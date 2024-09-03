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СБУ не перевіряла Гладкого перед призначенням начштабу Сил безпілотних систем, - ЗМІ

вмф,гладкий

СБУ не проводила перевірку Романа Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу командування Сил безпілотних систем ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі УП, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до чинного законодавства, начальник штабу командування Сил безпілотних систем призначається наказом міністра оборони за поданням головнокомандувача Збройних сил України. Ця процедура не передбачає обовʼязкових додаткових перевірок чи погоджень зі Службою безпеки і є внутрішнім кадровим рішенням керівництва Збройних сил України.

Таким чином, Служба безпеки не отримувала відповідних запитів та не проводила перевірку Романа Гладкого перед його призначенням на посаду начальника штабу Командування Сил безпілотних систем", - пояснили в СБУ.

Також читайте: Гладкий - офіцер з багаторічним досвідом служби у ЗСУ, пройшов усі необхідні перевірки СБУ, - Командування Сил безпілотних систем

Нагадаємо раніше заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого, якого раніше підозрювали у держзраді, шпигунстві та корупції.

У Командуванні Сил безпілотних систем ЗСУ підтвердили, що Романа Гладкого призначено начальником штабу. У Командуванні також зазначили, що Гладкий у 2018-2019 роках пройшов усі необхідні перевірки СБУ, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності.

2 вересня безпековий Комітет Верховної Ради прийняв рішення звернутися до СБУ для повторної перевірки Гладкого.

Дивіться також: ФСБ намагалася завербувати начальника штабу ВМС України Гладкого, - контррозвідка. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12801) Гладкий Роман (9) Сили безпілотних систем (93)


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Топ коментарі
+29
Критериям он сразу соответствовал, паспорт РФ у жены был (по словам журналистов)
Проверки - пустая трата времени
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03.09.2024 18:31
+21
сбу, та сколька той жизні. Давайте я вам перевірю В 1997 році закінчив Севастопільський військово-морський інститут, де росія добре проводили вишкіл "своїх". Все життя працював на росі. і автоматично плавно перейшов з однієї говєні в українське військове керівництво. В 2018 році його було звідки викинуто за фінансові махінації, тепр вону знову виплило. Його баба має паспорт росії, його дочка виступає за російський ЦСКА. і живуть вони досі в Криму і залишати його не збираютться. Отаких гєнєралів української армії призначає досі проросійський уряд.
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03.09.2024 18:39
+18
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03.09.2024 18:34
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Маряха безугла на Кана чи під ним раком
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03.09.2024 18:30 Відповісти
Критериям он сразу соответствовал, паспорт РФ у жены был (по словам журналистов)
Проверки - пустая трата времени
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03.09.2024 18:31 Відповісти
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03.09.2024 20:26 Відповісти
Тоді ось цих під арешт, нє? Справедливо ж буде!

Пруф
Гладкий - офіцер з багаторічним досвідом служби у ЗСУ, пройшов усі необхідні перевірки СБУ, - Командування Сил безпілотних систем Джерело:
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03.09.2024 18:32 Відповісти
це тому, що гетьман в той час був президентом.Коли він проходив усі необхідні перевірки.
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03.09.2024 18:43 Відповісти
а при кому йому дали підозру в держзраді і відібрали доступ до держтаємниці ?

не при гетьмані хіба ?
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03.09.2024 19:22 Відповісти
в 2018 році при гетьмані, а зеля закінчив розслідування і звільнив. А міг би й не звільняти, чи не так? Ви просто дурненькі, не розумієте. що ці обидва в одну дуду грають, а не трембіту. і якщо гетьман знову прийде до влади. то тільки тому, що вони при передачі влади з зельою про це домовились. росії все одно, хто їй в рота заглядатиме, лиш би не українські націоналісти.
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03.09.2024 19:29 Відповісти
все одно хто -означає зеля, юля. порох, янек - всі проросійські. всі ці смокчуть. Українські націоналісти на чолі зі вбитим Чорноволом були єдиним реальним ворогом росії. І зараз також. Росіяни ненавидять лише справжніх українців і хочуть вбити нашу мову, нашу націю. І воюють зараз саме вони, націоналісти - всі на фронтах з синами своїми. А не як родичі і друзі гетьмана - всі вже за кордоном, на віллах,яхтах і барах-ресторанах. Я знаю, що тебе тіпає від правди, але мені на таких як ти, насрать з високої карпатської сосни. Ви тут сидите зграями, як круки на ***** російських, і тільки отримуєте команду фас - одразу накидаєтесь на українців зі своїми навіюваннями. Це мені вже давно відомо.
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03.09.2024 19:52 Відповісти
шось я не бачив Чорновола в списках на посаду президента в 2019 році.
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03.09.2024 20:18 Відповісти
кацапи зробили все для того, щоб ти його не бачив. Зате , щоб добре бачив цих прокацапських зіц-прєдсєдатєлєй, рускагаварящих, починаючи з гетьмана і закінчуючи останньою шавкою в уряді зєлі.Вони платять за кожні вибори цього барахла в Україні. Це барахло невмируще і недоторкане. Росіяни прийшли НАС вбивати, а ці живуть і розкошують.
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03.09.2024 20:24 Відповісти
розкажи мені ще раз, як зеля в 2018 році звільнив гладкого.

