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У жены начштаба СБС Гладкого российское гражданство, - "слуга народа" Безуглая. ДОКУМЕНТ

Безугла оприлюднила дані про паспорт РФ у дружини Романа Гладкого

У жены начальника штаба Сил беспилотных систем Романа Гладкого обнаружили российское гражданство.

Об этом сообщила нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Российский паспорт на имя "Гладкой Елены", жены начальника штаба Сил беспилотных систем ВСУ. Хотя он и просрочен, это никоим образом не отменяет ее российского гражданства. Выписка из СПО СК: АС "Российский паспорт", - отметила парламентарий.

Безугла оприлюднила дані про паспорт РФ у дружини Романа Гладкого
Безугла оприлюднила дані про паспорт РФ у дружини Романа Гладкого
Безугла оприлюднила дані про паспорт РФ у дружини Романа Гладкого

Она попросила СБУ проверить и учесть это во время работы.

Безугла оприлюднила дані про паспорт РФ у дружини Романа Гладкого

Также читайте: Береза опроверг информацию Безуглой о построении в Институте связи в Полтаве: Это паразитирование на смерти своих граждан

Назначение Романа Гладкого в Силы беспилотных систем ВСУ

Напомним, ранее заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого, которого ранее подозревали в госизмене, шпионаже и коррупции.

В Командовании Сил беспилотных систем ВСУ подтвердили, что Роман Гладкий назначен начальником штаба. В Командовании также отметили, что Гладкий в 2018-2019 годах прошел все необходимые проверки СБУ, имеет допуск к работе со сведениями с наивысшей степенью секретности.

2 сентября Комитет по безопасности Верховной Рады принял решение обратиться в СБУ для повторной проверки Гладкого.

СМИ сообщили, что СБУ не проводила проверку Романа Гладкого перед его назначением.

Главнокомандующий ВСУ Сырский принял решение о назначении дополнительной специальной проверки органами СБУ Романа Гладкого.

Читайте: "Слуга народа" Безуглая останется заместителем главы Комитета по вопросам нацбезопасности: Рада не собрала голоса для снятия

Автор: 

паспорт (1179) Гладкий Роман (9) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+55
- Ви розумієте, що це важлива держ. посада?
 - Так
- А у вас роспаспорт
-Так
- І брат в ФСБ?
-Так
-І батько голова єдиної росії рязані?
-Так
-І ще у вас спільний бізнес з Валуєвим?
-Так
- Ви розумієте, що ми не можем вас взяти?
- Порошенко барига, ненавиджу порохоботів!
- Ось ключі від кабінету.
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04.09.2024 12:22
+49
Яка прикра випадковість.
-Ніт, це норма!
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04.09.2024 12:15
+38
за доньку гладкого, яка громадянка @уйлостану та понад 10 років виступає за рашистське цска чому не згадала?!
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04.09.2024 12:17
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Страница 2 из 2
Бачте як легко маніпулювати. Спочатку призначають на посаду без перевірки СБУ, людина отрисує доступ до секретнлї інфи (і може бути шпигуном), а потім Мар'яна Безугла переключає увагу на себе від факту призначення без перевірки, ніби якби не вона, то військові поиушують щакон і брешуть суспільству, і таким чином формує протистояння між народом і військовими
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04.09.2024 14:54 Ответить
Дружина з російським громадянством - це гірше ніж начальник з російським громадянством.
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04.09.2024 14:58 Ответить
Може його звільнять і проведуть розслідування? Та ні, я жартую!
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04.09.2024 15:32 Ответить
**********
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04.09.2024 15:38 Ответить
Так це ж чудово! Бо іноді здається, що саме тісні зв'язки з рашкою, це як вхідний квіток до влади, державної таємниці. От поставить на голосування законопроєкт про те, що коли в тебе, або в найближчого члена сім'ї є російський паспорт ти автоматично звільняєшся з державної посади та підпадаєш під перевірку СБУ - голосів не набереться!
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04.09.2024 16:39 Ответить
Внутрішній ворог у владі по усім направленням !
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04.09.2024 17:12 Ответить
Тут потрібно всих дьогати за шию, хто запропонував, хто рекомендував, хто узгодив, і хто призначів, але я чомусь впевнений що це робота головного офісменеджера.)))
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04.09.2024 17:31 Ответить
Тільки щоб не українці!...
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04.09.2024 18:04 Ответить
Призначенням Татарова в опу Зе вже тоді образив і принизив нас-українців!...
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04.09.2024 18:06 Ответить
А чому ж і не призначити, коли 73 проценти українців дали Голобородьку з кіна "карти в руки"?

