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Новини Окуповані території
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Українці в окупації, які отримають паспорт РФ примусово, не підлягатимуть відповідальності, - Мін’юст

За отримання російського паспорту на ТОТ відповідальності не буде

Громадяни України на окупованих територіях, які примусово отримать російський паспорт, не підлягатимуть відповідальності.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту, інформує Цензор.НЕТ.

"Держава-агресор продовжує здійснювати цілеспрямовані та сплановані напади на цивільних громадян та їхнє майно по всій території України, зухвало порушуючи всі норми міжнародного права. Відсутність легітимних органів влади та правосуддя, систематичне нав’язування ворожих наративів та масові порушення прав людини стали новою реальністю, яку рф нав’язала мільйонам українців в умовах тимчасової окупації, замінивши цивілізовані умови життя на тортури", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві пояснили, що одним із прикладів, коли особа позбавляється можливості вибору, може слугувати примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях України, що є одним із численних доказів порушення прав громадян.

Особи, які вчинили суспільно небезпечне діяння з метою уникнення жорстокого поводження, не підлягатимуть відповідальності. Стаття 40 Кримінального кодексу України, за умови наявності доказів застосування психічного примусу, забезпечує їм повний правовий захист у судовому порядку", - додали у Мін'юсті.

Також загарбники на окупованих територіях насильно русифікують громадян, які мають український паспорт.

Також читайте: Дружина начштабу СБС Гладкого має російське громадянство, - "слуга народу" Безугла. ДОКУМЕНТ

"Максимальних страждань росія завдає мирному населенню, адже наявність українського паспорту розцінюється як акт протесту. Так, за надскладних умов проживання в окупації, місцеві жителі вимушені взяти російське громадянство.

Водночас інформуємо, що такі документи не мають жодної юридичної сили та не визнаються ніде, крім окупованих територій.

Насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні й у світі, оскільки суперечить принципам і нормам міжнародного права і є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Відповідальність за діяння, вчинені під примусом або внаслідок страху за своє життя, не може бути рівнозначною відповідальності за дії або бездіяльність тих, хто свідомо підтримує ворога", - додали там.

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Автор: 

Мін’юст (1596) окупація (6719) паспорт (1156)


