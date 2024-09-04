Дружина начштабу СБС Гладкого має російське громадянство, - "слуга народу" Безугла. ДОКУМЕНТ

У дружини начальника штабу Сил безпілотних систем Романа Гладкого виявили російське громадянство.

Про це повідомила нардепка "Слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський паспорт на ім'я "Гладкой Елены", дружини начальника штабу Сил безпілотних систем ЗСУ. Хоча він і прострочений, це жодним чином не скасовує її російського громадянства. Витяг зі СПО СК: АС "Російський паспорт", - зазначила парламентарка.







Вона попросила СБУ перевірити та врахувати це під час роботи.

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Призначення Романа Гладкого у Сили безпілотних систем ЗСУ

Нагадаємо раніше заступниця глави Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки "слуга народу" Мар'яна Безугла заявила, що начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого, якого раніше підозрювали у держзраді, шпигунстві та корупції.

У Командуванні Сил безпілотних систем ЗСУ підтвердили, що Романа Гладкого призначено начальником штабу. У Командуванні також зазначили, що Гладкий у 2018-2019 роках пройшов усі необхідні перевірки СБУ, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності.

2 вересня безпековий Комітет Верховної Ради прийняв рішення звернутися до СБУ для повторної перевірки Гладкого.

ЗМІ повідомили, що СБУ не проводила перевірку Романа Гладкого перед його призначенням.

Головнокомандувач ЗСУ Сирський ухвалив рішення про призначення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ Романа Гладкого.

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