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СБУ не проверяла Гладкого перед назначением начштаба Сил беспилотных систем, - СМИ

вмф,гладкий

СБУ не проводила проверку Романа Гладкого перед его назначением на должность начальника штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в комментарии УП, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно действующему законодательству, начальник штаба командования Сил беспилотных систем назначается приказом министра обороны по представлению главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Эта процедура не предусматривает обязательных дополнительных проверок или согласований со Службой безопасности и является внутренним кадровым решением руководства Вооруженных сил Украины.

Таким образом, Служба безопасности не получала соответствующих запросов и не проводила проверку Романа Гладкого перед его назначением на должность начальника штаба Командования Сил беспилотных систем", - пояснили в СБУ.

Читайте также: Гладкий - офицер с многолетним опытом службы в Вооруженных Силах Украины, прошел все необходимые проверки СБУ - Командование Сил беспилотных систем ВСУ

Напомним, ранее заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки "слуга народа" Марьяна Безуглая заявила, что начальником штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ назначили Романа Гладкого, которого ранее подозревали в госизмене, шпионаже и коррупции.

В Командовании Сил беспилотных систем ВСУ подтвердили, что Роман Гладкий назначен начальником штаба. В Командовании также отметили, что Гладкий в 2018-2019 годах прошел все необходимые проверки СБУ, имеет допуск к работе со сведениями с наивысшей степенью секретности.

2 сентября Комитет по безопасности Верховной Рады принял решение обратиться в СБУ для повторной проверки Гладкого.

Читайте также: ФСБ пыталась завербовать начальника штаба ВМС Украины Гладкого, - контрразведка. ВИДЕО

Автор: 

СБУ (19882) Гладкий Роман (9) Силы беспилотных систем (92)


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Топ комментарии
+29
Критериям он сразу соответствовал, паспорт РФ у жены был (по словам журналистов)
Проверки - пустая трата времени
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03.09.2024 18:31
+21
сбу, та сколька той жизні. Давайте я вам перевірю В 1997 році закінчив Севастопільський військово-морський інститут, де росія добре проводили вишкіл "своїх". Все життя працював на росі. і автоматично плавно перейшов з однієї говєні в українське військове керівництво. В 2018 році його було звідки викинуто за фінансові махінації, тепр вону знову виплило. Його баба має паспорт росії, його дочка виступає за російський ЦСКА. і живуть вони досі в Криму і залишати його не збираютться. Отаких гєнєралів української армії призначає досі проросійський уряд.
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03.09.2024 18:39
+18
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03.09.2024 18:34
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Маряха безугла на Кана чи під ним раком
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03.09.2024 18:30 Ответить
Критериям он сразу соответствовал, паспорт РФ у жены был (по словам журналистов)
Проверки - пустая трата времени
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03.09.2024 18:31 Ответить
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03.09.2024 20:26 Ответить
Тоді ось цих під арешт, нє? Справедливо ж буде!

Пруф
Гладкий - офіцер з багаторічним досвідом служби у ЗСУ, пройшов усі необхідні перевірки СБУ, - Командування Сил безпілотних систем Джерело:
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03.09.2024 18:32 Ответить
це тому, що гетьман в той час був президентом.Коли він проходив усі необхідні перевірки.
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03.09.2024 18:43 Ответить
а при кому йому дали підозру в держзраді і відібрали доступ до держтаємниці ?

не при гетьмані хіба ?
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03.09.2024 19:22 Ответить
в 2018 році при гетьмані, а зеля закінчив розслідування і звільнив. А міг би й не звільняти, чи не так? Ви просто дурненькі, не розумієте. що ці обидва в одну дуду грають, а не трембіту. і якщо гетьман знову прийде до влади. то тільки тому, що вони при передачі влади з зельою про це домовились. росії все одно, хто їй в рота заглядатиме, лиш би не українські націоналісти.
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03.09.2024 19:29 Ответить
все одно хто -означає зеля, юля. порох, янек - всі проросійські. всі ці смокчуть. Українські націоналісти на чолі зі вбитим Чорноволом були єдиним реальним ворогом росії. І зараз також. Росіяни ненавидять лише справжніх українців і хочуть вбити нашу мову, нашу націю. І воюють зараз саме вони, націоналісти - всі на фронтах з синами своїми. А не як родичі і друзі гетьмана - всі вже за кордоном, на віллах,яхтах і барах-ресторанах. Я знаю, що тебе тіпає від правди, але мені на таких як ти, насрать з високої карпатської сосни. Ви тут сидите зграями, як круки на ***** російських, і тільки отримуєте команду фас - одразу накидаєтесь на українців зі своїми навіюваннями. Це мені вже давно відомо.
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03.09.2024 19:52 Ответить
шось я не бачив Чорновола в списках на посаду президента в 2019 році.
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03.09.2024 20:18 Ответить
кацапи зробили все для того, щоб ти його не бачив. Зате , щоб добре бачив цих прокацапських зіц-прєдсєдатєлєй, рускагаварящих, починаючи з гетьмана і закінчуючи останньою шавкою в уряді зєлі.Вони платять за кожні вибори цього барахла в Україні. Це барахло невмируще і недоторкане. Росіяни прийшли НАС вбивати, а ці живуть і розкошують.
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03.09.2024 20:24 Ответить
розкажи мені ще раз, як зеля в 2018 році звільнив гладкого.