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Топ коментарі
+12
А Зеля сдал юг Украины добровольно или принудительно вот в чем вапрос
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30.09.2024 11:42
+11
А як довести, примусово отримав чи за радість та задоволенням?
- Громадянин, ви паспорт РФ отримали примусово чи ні?
- Примусово.
- Добре, ви вільні.
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30.09.2024 11:33
+7
Почему учитель продолжающий работать в школе под оккупацией коллаборант, а работник ЗАЭС нет. Или эта другое, потомучьта все боятся радияции?
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30.09.2024 11:34
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А як довести, примусово отримав чи за радість та задоволенням?
- Громадянин, ви паспорт РФ отримали примусово чи ні?
- Примусово.
- Добре, ви вільні.
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30.09.2024 11:33 Відповісти
а як зрозуміти хто отримав примусово, а хто ні?
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30.09.2024 11:33 Відповісти
На це питання буде давати відповідь спеціально затверджена комісія міністерства ПУК
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30.09.2024 11:42 Відповісти
тройка
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30.09.2024 12:01 Відповісти
Почему учитель продолжающий работать в школе под оккупацией коллаборант, а работник ЗАЭС нет. Или эта другое, потомучьта все боятся радияции?
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30.09.2024 11:34 Відповісти
а як там розібратися - примусово, чи не примусово?
Ну, отримав школяр-випускник паспорт (інакше - табір) - і його зразу забрили до орків, пішов на м'ясо в штурм - то чи це він примусово запаспортиризований?
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30.09.2024 11:34 Відповісти
Шо за муиня! - на паспорті шо буде написано - взяв примусово - взяв добровільно
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30.09.2024 11:35 Відповісти
А Зеля сдал юг Украины добровольно или принудительно вот в чем вапрос
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30.09.2024 11:42 Відповісти
по умовчанню - всі примусово. Бо у випадку коли українець відмовляється від двоголової курки, він не отримує нічого, ні послуг, ні ліків, навіть гуманітарки. Про це розповідають громадяни, які знаходяться під окупаційною владою. ****** русня не надає вибору українцям, або отримуй двоголову курку, або здихай без ліків та їжі.
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30.09.2024 11:42 Відповісти
Я сама дочь офицера, и поймите. Не все так однозначно.
він не отримує нічого, ні послуг, ні ліків, навіть гуманітарки.
Только не подумайте что я за кацапов.
Вопрос. Гражданин Испании может в Украине получить безплатную медицинскую помощь? Попадает на льготные лекарства? Может оформить субсидию?
Не ржать.Это доступно только гражданам.
Остаться украинцем можно, но хлопотно. Но можно. За ради бога. Получай.
Вид на жительство.
Патент на работу. Платную медицинскую страховку. Оформляй недвижимость как не резидент. Живи как иностранец. Нихера. Езжай домой в Украину. Нихера. Хочу рос паспорт, хочу укр паспорт. Вы там перетрите, шоб мне было удобно. Да, шоб не забыл. Я хочу обналичивать свою Ощад карту в Мариуполе. Пока всё.
О себе.
Бывший житель Донецка.
"что я жизнь учил не по учебникам"
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30.09.2024 12:55 Відповісти
в Іспанії знищена інфраструктура?? В Іспанії знищені та порізані на металобрухт заводи? Порівняння не коректне. Тому, що після кацапів не залишається нічого, і там банально немає де працювати та заробляти гроші. Ми кажемо про окуповані сараною території, а не благополучні європейські країни. В нас також немає безкоштовної медицини. Але це тому, що в нас є де працювати а не чекати коли тобі подачку хтось кине. Подивіться на Донецьк, для прикладу. Це місто до 2014-го року було найбагатшим в Україні, навіть намагалося конкурувати зі со=толицею. І подивіть на що воно перетворилося з приходом рюзького міру, лише за 10 рокув - на гетто, де немає де працювати. Величезний індустріальний регіон перетворено на відсталу провінційну клоаку, яку відкинуто на два десятиріччя в минуле. Про інші, не такі великі міста годі й казати.
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30.09.2024 14:42 Відповісти
Порівняння не коректне.
Гаразд. Я виправлюсь. Гражданин Кот-Ди-Вуар... далее по тексту. Это что то меняет?
В чем вы хотите убедить?
Мне было 50 когда я бросил всё в чужом для меня Донецке. Было 58 когда бросил саманную хату в Дон. области. Где я сейчас определяет флажок возле ника.
Нахера? Рос паспорт в зубы, вторую пенсию. Оставайся жить в своей квартире, оставайся работать на той же работе (у кацапа зарплата выше). Выходи под VPN на Цензор и кричи что все меня продали?
Въехать украинцу тяжело, выехать ради бога, кацап не держит. Все кто остались - это их осознанный выбор. Продолжать жить с отморозками - осознавать что можешь нарваться на звиздюлину. Согласны? Только не надо, что ехать некуда. Я знаю какой пол гимназии в Дрогобыча. Михалевичи, село Львовская обл. Бесплатно хата, земля. Живи. Если мысли украинские, розмовляй хоч російською.