ти ж вумний і з Чорноволом на спірітичному зв'язку
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03.09.2024 20:26 Відповісти
а зеля закінчив розслідування і звільнив. А міг би й не звільняти, чи не так? Ви просто дурненькі, не розумієте....

2018 року звільнений з посади за неналежне виконання службових обов'язківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-4 [4] .

У 2019 році Гладкий очолив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:1-4 [4] .

Ти розмієш різницю між словами "звільнений" і "очолив" ?

При Пороху звільнений, а при Ze очолив.

"какаяразніца" ?
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03.09.2024 20:25 Відповісти
при гетьмані твоєму він був призначений, хоча було відомо, що він має російські зв"язки , на посаду командувача ВМС України, керівником штабу. При пороху він перейшов в українські командувачі з Криму, всю сім"ю залишивши в Криму, і дружина та донька тоді ж отримали роспаспорт. Не знаю, як петя це витерпів, При твоєму петі, лише під тиском журналістів, гетьман почав "розслідування", не поділився "друг" з гетьманом.Петя призначав і висував цього русака, як представника своєї команди, про нього до петі ніхто не знав і наплював, а потім між ними чорна миша пробігла. Йди, розслідувач, копайся в гатунках твого улюбленого рослайна сам.
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03.09.2024 20:42 Відповісти
при гетьмані ЗВІЛЬНЕНИЙ і полишений доступу до держтаємниці.

при зелі призначений головним по відведенню військ.

передай кураторам, шо тут на Цензорі не телемарафет і його читають не дебіли
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03.09.2024 21:06 Відповісти
Свідки наркОманського достали методичкі дерьмака.
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03.09.2024 19:29 Відповісти
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03.09.2024 18:34 Відповісти
Маруся стільки за зе топила, що я не уявляю що їй зараз не подобається.
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03.09.2024 19:58 Відповісти
Маруся Звіробій?! За зе?! Ви щось плутаєте. Зе на неї справу завів, бо вона йому правду в очі казала. І тільки війна не дала йому посадити її за грати, бо вона відразу пішла на фронт.

Може, ви її з Мар'яною Безуглою переплутали - ота, дійсно, зелена на всю голову.
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04.09.2024 10:26 Відповісти
Дурний тебе піп хрестив. Було два кандидата. Вона топила проти одного, за кого? Ну напряжся;!!!
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04.09.2024 22:44 Відповісти
міністра оборони за поданням головнокомандувача Збройних сил України.

фігуранты ясны, косяки обозначены !
за работу, журналисты и контразведчики !
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03.09.2024 18:35 Відповісти
Він хороші посади обіймав з 2014 року. Цікаво, його з 2014 по 2019 рік перевіряли? Жодних плям не було? Зате як зараз збудилися ті, хто в його біографії темні плями, якщо вони проморгали або профукали або не звертали на це увагу.
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03.09.2024 18:35 Відповісти
Ну, при Порошенку все робилось не так, не там, не тоді і не туди.
Правильно?
Але після виборів 2019 року, коли настав «кінець епохи брехні», коли прийшли нові ліца, молоді та незаплямовані, все ж мало стати на свої місця, так же?
Призначили нормального главу СБУ Баканова, наприклад.
Він мав би поставити все на свої місця і виправити, так би мовити, пройоби попередників?
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03.09.2024 19:07 Відповісти
" якщо вони проморгали або профукали або не звертали на це увагу"

або звертали увагу, винесли підозру про держзраду і позбавили доступу до держтаємниці..

але нах тобі ці мєлочі ?

