У жены начштаба СБС Гладкого российское гражданство, - "слуга народа" Безуглая. ДОКУМЕНТ

У жены начальника штаба Сил беспилотных систем Романа Гладкого обнаружили российское гражданство.

Об этом сообщила нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Российский паспорт на имя "Гладкой Елены", жены начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ. Хотя он и просрочен, это никоим образом не отменяет ее российского гражданства. Выписка из СПО СК: АС "Российский паспорт", - отметила парламентарий.







Она попросила СБУ проверить и учесть это во время работы.

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Назначение Романа Гладкого в Силы беспилотных систем ВСУ

Напомним, ранее заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого, которого ранее подозревали в госизмене, шпионаже и коррупции.

В Командовании Сил беспилотных систем ВСУ подтвердили, что Роман Гладкий назначен начальником штаба. В Командовании также отметили, что Гладкий в 2018-2019 годах прошел все необходимые проверки СБУ, имеет допуск к работе со сведениями с наивысшей степенью секретности.

2 сентября Комитет по безопасности Верховной Рады принял решение обратиться в СБУ для повторной проверки Гладкого.

СМИ сообщили, что СБУ не проводила проверку Романа Гладкого перед его назначением.

Главнокомандующий ВСУ Сырский принял решение о назначении дополнительной специальной проверки органами СБУ Романа Гладкого.

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