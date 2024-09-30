Украинцы в оккупации, которые получат паспорт РФ принудительно, не будут нести ответственность, - Минюст

Граждане Украины на оккупированных территориях, которые принудительно получат российский паспорт, не будут нести ответственность.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста, информирует Цензор.НЕТ.

"Государство-агрессор продолжает осуществлять целенаправленные и спланированные нападения на гражданских лиц и их имущество по всей территории Украины, дерзко нарушая все нормы международного права. Отсутствие легитимных органов власти и правосудия, систематическое навязывание враждебных нарративов и массовые нарушения прав человека стали новой реальностью, которую рф навязала миллионам украинцев в условиях временной оккупации, заменив цивилизованные условия жизни на пытки", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что одним из примеров, когда лицо лишается возможности выбора, может служить принудительная паспортизация на временно оккупированных территориях Украины, что является одним из многочисленных доказательств нарушения прав граждан.

Лица, совершившие общественно опасное деяние во избежание жестокого обращения, не будут подлежать ответственности. Статья 40 Уголовного кодекса Украины, при условии наличия доказательств применения психического принуждения, обеспечивает им полную правовую защиту в судебном порядке", - добавили в Минюсте.

Также захватчики на оккупированных территориях насильно русифицируют граждан, которые имеют украинский паспорт.

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"Максимальные страдания россия наносит мирному населению, ведь наличие украинского паспорта расценивается как акт протеста. Так, при сверхсложных условиях проживания в оккупации, местные жители вынуждены принять российское гражданство.

В то же время информируем, что такие документы не имеют никакой юридической силы и не признаются нигде, кроме оккупированных территорий.

Насильственная паспортизация является незаконной и не признается в Украине и в мире, поскольку противоречит принципам и нормам международного права и является нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Ответственность за деяния, совершенные под принуждением или вследствие страха за свою жизнь, не может быть равнозначной ответственности за действия или бездействие тех, кто сознательно поддерживает врага", - добавили там.

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