурмів ворога, зокрема, в районі Виїмки, Федорівки, Верхньокам'янського і Білогорівки.

На Краматорському напрямку оборонці відбивали 66 атак. Найактивнішим ворог був у районах Калинівки, Кліщіївки, Ступочок, Білої гори, Предтечиного, Маньківки, Часового Яру і Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог ішов на 81 штурм у районах населених пунктів Дачне, Торецьк, Щербинівка, Нелипівка, Нью-Йорк, Леонідівка.

На Покровському напрямку кількість атак окупантів найбільша – 272. Росіяни штурмували поблизу Красного Яру, Воздвиженки, Новоторецького, Гродівки, Новогродівки, Селидового, Лисівки, Костянтинівки, Маринівки, Миролюбівки, Журавки, Зеленого Поля.

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На Курахівському напрямку зафіксовано 176 штурмів. Бойові зіткнення були зокрема, в районі населених пунктів Українське, Гірник, Цукурине, Желанне Друге, Георгіївка, Катеринівка, Костянтинівка, Дальне, Миколаївка, Парасковіївка.

На Времівському напрямку було 64 атаки загарбників у районі Вугледара, Павлівки, Катеринівки, Водяного, Богоявленки.

На Гуляйпільському росіяни вдалися до однієї атаки піхотою поблизу Новодарівки.

На Оріхівському росіяни 15 разів атакували поблизу Роботиного, Новоандріївки, Малих Щербаків і Кам'янського.

На Придніпровському росіяни намагалися витіснити захисників з островів на Дніпрі - було 17 атак.

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