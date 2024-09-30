Украинцы в оккупации, которые получат паспорт РФ принудительно, не будут нести ответственность, - Минюст
Граждане Украины на оккупированных территориях, которые принудительно получат российский паспорт, не будут нести ответственность.
Об этом сообщила пресс-служба Минюста, информирует Цензор.НЕТ.
"Государство-агрессор продолжает осуществлять целенаправленные и спланированные нападения на гражданских лиц и их имущество по всей территории Украины, дерзко нарушая все нормы международного права. Отсутствие легитимных органов власти и правосудия, систематическое навязывание враждебных нарративов и массовые нарушения прав человека стали новой реальностью, которую рф навязала миллионам украинцев в условиях временной оккупации, заменив цивилизованные условия жизни на пытки", - говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что одним из примеров, когда лицо лишается возможности выбора, может служить принудительная паспортизация на временно оккупированных территориях Украины, что является одним из многочисленных доказательств нарушения прав граждан.
Лица, совершившие общественно опасное деяние во избежание жестокого обращения, не будут подлежать ответственности. Статья 40 Уголовного кодекса Украины, при условии наличия доказательств применения психического принуждения, обеспечивает им полную правовую защиту в судебном порядке", - добавили в Минюсте.
Также захватчики на оккупированных территориях насильно русифицируют граждан, которые имеют украинский паспорт.
"Максимальные страдания россия наносит мирному населению, ведь наличие украинского паспорта расценивается как акт протеста. Так, при сверхсложных условиях проживания в оккупации, местные жители вынуждены принять российское гражданство.
В то же время информируем, что такие документы не имеют никакой юридической силы и не признаются нигде, кроме оккупированных территорий.
Насильственная паспортизация является незаконной и не признается в Украине и в мире, поскольку противоречит принципам и нормам международного права и является нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Ответственность за деяния, совершенные под принуждением или вследствие страха за свою жизнь, не может быть равнозначной ответственности за действия или бездействие тех, кто сознательно поддерживает врага", - добавили там.
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- Громадянин, ви паспорт РФ отримали примусово чи ні?
- Примусово.
- Добре, ви вільні.
Ну, отримав школяр-випускник паспорт (інакше - табір) - і його зразу забрили до орків, пішов на м'ясо в штурм - то чи це він примусово запаспортиризований?
він не отримує нічого, ні послуг, ні ліків, навіть гуманітарки.
Только не подумайте что я за кацапов.
Вопрос. Гражданин Испании может в Украине получить безплатную медицинскую помощь? Попадает на льготные лекарства? Может оформить субсидию?
Не ржать.Это доступно только гражданам.
Остаться украинцем можно, но хлопотно. Но можно. За ради бога. Получай.
Вид на жительство.
Патент на работу. Платную медицинскую страховку. Оформляй недвижимость как не резидент. Живи как иностранец. Нихера. Езжай домой в Украину. Нихера. Хочу рос паспорт, хочу укр паспорт. Вы там перетрите, шоб мне было удобно. Да, шоб не забыл. Я хочу обналичивать свою Ощад карту в Мариуполе. Пока всё.
О себе.
Бывший житель Донецка.
"что я жизнь учил не по учебникам"
Гаразд. Я виправлюсь. Гражданин Кот-Ди-Вуар... далее по тексту. Это что то меняет?
В чем вы хотите убедить?
Мне было 50 когда я бросил всё в чужом для меня Донецке. Было 58 когда бросил саманную хату в Дон. области. Где я сейчас определяет флажок возле ника.
Нахера? Рос паспорт в зубы, вторую пенсию. Оставайся жить в своей квартире, оставайся работать на той же работе (у кацапа зарплата выше). Выходи под VPN на Цензор и кричи что все меня продали?
Въехать украинцу тяжело, выехать ради бога, кацап не держит. Все кто остались - это их осознанный выбор. Продолжать жить с отморозками - осознавать что можешь нарваться на звиздюлину. Согласны? Только не надо, что ехать некуда. Я знаю какой пол гимназии в Дрогобыча. Михалевичи, село Львовская обл. Бесплатно хата, земля. Живи. Если мысли украинские, розмовляй хоч російською.
под принуждением или вследствие страха за свою жизнь, Источник:
Подивіться на справедливість, ефективність та законність роботи поліції/прокуратури/судів на Україні і просто перенесіть це на жителів окупованих територій.
P.S. А самі наглі та слизькі колаборанти виявляться нашими розвідниками. Відповідну довідку їм оформить самі знаєте хто.
Мы будем восхищаться когда узнаем какое было там оставлено подполье.
відкрив безперешкодний шлях до півдня, та запропонував шашлик?
то, кого судити? людину що отримала паспорт, що б хоч якось вижити, чи зе!кодло, що вимусило людину так зробити?
"Мой отец, в октябре, убежать не успел.
Но для Белого дела он сделал немало.Настал час и холодное слово....
Я богато сперечався з тими хто впевнений що то все русскоговорящие вони всі предатели. Це не правда ,бо я бачив як чистокровні (хохли) бігли міняти паспорт коли ще їм нічого не загрожувало,а етнічні росіяни тягнули до останноьго,тут винувата не мова ,а що в голові. Як що б я сам не був там і все не бачив я б не казав .І ще хотів відповісти тим хто каже (а чого ж вони зразу не виїхали?). Ці люди в основному не потрапляли в таку ситуацію і не розуміють як тяжко людям особливо літнім ,кидати все і їхати кудись де ти нафик нікому не здався, і починати життя з нуля. І ще я помітив що чим далі від війни тим більше (патріотів).
Як можна отримати паспорт примусово (довести це)?!
Гуманітаріїв із Мінюсту треба в окопи на рік, а потім дозволяти заяви робити!
Это территории России и никогда они больше не будут украинскими.
Учите историю.
Украина распадается на части.
Часть заберут Венгрия и Польша, часть Молдова, Россия,Чехия.