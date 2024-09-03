СБУ не перевіряла Гладкого перед призначенням начштабу Сил безпілотних систем, - ЗМІ
СБУ не проводила перевірку Романа Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем ЗСУ.
Про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі УП, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідно до чинного законодавства, начальник штабу командування Сил безпілотних систем призначається наказом міністра оборони за поданням головнокомандувача Збройних сил України. Ця процедура не передбачає обовʼязкових додаткових перевірок чи погоджень зі Службою безпеки і є внутрішнім кадровим рішенням керівництва Збройних сил України.
Таким чином, Служба безпеки не отримувала відповідних запитів та не проводила перевірку Романа Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем", - пояснили в СБУ.
Нагадаємо раніше заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого, якого раніше підозрювали у держзраді, шпигунстві та корупції.
У Командуванні Сил безпілотних систем ЗСУ підтвердили, що Романа Гладкого призначено начальником штабу. У Командуванні також зазначили, що Гладкий у 2018-2019 роках пройшов усі необхідні перевірки СБУ, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності.
2 вересня безпековий Комітет Верховної Ради прийняв рішення звернутися до СБУ для повторної перевірки Гладкого.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Проверки - пустая трата времени
Пруф
Гладкий - офіцер з багаторічним досвідом служби у ЗСУ, пройшов усі необхідні перевірки СБУ, - Командування Сил безпілотних систем Джерело:
не при гетьмані хіба ?
ти ж вумний і з Чорноволом на спірітичному зв'язку
2018 року звільнений з посади за неналежне виконання службових обов'язківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-4 [4] .
У 2019 році Гладкий очолив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-4 [4] .
Ти розмієш різницю між словами "звільнений" і "очолив" ?
При Пороху звільнений, а при Ze очолив.
"какаяразніца" ?
при зелі призначений головним по відведенню військ.
передай кураторам, шо тут на Цензорі не телемарафет і його читають не дебіли
Може, ви її з Мар'яною Безуглою переплутали - ота, дійсно, зелена на всю голову.
фігуранты ясны, косяки обозначены !
за работу, журналисты и контразведчики !
Правильно?
Але після виборів 2019 року, коли настав «кінець епохи брехні», коли прийшли нові ліца, молоді та незаплямовані, все ж мало стати на свої місця, так же?
Призначили нормального главу СБУ Баканова, наприклад.
Він мав би поставити все на свої місця і виправити, так би мовити, пройоби попередників?
або звертали увагу, винесли підозру про держзраду і позбавили доступу до держтаємниці..
але нах тобі ці мєлочі ?
тобі ж висратись на порошенка треба і за це рублі взяти
а хто ж вичистив ту вікіпедію, що про ньогО тількі с 2006 є інфа ?
МАБУТЬ ФСБ СТАРАЛАСЬ
Хтось здивований ?