ти ж вумний і з Чорноволом на спірітичному зв'язку
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03.09.2024 20:26 Ответить
а зеля закінчив розслідування і звільнив. А міг би й не звільняти, чи не так? Ви просто дурненькі, не розумієте....

2018 року звільнений з посади за неналежне виконання службових обов'язківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-4 [4] .

У 2019 році Гладкий очолив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-4 [4] .

Ти розмієш різницю між словами "звільнений" і "очолив" ?

При Пороху звільнений, а при Ze очолив.

"какаяразніца" ?
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03.09.2024 20:25 Ответить
при гетьмані твоєму він був призначений, хоча було відомо, що він має російські зв"язки , на посаду командувача ВМС України, керівником штабу. При пороху він перейшов в українські командувачі з Криму, всю сім"ю залишивши в Криму, і дружина та донька тоді ж отримали роспаспорт. Не знаю, як петя це витерпів, При твоєму петі, лише під тиском журналістів, гетьман почав "розслідування", не поділився "друг" з гетьманом.Петя призначав і висував цього русака, як представника своєї команди, про нього до петі ніхто не знав і наплював, а потім між ними чорна миша пробігла. Йди, розслідувач, копайся в гатунках твого улюбленого рослайна сам.
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03.09.2024 20:42 Ответить
при гетьмані ЗВІЛЬНЕНИЙ і полишений доступу до держтаємниці.

при зелі призначений головним по відведенню військ.

передай кураторам, шо тут на Цензорі не телемарафет і його читають не дебіли
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03.09.2024 21:06 Ответить
Свідки наркОманського достали методичкі дерьмака.
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03.09.2024 19:29 Ответить
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03.09.2024 18:34 Ответить
Маруся стільки за зе топила, що я не уявляю що їй зараз не подобається.
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03.09.2024 19:58 Ответить
Маруся Звіробій?! За зе?! Ви щось плутаєте. Зе на неї справу завів, бо вона йому правду в очі казала. І тільки війна не дала йому посадити її за грати, бо вона відразу пішла на фронт.

Може, ви її з Мар'яною Безуглою переплутали - ота, дійсно, зелена на всю голову.
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04.09.2024 10:26 Ответить
Дурний тебе піп хрестив. Було два кандидата. Вона топила проти одного, за кого? Ну напряжся;!!!
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04.09.2024 22:44 Ответить
міністра оборони за поданням головнокомандувача Збройних сил України.

фігуранты ясны, косяки обозначены !
за работу, журналисты и контразведчики !
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03.09.2024 18:35 Ответить
Він хороші посади обіймав з 2014 року. Цікаво, його з 2014 по 2019 рік перевіряли? Жодних плям не було? Зате як зараз збудилися ті, хто в його біографії темні плями, якщо вони проморгали або профукали або не звертали на це увагу.
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03.09.2024 18:35 Ответить
Ну, при Порошенку все робилось не так, не там, не тоді і не туди.
Правильно?
Але після виборів 2019 року, коли настав «кінець епохи брехні», коли прийшли нові ліца, молоді та незаплямовані, все ж мало стати на свої місця, так же?
Призначили нормального главу СБУ Баканова, наприклад.
Він мав би поставити все на свої місця і виправити, так би мовити, пройоби попередників?
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03.09.2024 19:07 Ответить
" якщо вони проморгали або профукали або не звертали на це увагу"

або звертали увагу, винесли підозру про держзраду і позбавили доступу до держтаємниці..

але нах тобі ці мєлочі ?