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30.09.2024 15:15 Відповісти
хіба я до вас зверталась щоб у чомусь переконати?? Це ви тут розвезли щось дивне та недоречне.
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30.09.2024 15:54 Відповісти
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30.09.2024 11:43 Відповісти
Треба довідка що взяв примусово
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30.09.2024 11:47 Відповісти
Классика
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30.09.2024 12:47 Відповісти
достаточно объяснительной записки, что было как то ссыкотно.
под принуждением или вследствие страха за свою жизнь, Источник:
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30.09.2024 12:59 Відповісти
От тільки, якусь жінку, котра отримала паспорт, щоб мати змогу виїхати звідти, або просто вижити - з великою ймовірністю нашою правоохоронною системою може бути визнана колаборанткою. А от Вася, за дивним збігом місцевий депутат ОПЗЖ чи Слуги Народу, який радо зустрічав окупантів - буде примусово паспортизований.
Подивіться на справедливість, ефективність та законність роботи поліції/прокуратури/судів на Україні і просто перенесіть це на жителів окупованих територій.
P.S. А самі наглі та слизькі колаборанти виявляться нашими розвідниками. Відповідну довідку їм оформить самі знаєте хто.
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30.09.2024 11:47 Відповісти
а ще: чиновник василь петрович та його дружина, суддя галина степанівна та їх синок, мєнт микола будуть махати українськими паспортами та через знайомий суд вимагати компенсації.
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30.09.2024 11:59 Відповісти
+ тысяча баллов за разведчиков.
Мы будем восхищаться когда узнаем какое было там оставлено подполье.
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30.09.2024 13:15 Відповісти
що, зробила держава україна, та особисто гарант конституції, що б громадяни були у небезпеці, та не опинились в окупації?
відкрив безперешкодний шлях до півдня, та запропонував шашлик?
то, кого судити? людину що отримала паспорт, що б хоч якось вижити, чи зе!кодло, що вимусило людину так зробити?
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30.09.2024 11:56 Відповісти
Про "философские пароходы" помните? Кто виноват буржуям что не слиняли от Советов?
"Мой отец, в октябре, убежать не успел. Но для Белого дела он сделал немало.Настал час и холодное слово....
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30.09.2024 13:21 Відповісти
Якщо це старики і жінки то зрозуміло а особи половозрілі чоловічох статі ждуть щоб ідти проти України ? А в українську армію не пішло то це зрадник кара смерть
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30.09.2024 12:13 Відповісти
С початку ніхто нікого не заставляв міняти паспорт , але щоб заохотити зробити це, вони почали за це давати гроші, і тут поперло. Ну маргінали ,ви зрозуміли в перших рядах, потім (ідейниє) ще і фоткались для пропаганди зі щасливими пиками. Більшість людей тягнули до останнього, поки не почали пи....дить за Український паспорт. Ну а зараз там без російського паспорта ніяк не вижити
Я богато сперечався з тими хто впевнений що то все русскоговорящие вони всі предатели. Це не правда ,бо я бачив як чистокровні (хохли) бігли міняти паспорт коли ще їм нічого не загрожувало,а етнічні росіяни тягнули до останноьго,тут винувата не мова ,а що в голові. Як що б я сам не був там і все не бачив я б не казав .І ще хотів відповісти тим хто каже (а чого ж вони зразу не виїхали?). Ці люди в основному не потрапляли в таку ситуацію і не розуміють як тяжко людям особливо літнім ,кидати все і їхати кудись де ти нафик нікому не здався, і починати життя з нуля. І ще я помітив що чим далі від війни тим більше (патріотів).
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30.09.2024 13:07 Відповісти
Так всі колаборанти під це косити будуть!

Як можна отримати паспорт примусово (довести це)?!

Гуманітаріїв із Мінюсту треба в окопи на рік, а потім дозволяти заяви робити!
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30.09.2024 13:12 Відповісти
А громадяни України на окупованих територіях, яких примусово мобілізують, теж не підлягатимуть відповідальності ?
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30.09.2024 14:53 Відповісти
Так навіть совіти в минулу війну не карали українців за німецькі аусвайси ,так зелені що ще гірші за совітів ?
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30.09.2024 17:15 Відповісти
У нашої влади, чинуш,правоохоронців, та їхніх родичів знаходять паспорти рф, і не з примусу.І нічого страшного, живуть, здравстують , попутно ще прикрадають та жодної відповідальності за це майже не несуть
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30.09.2024 19:43 Відповісти
Никто и ни за что отвечать не будет.
Это территории России и никогда они больше не будут украинскими.
Учите историю.
Украина распадается на части.
Часть заберут Венгрия и Польша, часть Молдова, Россия,Чехия.
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04.10.2024 15:34 Відповісти
 
 