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Дружина начштабу СБС Гладкого має російське громадянство, - "слуга народу" Безугла. ДОКУМЕНТ

Безугла оприлюднила дані про паспорт РФ у дружини Романа Гладкого

У дружини начальника штабу Сил безпілотних систем Романа Гладкого виявили російське громадянство.

Про це повідомила нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський паспорт на ім'я "Гладкой Елены", дружини начальника штабу Сил безпілотних систем ЗСУ. Хоча він і прострочений, це жодним чином не скасовує її російського громадянства. Витяг зі СПО СК: АС "Російський паспорт", - зазначила парламентарка. 

Безугла оприлюднила дані про паспорт РФ у дружини Романа Гладкого
Безугла оприлюднила дані про паспорт РФ у дружини Романа Гладкого
Безугла оприлюднила дані про паспорт РФ у дружини Романа Гладкого

Вона попросила СБУ перевірити та врахувати це під час роботи.

Безугла оприлюднила дані про паспорт РФ у дружини Романа Гладкого

Також читайте: Береза спростував інформацію Безуглої про шикування в Інституті зв’язку в Полтаві: Це паразитування на смерті своїх громадян

Призначення Романа Гладкого у Сили безпілотних систем ЗСУ

Нагадаємо раніше заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого, якого раніше підозрювали у держзраді, шпигунстві та корупції.

У Командуванні Сил безпілотних систем ЗСУ підтвердили, що Романа Гладкого призначено начальником штабу. У Командуванні також зазначили, що Гладкий у 2018-2019 роках пройшов усі необхідні перевірки СБУ, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності.

2 вересня безпековий Комітет Верховної Ради прийняв рішення звернутися до СБУ для повторної перевірки Гладкого.

ЗМІ повідомили, що СБУ не проводила перевірку Романа Гладкого перед його призначенням.

Головнокомандувач ЗСУ Сирський ухвалив рішення про призначення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ Романа Гладкого.

Читайте: "Слуга народу" Безугла залишиться заступницею голови Комітету з питань нацбезпеки: Рада не зібрала голоси для зняття

Автор: 

паспорт (1152) Гладкий Роман (9) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+55
- Ви розумієте, що це важлива держ. посада?
 - Так
- А у вас роспаспорт
-Так
- І брат в ФСБ?
-Так
-І батько голова єдиної росії рязані?
-Так
-І ще у вас спільний бізнес з Валуєвим?
-Так
- Ви розумієте, що ми не можем вас взяти?
- Порошенко барига, ненавиджу порохоботів!
- Ось ключі від кабінету.
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04.09.2024 12:22
+49
Яка прикра випадковість.
-Ніт, це норма!
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04.09.2024 12:15
+38
за доньку гладкого, яка громадянка @уйлостану та понад 10 років виступає за рашистське цска чому не згадала?!
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04.09.2024 12:17
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Бачте як легко маніпулювати. Спочатку призначають на посаду без перевірки СБУ, людина отрисує доступ до секретнлї інфи (і може бути шпигуном), а потім Мар'яна Безугла переключає увагу на себе від факту призначення без перевірки, ніби якби не вона, то військові поиушують щакон і брешуть суспільству, і таким чином формує протистояння між народом і військовими
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04.09.2024 14:54 Відповісти
Дружина з російським громадянством - це гірше ніж начальник з російським громадянством.
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04.09.2024 14:58 Відповісти
Може його звільнять і проведуть розслідування? Та ні, я жартую!
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04.09.2024 15:32 Відповісти
**********
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04.09.2024 15:38 Відповісти
Так це ж чудово! Бо іноді здається, що саме тісні зв'язки з рашкою, це як вхідний квіток до влади, державної таємниці. От поставить на голосування законопроєкт про те, що коли в тебе, або в найближчого члена сім'ї є російський паспорт ти автоматично звільняєшся з державної посади та підпадаєш під перевірку СБУ - голосів не набереться!
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04.09.2024 16:39 Відповісти
Внутрішній ворог у владі по усім направленням !
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04.09.2024 17:12 Відповісти
Тут потрібно всих дьогати за шию, хто запропонував, хто рекомендував, хто узгодив, і хто призначів, але я чомусь впевнений що це робота головного офісменеджера.)))
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04.09.2024 17:31 Відповісти
Тільки щоб не українці!...
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04.09.2024 18:04 Відповісти
Призначенням Татарова в опу Зе вже тоді образив і принизив нас-українців!...
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04.09.2024 18:06 Відповісти
А чому ж і не призначити, коли 73 проценти українців дали Голобородьку з кіна "карти в руки"?

