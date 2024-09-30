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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украинцы в оккупации, которые получат паспорт РФ принудительно, не будут нести ответственность, - Минюст

За отримання російського паспорту на ТОТ відповідальності не буде

Граждане Украины на оккупированных территориях, которые принудительно получат российский паспорт, не будут нести ответственность.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста, информирует Цензор.НЕТ.

"Государство-агрессор продолжает осуществлять целенаправленные и спланированные нападения на гражданских лиц и их имущество по всей территории Украины, дерзко нарушая все нормы международного права. Отсутствие легитимных органов власти и правосудия, систематическое навязывание враждебных нарративов и массовые нарушения прав человека стали новой реальностью, которую рф навязала миллионам украинцев в условиях временной оккупации, заменив цивилизованные условия жизни на пытки", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что одним из примеров, когда лицо лишается возможности выбора, может служить принудительная паспортизация на временно оккупированных территориях Украины, что является одним из многочисленных доказательств нарушения прав граждан.

Лица, совершившие общественно опасное деяние во избежание жестокого обращения, не будут подлежать ответственности. Статья 40 Уголовного кодекса Украины, при условии наличия доказательств применения психического принуждения, обеспечивает им полную правовую защиту в судебном порядке", - добавили в Минюсте.

Также захватчики на оккупированных территориях насильно русифицируют граждан, которые имеют украинский паспорт.

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"Максимальные страдания россия наносит мирному населению, ведь наличие украинского паспорта расценивается как акт протеста. Так, при сверхсложных условиях проживания в оккупации, местные жители вынуждены принять российское гражданство.

В то же время информируем, что такие документы не имеют никакой юридической силы и не признаются нигде, кроме оккупированных территорий.

Насильственная паспортизация является незаконной и не признается в Украине и в мире, поскольку противоречит принципам и нормам международного права и является нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Ответственность за деяния, совершенные под принуждением или вследствие страха за свою жизнь, не может быть равнозначной ответственности за действия или бездействие тех, кто сознательно поддерживает врага", - добавили там.

Читайте: Россияне угрожают лишить прав жителей ВОТ, не получивших паспорт РФ, - Центр нацсопротивления

Автор: 

Минюст (1752) оккупация (10167) паспорт (1181)


