СБУ не проверяла Гладкого перед назначением начштаба Сил беспилотных систем, - СМИ

СБУ не проводила проверку Романа Гладкого перед его назначением на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии УП, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно действующему законодательству, начальник штаба командования Сил беспилотных систем назначается приказом министра обороны по представлению главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Эта процедура не предусматривает обязательных дополнительных проверок или согласований со Службой безопасности и является внутренним кадровым решением руководства Вооруженных сил Украины.

Таким образом, Служба безопасности не получала соответствующих запросов и не проводила проверку Романа Гладкого перед его назначением на должность начальника штаба Командования Сил беспилотных систем", - пояснили в СБУ.

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Напомним, ранее заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого, которого ранее подозревали в госизмене, шпионаже и коррупции.

В Командовании Сил беспилотных систем ВСУ подтвердили, что Роман Гладкий назначен начальником штаба. В Командовании также отметили, что Гладкий в 2018-2019 годах прошел все необходимые проверки СБУ, имеет допуск к работе со сведениями с наивысшей степенью секретности.

2 сентября Комитет по безопасности Верховной Рады принял решение обратиться в СБУ для повторной проверки Гладкого.

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