Чому ж дурниками не скористатись?
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04.09.2024 22:58 Ответить
Нагадало старий анекдот. Ставка Гітлера. Гітлер і його генерали мхилилися над картами. Планують військові операції. Тут забігає якийь чел із фотоапаратом. Всіх розпихав і все сфотографував і втік. Гітлер підіймає очі і питає у генералів, - що це таке було і хтл то був?. Йому відповідають, що то був відомий радянський оозвідник - поковнік Іспєв, штірліц! - Чому йогл не арешьувало Гестапо?,
- Неиає сенсу, бо все одно ВІДБРЕШЕТЬСЯ!😁😄😃😀
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04.09.2024 18:06 Ответить
На Ленку Лукаш похожа.
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04.09.2024 18:50 Ответить
А про саму Безмозку ніхто не хоче запитать у СБУ. Якшо воно СБУ, звісно. Бо Безмозка розпатякує держтаємниці направо і наліво. ЇЇ цитати кацапські пропагандони розтянули по своїм помийкам тіки так
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04.09.2024 18:52 Ответить
Що це за хйня , це вже взагалі абсурд логіки!
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04.09.2024 19:20 Ответить
Із кумуством в армії треба боротись. Безугла правильно скандал підняла.
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04.09.2024 19:33 Ответить
А може треба почати з "кумівством" у зеленому шапітолії?
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04.09.2024 23:00 Ответить
Непарядак, паспорт прасроченний! Нужно обновiть!!!!😃
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04.09.2024 19:42 Ответить
Кажете пройшов перевірку в СБУ? Потрібно всіх хто голосував за Зе позбавити права займати керівні державні посади пожиттєво та їхніх дітей і правнуків, щоб думали.
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04.09.2024 20:54 Ответить
А як так зробити щоб безумна перевірила нашого найвеличнішого на подвійне громадянство?
СБУ до цього справи немає бо Малюк за чеченцями до сих пір по Київу бігає.
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04.09.2024 21:08 Ответить
Та у меня уже есть вариант очередь формировать и за деньги, желающих Марьяну в попку розовую моложавую поцеловать! И есть за что. С ценой пока не согласовывается, ведь на прямую выходить на девушку надо. Долю спросит конечно. Стёб! и что не знали? При любой регистрации, код там или банковские карты, по жилью, итд. И ещё. Офицер такого ранга уровня, ответственности и прочее, прекрасно же понимал это всё. Ну как? О какой победе можно говорить.......
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04.09.2024 21:56 Ответить
Малюк ходить на день народження до татарова,татаров на день народження до ярмака , а всі разом вони ходять на день народження до зє.
Це кругова порука. Не ждіть від малюка того,що він не зробить без команди з ОПи.
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04.09.2024 23:08 Ответить
Так у "Слуг" так через одного!!!
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04.09.2024 23:03 Ответить
Да кто в мире "золотых паспортов" 💪вААаще разли4ает эти постСовковые АуСваЙсЫ этж 4исто хлопам нумер дл9 подс4ета поголовь9 🐑🐑🐑🐑
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05.09.2024 02:47 Ответить
Що за папередника вся верховна судлва влада з москальськими паспортами, що за маланського блазня все керівництво ЗСУ СБУ ОПу промосковське. Зрадник на зраднику і зрадником поганяє. Дожилися, вороги кацапи керують в Україні усім і усюди як у себе вдома
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06.09.2024 22:40 Ответить
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