тобі ж висратись на порошенка треба і за це рублі взяти
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03.09.2024 19:35 Відповісти
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03.09.2024 18:36 Відповісти
Призначте його на підводний крейсер
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03.09.2024 18:38 Відповісти
сбу, та сколька той жизні. Давайте я вам перевірю В 1997 році закінчив Севастопільський військово-морський інститут, де росія добре проводили вишкіл "своїх". Все життя працював на росі. і автоматично плавно перейшов з однієї говєні в українське військове керівництво. В 2018 році його було звідки викинуто за фінансові махінації, тепр вону знову виплило. Його баба має паспорт росії, його дочка виступає за російський ЦСКА. і живуть вони досі в Криму і залишати його не збираютться. Отаких гєнєралів української армії призначає досі проросійський уряд.
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03.09.2024 18:39 Відповісти

а хто ж вичистив ту вікіпедію, що про ньогО тількі с 2006 є інфа ?
МАБУТЬ ФСБ СТАРАЛАСЬ
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03.09.2024 20:30 Відповісти
Постійна брехня на всіх рівнях влади, корупція. Зрадники на високих посадах в армії , органах влади. Там клеймо немає де ставити, а йому генерала і посаду. Тому у нас і є трагедія в Полтаві. Хтось організував , зібрав військових, студентів в одному місці , він і навів ракету!!!
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03.09.2024 18:40 Відповісти
Ось такий він, Сирок, брехливий. Хтось ще вірить, що то рятівник України?
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03.09.2024 20:55 Відповісти
А потім ми корчимо здивовані морди, чому так прицільно вони б"ють по військових, які захищають Україну.
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03.09.2024 18:41 Відповісти
Кому потрібні проросійські зрадники і корупціонери, злодії в армії?
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03.09.2024 18:44 Відповісти
вищому керівництву країни, бо воно і саме все таке
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03.09.2024 19:36 Відповісти
Мабуть військова контррозвідка та СБУ негласно перевірять усе командування для зʼясування, хто з вищих офіцерів не був перевірений, як кандидат на посаду. А також хто саме прийняв рішення про призначення не перевірених кандидатів.
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03.09.2024 19:55 Відповісти
Може СБУ перевірить хто кришує того Гладкого УСІ ЧАСИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ? Якщо він вчився у Севастополі - то завербован ФСБ 109%
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03.09.2024 20:32 Відповісти
Так СБУ зуб давала - шо з Гладким все чікі - пікі
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03.09.2024 18:45 Відповісти
«Відповідно до чинного законодавства, начальник штабу командування призначається наказом міністра оборони за поданням головнокомандувача Збройних сил України. Ця процедура не передбачає обовʼязкових додаткових перевірок чи погоджень зі Службою безпеки і є внутрішнім кадровим рішенням керівництва Збройних сил України.» - тобто чинне діряве законодавство абсолютно не захищає Україну від кротів і шпигунів.
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03.09.2024 18:45 Відповісти
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03.09.2024 20:33 Відповісти
І на інформацію журналістів владі наплювати , тому , що він "свій" і буде виконувати всі їх забаганки, репутація у нього заплямована.
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03.09.2024 18:47 Відповісти
Єрмак зуб дав,що свій, то навіщо то СБУ
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03.09.2024 18:56 Відповісти
А пи₴діли,що перевіряли. Гей, Малюк-може ділом займешся,а не зйомками про минулі перемоги? Тим паче що знищення кримського моста все одно не дочекаємося. Сьогодні наприклад прочитав що воїну ССО що потрапив в полон при висадці на кримському узбережжі впаяли двадцятку на кацапстані. Це що таке?
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03.09.2024 18:56 Відповісти
На х...цього любителя " руського мира"!!! Розвели мурашник прямо в штабі ВСУ!!! Пісець!!!
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03.09.2024 18:59 Відповісти
навіть більше напишу: я впевнений, що СБУ і самого зЄлЄнскАвА на пару з єрмАком не перевіряли!
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03.09.2024 19:00 Відповісти
Якщо за часів Порошенка він підозрювався у держзраді, шпигунстві та корупції, то всі перевірки на лояльність ZEвладі він пройшов автоматично. Там всі такі. І навіть був визнаний кандидатом у жертви Майдану3 у якості заохочення.
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03.09.2024 19:01 Відповісти
Що ви мелете. Він накрався за часів порошенка, спійманий був порошенком в 2018 , а розслідування і звільнення пройшло вже при зеленському
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03.09.2024 19:06 Відповісти
