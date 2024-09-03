СБУ не перевіряла Гладкого перед призначенням начштабу Сил безпілотних систем, - ЗМІ

СБУ не проводила перевірку Романа Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі УП, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до чинного законодавства, начальник штабу командування Сил безпілотних систем призначається наказом міністра оборони за поданням головнокомандувача Збройних сил України. Ця процедура не передбачає обовʼязкових додаткових перевірок чи погоджень зі Службою безпеки і є внутрішнім кадровим рішенням керівництва Збройних сил України.

Таким чином, Служба безпеки не отримувала відповідних запитів та не проводила перевірку Романа Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем", - пояснили в СБУ.

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Нагадаємо раніше заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого, якого раніше підозрювали у держзраді, шпигунстві та корупції.

У Командуванні Сил безпілотних систем ЗСУ підтвердили, що Романа Гладкого призначено начальником штабу. У Командуванні також зазначили, що Гладкий у 2018-2019 роках пройшов усі необхідні перевірки СБУ, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності.

2 вересня безпековий Комітет Верховної Ради прийняв рішення звернутися до СБУ для повторної перевірки Гладкого.

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