тобі ж висратись на порошенка треба і за це рублі взяти
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03.09.2024 19:35 Ответить
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03.09.2024 18:36 Ответить
Призначте його на підводний крейсер
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03.09.2024 18:38 Ответить
сбу, та сколька той жизні. Давайте я вам перевірю В 1997 році закінчив Севастопільський військово-морський інститут, де росія добре проводили вишкіл "своїх". Все життя працював на росі. і автоматично плавно перейшов з однієї говєні в українське військове керівництво. В 2018 році його було звідки викинуто за фінансові махінації, тепр вону знову виплило. Його баба має паспорт росії, його дочка виступає за російський ЦСКА. і живуть вони досі в Криму і залишати його не збираютться. Отаких гєнєралів української армії призначає досі проросійський уряд.
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03.09.2024 18:39 Ответить

а хто ж вичистив ту вікіпедію, що про ньогО тількі с 2006 є інфа ?
МАБУТЬ ФСБ СТАРАЛАСЬ
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03.09.2024 20:30 Ответить
Постійна брехня на всіх рівнях влади, корупція. Зрадники на високих посадах в армії , органах влади. Там клеймо немає де ставити, а йому генерала і посаду. Тому у нас і є трагедія в Полтаві. Хтось організував , зібрав військових, студентів в одному місці , він і навів ракету!!!
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03.09.2024 18:40 Ответить
Ось такий він, Сирок, брехливий. Хтось ще вірить, що то рятівник України?
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03.09.2024 20:55 Ответить
А потім ми корчимо здивовані морди, чому так прицільно вони б"ють по військових, які захищають Україну.
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03.09.2024 18:41 Ответить
Кому потрібні проросійські зрадники і корупціонери, злодії в армії?
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03.09.2024 18:44 Ответить
вищому керівництву країни, бо воно і саме все таке
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03.09.2024 19:36 Ответить
Мабуть військова контррозвідка та СБУ негласно перевірять усе командування для зʼясування, хто з вищих офіцерів не був перевірений, як кандидат на посаду. А також хто саме прийняв рішення про призначення не перевірених кандидатів.
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03.09.2024 19:55 Ответить
Може СБУ перевірить хто кришує того Гладкого УСІ ЧАСИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ? Якщо він вчився у Севастополі - то завербован ФСБ 109%
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03.09.2024 20:32 Ответить
Так СБУ зуб давала - шо з Гладким все чікі - пікі
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03.09.2024 18:45 Ответить
«Відповідно до чинного законодавства, начальник штабу командування призначається наказом міністра оборони за поданням головнокомандувача Збройних сил України. Ця процедура не передбачає обовʼязкових додаткових перевірок чи погоджень зі Службою безпеки і є внутрішнім кадровим рішенням керівництва Збройних сил України.» - тобто чинне діряве законодавство абсолютно не захищає Україну від кротів і шпигунів.
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03.09.2024 18:45 Ответить
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03.09.2024 20:33 Ответить
І на інформацію журналістів владі наплювати , тому , що він "свій" і буде виконувати всі їх забаганки, репутація у нього заплямована.
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03.09.2024 18:47 Ответить
Єрмак зуб дав,що свій, то навіщо то СБУ
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03.09.2024 18:56 Ответить
А пи₴діли,що перевіряли. Гей, Малюк-може ділом займешся,а не зйомками про минулі перемоги? Тим паче що знищення кримського моста все одно не дочекаємося. Сьогодні наприклад прочитав що воїну ССО що потрапив в полон при висадці на кримському узбережжі впаяли двадцятку на кацапстані. Це що таке?
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03.09.2024 18:56 Ответить
На х...цього любителя " руського мира"!!! Розвели мурашник прямо в штабі ВСУ!!! Пісець!!!
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03.09.2024 18:59 Ответить
навіть більше напишу: я впевнений, що СБУ і самого зЄлЄнскАвА на пару з єрмАком не перевіряли!
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03.09.2024 19:00 Ответить
Якщо за часів Порошенка він підозрювався у держзраді, шпигунстві та корупції, то всі перевірки на лояльність ZEвладі він пройшов автоматично. Там всі такі. І навіть був визнаний кандидатом у жертви Майдану3 у якості заохочення.
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03.09.2024 19:01 Ответить
Що ви мелете. Він накрався за часів порошенка, спійманий був порошенком в 2018 , а розслідування і звільнення пройшло вже при зеленському
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03.09.2024 19:06 Ответить