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Топ комментарии
+12
А Зеля сдал юг Украины добровольно или принудительно вот в чем вапрос
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30.09.2024 11:42
+11
А як довести, примусово отримав чи за радість та задоволенням?
- Громадянин, ви паспорт РФ отримали примусово чи ні?
- Примусово.
- Добре, ви вільні.
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30.09.2024 11:33
+7
Почему учитель продолжающий работать в школе под оккупацией коллаборант, а работник ЗАЭС нет. Или эта другое, потомучьта все боятся радияции?
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30.09.2024 11:34
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Правила форума Совет форумчан
А як довести, примусово отримав чи за радість та задоволенням?
- Громадянин, ви паспорт РФ отримали примусово чи ні?
- Примусово.
- Добре, ви вільні.
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30.09.2024 11:33 Ответить
а як зрозуміти хто отримав примусово, а хто ні?
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30.09.2024 11:33 Ответить
На це питання буде давати відповідь спеціально затверджена комісія міністерства ПУК
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30.09.2024 11:42 Ответить
тройка
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30.09.2024 12:01 Ответить
Почему учитель продолжающий работать в школе под оккупацией коллаборант, а работник ЗАЭС нет. Или эта другое, потомучьта все боятся радияции?
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30.09.2024 11:34 Ответить
а як там розібратися - примусово, чи не примусово?
Ну, отримав школяр-випускник паспорт (інакше - табір) - і його зразу забрили до орків, пішов на м'ясо в штурм - то чи це він примусово запаспортиризований?
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30.09.2024 11:34 Ответить
Шо за муиня! - на паспорті шо буде написано - взяв примусово - взяв добровільно
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30.09.2024 11:35 Ответить
А Зеля сдал юг Украины добровольно или принудительно вот в чем вапрос
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30.09.2024 11:42 Ответить
по умовчанню - всі примусово. Бо у випадку коли українець відмовляється від двоголової курки, він не отримує нічого, ні послуг, ні ліків, навіть гуманітарки. Про це розповідають громадяни, які знаходяться під окупаційною владою. ****** русня не надає вибору українцям, або отримуй двоголову курку, або здихай без ліків та їжі.
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30.09.2024 11:42 Ответить
Я сама дочь офицера, и поймите. Не все так однозначно.
він не отримує нічого, ні послуг, ні ліків, навіть гуманітарки.
Только не подумайте что я за кацапов.
Вопрос. Гражданин Испании может в Украине получить безплатную медицинскую помощь? Попадает на льготные лекарства? Может оформить субсидию?
Не ржать.Это доступно только гражданам.
Остаться украинцем можно, но хлопотно. Но можно. За ради бога. Получай.
Вид на жительство.
Патент на работу. Платную медицинскую страховку. Оформляй недвижимость как не резидент. Живи как иностранец. Нихера. Езжай домой в Украину. Нихера. Хочу рос паспорт, хочу укр паспорт. Вы там перетрите, шоб мне было удобно. Да, шоб не забыл. Я хочу обналичивать свою Ощад карту в Мариуполе. Пока всё.
О себе.
Бывший житель Донецка.
"что я жизнь учил не по учебникам"
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30.09.2024 12:55 Ответить
в Іспанії знищена інфраструктура?? В Іспанії знищені та порізані на металобрухт заводи? Порівняння не коректне. Тому, що після кацапів не залишається нічого, і там банально немає де працювати та заробляти гроші. Ми кажемо про окуповані сараною території, а не благополучні європейські країни. В нас також немає безкоштовної медицини. Але це тому, що в нас є де працювати а не чекати коли тобі подачку хтось кине. Подивіться на Донецьк, для прикладу. Це місто до 2014-го року було найбагатшим в Україні, навіть намагалося конкурувати зі со=толицею. І подивіть на що воно перетворилося з приходом рюзького міру, лише за 10 рокув - на гетто, де немає де працювати. Величезний індустріальний регіон перетворено на відсталу провінційну клоаку, яку відкинуто на два десятиріччя в минуле. Про інші, не такі великі міста годі й казати.
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30.09.2024 14:42 Ответить
Порівняння не коректне.
Гаразд. Я виправлюсь. Гражданин Кот-Ди-Вуар... далее по тексту. Это что то меняет?
В чем вы хотите убедить?
Мне было 50 когда я бросил всё в чужом для меня Донецке. Было 58 когда бросил саманную хату в Дон. области. Где я сейчас определяет флажок возле ника.
Нахера? Рос паспорт в зубы, вторую пенсию. Оставайся жить в своей квартире, оставайся работать на той же работе (у кацапа зарплата выше). Выходи под VPN на Цензор и кричи что все меня продали?
Въехать украинцу тяжело, выехать ради бога, кацап не держит. Все кто остались - это их осознанный выбор. Продолжать жить с отморозками - осознавать что можешь нарваться на звиздюлину. Согласны? Только не надо, что ехать некуда. Я знаю какой пол гимназии в Дрогобыча. Михалевичи, село Львовская обл. Бесплатно хата, земля. Живи. Если мысли украинские, розмовляй хоч російською.
