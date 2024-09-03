СБУ не проверяла Гладкого перед назначением начштаба Сил беспилотных систем, - СМИ
СБУ не проводила проверку Романа Гладкого перед его назначением на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии УП, информирует Цензор.НЕТ.
"Согласно действующему законодательству, начальник штаба командования Сил беспилотных систем назначается приказом министра обороны по представлению главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Эта процедура не предусматривает обязательных дополнительных проверок или согласований со Службой безопасности и является внутренним кадровым решением руководства Вооруженных сил Украины.
Таким образом, Служба безопасности не получала соответствующих запросов и не проводила проверку Романа Гладкого перед его назначением на должность начальника штаба Командования Сил беспилотных систем", - пояснили в СБУ.
Напомним, ранее заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого, которого ранее подозревали в госизмене, шпионаже и коррупции.
В Командовании Сил беспилотных систем ВСУ подтвердили, что Роман Гладкий назначен начальником штаба. В Командовании также отметили, что Гладкий в 2018-2019 годах прошел все необходимые проверки СБУ, имеет допуск к работе со сведениями с наивысшей степенью секретности.
2 сентября Комитет по безопасности Верховной Рады принял решение обратиться в СБУ для повторной проверки Гладкого.
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Проверки - пустая трата времени
Пруф
Гладкий - офіцер з багаторічним досвідом служби у ЗСУ, пройшов усі необхідні перевірки СБУ, - Командування Сил безпілотних систем Джерело:
не при гетьмані хіба ?
ти ж вумний і з Чорноволом на спірітичному зв'язку
2018 року звільнений з посади за неналежне виконання службових обов'язківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-4 [4] .
У 2019 році Гладкий очолив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-4 [4] .
Ти розмієш різницю між словами "звільнений" і "очолив" ?
При Пороху звільнений, а при Ze очолив.
"какаяразніца" ?
при зелі призначений головним по відведенню військ.
передай кураторам, шо тут на Цензорі не телемарафет і його читають не дебіли
Може, ви її з Мар'яною Безуглою переплутали - ота, дійсно, зелена на всю голову.
фігуранты ясны, косяки обозначены !
за работу, журналисты и контразведчики !
Правильно?
Але після виборів 2019 року, коли настав «кінець епохи брехні», коли прийшли нові ліца, молоді та незаплямовані, все ж мало стати на свої місця, так же?
Призначили нормального главу СБУ Баканова, наприклад.
Він мав би поставити все на свої місця і виправити, так би мовити, пройоби попередників?
або звертали увагу, винесли підозру про держзраду і позбавили доступу до держтаємниці..
але нах тобі ці мєлочі ?
тобі ж висратись на порошенка треба і за це рублі взяти
а хто ж вичистив ту вікіпедію, що про ньогО тількі с 2006 є інфа ?
МАБУТЬ ФСБ СТАРАЛАСЬ
Хтось здивований ?