Чому ж дурниками не скористатись?
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04.09.2024 22:58 Відповісти
Нагадало старий анекдот. Ставка Гітлера. Гітлер і його генерали мхилилися над картами. Планують військові операції. Тут забігає якийь чел із фотоапаратом. Всіх розпихав і все сфотографував і втік. Гітлер підіймає очі і питає у генералів, - що це таке було і хтл то був?. Йому відповідають, що то був відомий радянський оозвідник - поковнік Іспєв, штірліц! - Чому йогл не арешьувало Гестапо?,
- Неиає сенсу, бо все одно ВІДБРЕШЕТЬСЯ!😁😄😃😀
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04.09.2024 18:06 Відповісти
На Ленку Лукаш похожа.
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04.09.2024 18:50 Відповісти
А про саму Безмозку ніхто не хоче запитать у СБУ. Якшо воно СБУ, звісно. Бо Безмозка розпатякує держтаємниці направо і наліво. ЇЇ цитати кацапські пропагандони розтянули по своїм помийкам тіки так
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04.09.2024 18:52 Відповісти
Що це за хйня , це вже взагалі абсурд логіки!
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04.09.2024 19:20 Відповісти
Із кумуством в армії треба боротись. Безугла правильно скандал підняла.
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04.09.2024 19:33 Відповісти
А може треба почати з "кумівством" у зеленому шапітолії?
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04.09.2024 23:00 Відповісти
Непарядак, паспорт прасроченний! Нужно обновiть!!!!😃
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04.09.2024 19:42 Відповісти
Кажете пройшов перевірку в СБУ? Потрібно всіх хто голосував за Зе позбавити права займати керівні державні посади пожиттєво та їхніх дітей і правнуків, щоб думали.
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04.09.2024 20:54 Відповісти
А як так зробити щоб безумна перевірила нашого найвеличнішого на подвійне громадянство?
СБУ до цього справи немає бо Малюк за чеченцями до сих пір по Київу бігає.
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04.09.2024 21:08 Відповісти
Та у меня уже есть вариант очередь формировать и за деньги, желающих Марьяну в попку розовую моложавую поцеловать! И есть за что. С ценой пока не согласовывается, ведь на прямую выходить на девушку надо. Долю спросит конечно. Стёб! и что не знали? При любой регистрации, код там или банковские карты, по жилью, итд. И ещё. Офицер такого ранга уровня, ответственности и прочее, прекрасно же понимал это всё. Ну как? О какой победе можно говорить.......
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04.09.2024 21:56 Відповісти
Малюк ходить на день народження до татарова,татаров на день народження до ярмака , а всі разом вони ходять на день народження до зє.
Це кругова порука. Не ждіть від малюка того,що він не зробить без команди з ОПи.
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04.09.2024 23:08 Відповісти
Так у "Слуг" так через одного!!!
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04.09.2024 23:03 Відповісти
Да кто в мире "золотых паспортов" 💪вААаще разли4ает эти постСовковые АуСваЙсЫ этж 4исто хлопам нумер дл9 подс4ета поголовь9 🐑🐑🐑🐑
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05.09.2024 02:47 Відповісти
Що за папередника вся верховна судлва влада з москальськими паспортами, що за маланського блазня все керівництво ЗСУ СБУ ОПу промосковське. Зрадник на зраднику і зрадником поганяє. Дожилися, вороги кацапи керують в Україні усім і усюди як у себе вдома
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06.09.2024 22:40 Відповісти
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