я достеменно уявляю собі засідання ставки Говнокомандувача сирського , який назбирав біля себе російських гєнєралів. бо йому ой як важко "рускаязичной челюстю" управляти. Це просто феєрія- російською мовою обговорюють , як завдати найпотужніших ударів по росіянам. Хто в це вірить- ідіот. Звичайно, лише по українцях, і як знищити більше українців, як здати братам території, позиції, координати. ТРЕШ.Одна надія на українських націоналістів. Але поки бовдурі голосуватимуть за гетьманів, зельок, юльок, нічого не зміниться.
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03.09.2024 19:04 Відповісти
Зельониє з моменту потрапляння у владу ніколи нікого не перевіряли. Допуск до державних таємниць мають абсолютно випадкові люди. Навіть на Верховній Ставці присутні люди, які по своєму статусу не мають права там бути. Як це перевіряти, якщо кожен з Зельоного шобла або має кацапський паспорт, або зв'язки з ФСБ??? Самі своїх викривати???
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03.09.2024 19:09 Відповісти
Безугла дивна людина, вона завжди біжить поперед паровозу . Є такі люди, коли вони щось узнають то зараз діляться з усіма. Як би вона комусь не подобалась, але завдяки її балакучості ми багато чого знаємо.
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03.09.2024 19:10 Відповісти
Таки теж потрібни Путлеру.
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03.09.2024 19:56 Відповісти
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03.09.2024 19:11 Відповісти
Зебіл чергового крисака на посаду призначив.
Хтось здивований ?
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03.09.2024 19:13 Відповісти
Потім запише чергового відоса з прикрим видом- сьогодні загинуло кілька десятків українців через підступні дії москалів, бла бла бла..
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03.09.2024 19:14 Відповісти
Вже...
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04.09.2024 10:30 Відповісти
брешуть
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03.09.2024 19:21 Відповісти
На жаль, у нас зрадники на найвищих посадах і призначають таких самих зрадників, які допомагають ворогу знищувати українців
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03.09.2024 19:22 Відповісти
В Україні "зеленого рашистського слуги", достатньо мати диплом закінченого совкового закладу,або паспорт свій,чи рідні рашистської 3,14дерації.щоб мати доступ до державної таємниці держави Україна і за здачу цих таємниць рашисту отримувати 2юдині срібняки" від куйла і преміальні від "зезрадника" із кишень українського народу.плюс (по дрібницях на сотні млн грн.що зможе вкрасти із бюджету України із дозволу головного "лихвара" в Україні
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03.09.2024 19:33 Відповісти
Все соседи, колеги по работе, однокласники и друзья жены и дочери Гладкого знают, муж и отец убивает ихних сыновей, бпатьев, мужей и отцов и.... ничего.... Ага, верю как самому себе.
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03.09.2024 19:36 Відповісти
Чудова робота СБУ, чудове законодавство, чудовий вибір кандидатури... Так переможемо!
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03.09.2024 19:41 Відповісти
Его проверяло ФСБ. Все в порядке.
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03.09.2024 19:45 Відповісти
звісно не перевіряла-нема часу-треба бізнес доїти
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03.09.2024 19:46 Відповісти
Порийтесь у тих своїх журналах перевірки і подивіться кого ви ще не захотіли перевіряти ...
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03.09.2024 20:00 Відповісти
А ось уявіть: друга світова, на посаду нач.штаба ударної авіації(наприклад Червоної Армії ) назначено випускника Війскової академії вермахта, який отримав військові звання в Германії, має маєток в Селезії, жінку яка мешкає в Ііі рейхі, дочку, що з успіхом виступає за спортивний клуб люфтваффе. А сам кандидат на відповідальну посаду вже попадався на зловживаннях. У НКВД перевірку не проводять, бо все ідеально, придратись ні до чого. Виглядає нереально, як якась дурня, або анекдот. Але це ж відбувається!
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03.09.2024 20:02 Відповісти
Тоді в задачнику питається, а ***** нам таке СБУ.
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03.09.2024 20:33 Відповісти
Яка різниця - перевіряє СБУ чи не перевіряє? Головне щоб пройшов перевірку в ОПі на собачу відданість зеленому бидлу.
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03.09.2024 21:28 Відповісти
І дійсно! Адже фсбу малюка- теж під єрмаком
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04.09.2024 01:10 Відповісти
Якщо кожного дня не робиться кроків для побудови національної держави, значить все що робиться обман
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03.09.2024 21:34 Відповісти
держслужбовців перевіряють на посаду ... Нє ?
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03.09.2024 22:24 Відповісти
так перевіряють особливо не можливість разрахунку за призначення.
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04.09.2024 00:00 Відповісти
В Зеленій банді наявність зв'язків з расією обов'язкове. В тому чи іншому вигляді. Це правило #1. Якщо здається інакше - дивись правило #1
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04.09.2024 01:09 Відповісти
 
 