я достеменно уявляю собі засідання ставки Говнокомандувача сирського , який назбирав біля себе російських гєнєралів. бо йому ой як важко "рускаязичной челюстю" управляти. Це просто феєрія- російською мовою обговорюють , як завдати найпотужніших ударів по росіянам. Хто в це вірить- ідіот. Звичайно, лише по українцях, і як знищити більше українців, як здати братам території, позиції, координати. ТРЕШ.Одна надія на українських націоналістів. Але поки бовдурі голосуватимуть за гетьманів, зельок, юльок, нічого не зміниться.
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03.09.2024 19:04 Ответить
Зельониє з моменту потрапляння у владу ніколи нікого не перевіряли. Допуск до державних таємниць мають абсолютно випадкові люди. Навіть на Верховній Ставці присутні люди, які по своєму статусу не мають права там бути. Як це перевіряти, якщо кожен з Зельоного шобла або має кацапський паспорт, або зв'язки з ФСБ??? Самі своїх викривати???
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03.09.2024 19:09 Ответить
Безугла дивна людина, вона завжди біжить поперед паровозу . Є такі люди, коли вони щось узнають то зараз діляться з усіма. Як би вона комусь не подобалась, але завдяки її балакучості ми багато чого знаємо.
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03.09.2024 19:10 Ответить
Таки теж потрібни Путлеру.
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03.09.2024 19:56 Ответить
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03.09.2024 19:11 Ответить
Зебіл чергового крисака на посаду призначив.
Хтось здивований ?
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03.09.2024 19:13 Ответить
Потім запише чергового відоса з прикрим видом- сьогодні загинуло кілька десятків українців через підступні дії москалів, бла бла бла..
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03.09.2024 19:14 Ответить
Вже...
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04.09.2024 10:30 Ответить
брешуть
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03.09.2024 19:21 Ответить
На жаль, у нас зрадники на найвищих посадах і призначають таких самих зрадників, які допомагають ворогу знищувати українців
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03.09.2024 19:22 Ответить
В Україні "зеленого рашистського слуги", достатньо мати диплом закінченого совкового закладу,або паспорт свій,чи рідні рашистської 3,14дерації.щоб мати доступ до державної таємниці держави Україна і за здачу цих таємниць рашисту отримувати 2юдині срібняки" від куйла і преміальні від "зезрадника" із кишень українського народу.плюс (по дрібницях на сотні млн грн.що зможе вкрасти із бюджету України із дозволу головного "лихвара" в Україні
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03.09.2024 19:33 Ответить
Все соседи, колеги по работе, однокласники и друзья жены и дочери Гладкого знают, муж и отец убивает ихних сыновей, бпатьев, мужей и отцов и.... ничего.... Ага, верю как самому себе.
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03.09.2024 19:36 Ответить
Чудова робота СБУ, чудове законодавство, чудовий вибір кандидатури... Так переможемо!
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03.09.2024 19:41 Ответить
Его проверяло ФСБ. Все в порядке.
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03.09.2024 19:45 Ответить
звісно не перевіряла-нема часу-треба бізнес доїти
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03.09.2024 19:46 Ответить
Порийтесь у тих своїх журналах перевірки і подивіться кого ви ще не захотіли перевіряти ...
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03.09.2024 20:00 Ответить
А ось уявіть: друга світова, на посаду нач.штаба ударної авіації(наприклад Червоної Армії ) назначено випускника Війскової академії вермахта, який отримав військові звання в Германії, має маєток в Селезії, жінку яка мешкає в Ііі рейхі, дочку, що з успіхом виступає за спортивний клуб люфтваффе. А сам кандидат на відповідальну посаду вже попадався на зловживаннях. У НКВД перевірку не проводять, бо все ідеально, придратись ні до чого. Виглядає нереально, як якась дурня, або анекдот. Але це ж відбувається!
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03.09.2024 20:02 Ответить
Тоді в задачнику питається, а ***** нам таке СБУ.
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03.09.2024 20:33 Ответить
Яка різниця - перевіряє СБУ чи не перевіряє? Головне щоб пройшов перевірку в ОПі на собачу відданість зеленому бидлу.
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03.09.2024 21:28 Ответить
І дійсно! Адже фсбу малюка- теж під єрмаком
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04.09.2024 01:10 Ответить
Якщо кожного дня не робиться кроків для побудови національної держави, значить все що робиться обман
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03.09.2024 21:34 Ответить
держслужбовців перевіряють на посаду ... Нє ?
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03.09.2024 22:24 Ответить
так перевіряють особливо не можливість разрахунку за призначення.
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04.09.2024 00:00 Ответить
В Зеленій банді наявність зв'язків з расією обов'язкове. В тому чи іншому вигляді. Це правило #1. Якщо здається інакше - дивись правило #1
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04.09.2024 01:09 Ответить
 
 