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30.09.2024 15:15 Ответить
хіба я до вас зверталась щоб у чомусь переконати?? Це ви тут розвезли щось дивне та недоречне.
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30.09.2024 15:54 Ответить
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30.09.2024 11:43 Ответить
Треба довідка що взяв примусово
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30.09.2024 11:47 Ответить
Классика
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30.09.2024 12:47 Ответить
достаточно объяснительной записки, что было как то ссыкотно.
под принуждением или вследствие страха за свою жизнь, Источник:
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30.09.2024 12:59 Ответить
От тільки, якусь жінку, котра отримала паспорт, щоб мати змогу виїхати звідти, або просто вижити - з великою ймовірністю нашою правоохоронною системою може бути визнана колаборанткою. А от Вася, за дивним збігом місцевий депутат ОПЗЖ чи Слуги Народу, який радо зустрічав окупантів - буде примусово паспортизований.
Подивіться на справедливість, ефективність та законність роботи поліції/прокуратури/судів на Україні і просто перенесіть це на жителів окупованих територій.
P.S. А самі наглі та слизькі колаборанти виявляться нашими розвідниками. Відповідну довідку їм оформить самі знаєте хто.
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30.09.2024 11:47 Ответить
а ще: чиновник василь петрович та його дружина, суддя галина степанівна та їх синок, мєнт микола будуть махати українськими паспортами та через знайомий суд вимагати компенсації.
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30.09.2024 11:59 Ответить
+ тысяча баллов за разведчиков.
Мы будем восхищаться когда узнаем какое было там оставлено подполье.
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30.09.2024 13:15 Ответить
що, зробила держава україна, та особисто гарант конституції, що б громадяни були у небезпеці, та не опинились в окупації?
відкрив безперешкодний шлях до півдня, та запропонував шашлик?
то, кого судити? людину що отримала паспорт, що б хоч якось вижити, чи зе!кодло, що вимусило людину так зробити?
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30.09.2024 11:56 Ответить
Про "философские пароходы" помните? Кто виноват буржуям что не слиняли от Советов?
"Мой отец, в октябре, убежать не успел. Но для Белого дела он сделал немало.Настал час и холодное слово....
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30.09.2024 13:21 Ответить
Якщо це старики і жінки то зрозуміло а особи половозрілі чоловічох статі ждуть щоб ідти проти України ? А в українську армію не пішло то це зрадник кара смерть
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30.09.2024 12:13 Ответить
С початку ніхто нікого не заставляв міняти паспорт , але щоб заохотити зробити це, вони почали за це давати гроші, і тут поперло. Ну маргінали ,ви зрозуміли в перших рядах, потім (ідейниє) ще і фоткались для пропаганди зі щасливими пиками. Більшість людей тягнули до останнього, поки не почали пи....дить за Український паспорт. Ну а зараз там без російського паспорта ніяк не вижити
Я богато сперечався з тими хто впевнений що то все русскоговорящие вони всі предатели. Це не правда ,бо я бачив як чистокровні (хохли) бігли міняти паспорт коли ще їм нічого не загрожувало,а етнічні росіяни тягнули до останноьго,тут винувата не мова ,а що в голові. Як що б я сам не був там і все не бачив я б не казав .І ще хотів відповісти тим хто каже (а чого ж вони зразу не виїхали?). Ці люди в основному не потрапляли в таку ситуацію і не розуміють як тяжко людям особливо літнім ,кидати все і їхати кудись де ти нафик нікому не здався, і починати життя з нуля. І ще я помітив що чим далі від війни тим більше (патріотів).
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30.09.2024 13:07 Ответить
Так всі колаборанти під це косити будуть!

Як можна отримати паспорт примусово (довести це)?!

Гуманітаріїв із Мінюсту треба в окопи на рік, а потім дозволяти заяви робити!
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30.09.2024 13:12 Ответить
А громадяни України на окупованих територіях, яких примусово мобілізують, теж не підлягатимуть відповідальності ?
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30.09.2024 14:53 Ответить
Так навіть совіти в минулу війну не карали українців за німецькі аусвайси ,так зелені що ще гірші за совітів ?
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30.09.2024 17:15 Ответить
У нашої влади, чинуш,правоохоронців, та їхніх родичів знаходять паспорти рф, і не з примусу.І нічого страшного, живуть, здравстують , попутно ще прикрадають та жодної відповідальності за це майже не несуть
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30.09.2024 19:43 Ответить
Никто и ни за что отвечать не будет.
Это территории России и никогда они больше не будут украинскими.
Учите историю.
Украина распадается на части.
Часть заберут Венгрия и Польша, часть Молдова, Россия,Чехия.
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04.10.2024 15:34 Ответить
 
 