Українці в окупації, які отримають паспорт РФ примусово, не підлягатимуть відповідальності, - Мін’юст
Громадяни України на окупованих територіях, які примусово отримать російський паспорт, не підлягатимуть відповідальності.
Про це повідомила пресслужба Мін'юсту, інформує Цензор.НЕТ.
"Держава-агресор продовжує здійснювати цілеспрямовані та сплановані напади на цивільних громадян та їхнє майно по всій території України, зухвало порушуючи всі норми міжнародного права. Відсутність легітимних органів влади та правосуддя, систематичне нав’язування ворожих наративів та масові порушення прав людини стали новою реальністю, яку рф нав’язала мільйонам українців в умовах тимчасової окупації, замінивши цивілізовані умови життя на тортури", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві пояснили, що одним із прикладів, коли особа позбавляється можливості вибору, може слугувати примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях України, що є одним із численних доказів порушення прав громадян.
Особи, які вчинили суспільно небезпечне діяння з метою уникнення жорстокого поводження, не підлягатимуть відповідальності. Стаття 40 Кримінального кодексу України, за умови наявності доказів застосування психічного примусу, забезпечує їм повний правовий захист у судовому порядку", - додали у Мін'юсті.
Також загарбники на окупованих територіях насильно русифікують громадян, які мають український паспорт.
"Максимальних страждань росія завдає мирному населенню, адже наявність українського паспорту розцінюється як акт протесту. Так, за надскладних умов проживання в окупації, місцеві жителі вимушені взяти російське громадянство.
Водночас інформуємо, що такі документи не мають жодної юридичної сили та не визнаються ніде, крім окупованих територій.
Насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні й у світі, оскільки суперечить принципам і нормам міжнародного права і є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Відповідальність за діяння, вчинені під примусом або внаслідок страху за своє життя, не може бути рівнозначною відповідальності за дії або бездіяльність тих, хто свідомо підтримує ворога", - додали там.
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- Громадянин, ви паспорт РФ отримали примусово чи ні?
- Примусово.
- Добре, ви вільні.
Ну, отримав школяр-випускник паспорт (інакше - табір) - і його зразу забрили до орків, пішов на м'ясо в штурм - то чи це він примусово запаспортиризований?
він не отримує нічого, ні послуг, ні ліків, навіть гуманітарки.
Только не подумайте что я за кацапов.
Вопрос. Гражданин Испании может в Украине получить безплатную медицинскую помощь? Попадает на льготные лекарства? Может оформить субсидию?
Не ржать.Это доступно только гражданам.
Остаться украинцем можно, но хлопотно. Но можно. За ради бога. Получай.
Вид на жительство.
Патент на работу. Платную медицинскую страховку. Оформляй недвижимость как не резидент. Живи как иностранец. Нихера. Езжай домой в Украину. Нихера. Хочу рос паспорт, хочу укр паспорт. Вы там перетрите, шоб мне было удобно. Да, шоб не забыл. Я хочу обналичивать свою Ощад карту в Мариуполе. Пока всё.
О себе.
Бывший житель Донецка.
"что я жизнь учил не по учебникам"
Гаразд. Я виправлюсь. Гражданин Кот-Ди-Вуар... далее по тексту. Это что то меняет?
В чем вы хотите убедить?
Мне было 50 когда я бросил всё в чужом для меня Донецке. Было 58 когда бросил саманную хату в Дон. области. Где я сейчас определяет флажок возле ника.
Нахера? Рос паспорт в зубы, вторую пенсию. Оставайся жить в своей квартире, оставайся работать на той же работе (у кацапа зарплата выше). Выходи под VPN на Цензор и кричи что все меня продали?
Въехать украинцу тяжело, выехать ради бога, кацап не держит. Все кто остались - это их осознанный выбор. Продолжать жить с отморозками - осознавать что можешь нарваться на звиздюлину. Согласны? Только не надо, что ехать некуда. Я знаю какой пол гимназии в Дрогобыча. Михалевичи, село Львовская обл. Бесплатно хата, земля. Живи. Если мысли украинские, розмовляй хоч російською.
под принуждением или вследствие страха за свою жизнь, Источник:
Подивіться на справедливість, ефективність та законність роботи поліції/прокуратури/судів на Україні і просто перенесіть це на жителів окупованих територій.
P.S. А самі наглі та слизькі колаборанти виявляться нашими розвідниками. Відповідну довідку їм оформить самі знаєте хто.
Мы будем восхищаться когда узнаем какое было там оставлено подполье.
відкрив безперешкодний шлях до півдня, та запропонував шашлик?
то, кого судити? людину що отримала паспорт, що б хоч якось вижити, чи зе!кодло, що вимусило людину так зробити?
"Мой отец, в октябре, убежать не успел.
Но для Белого дела он сделал немало.Настал час и холодное слово....
Я богато сперечався з тими хто впевнений що то все русскоговорящие вони всі предатели. Це не правда ,бо я бачив як чистокровні (хохли) бігли міняти паспорт коли ще їм нічого не загрожувало,а етнічні росіяни тягнули до останноьго,тут винувата не мова ,а що в голові. Як що б я сам не був там і все не бачив я б не казав .І ще хотів відповісти тим хто каже (а чого ж вони зразу не виїхали?). Ці люди в основному не потрапляли в таку ситуацію і не розуміють як тяжко людям особливо літнім ,кидати все і їхати кудись де ти нафик нікому не здався, і починати життя з нуля. І ще я помітив що чим далі від війни тим більше (патріотів).
Як можна отримати паспорт примусово (довести це)?!
Гуманітаріїв із Мінюсту треба в окопи на рік, а потім дозволяти заяви робити!
Это территории России и никогда они больше не будут украинскими.
Учите историю.
Украина распадается на части.
Часть заберут Венгрия и Польша, часть Молдова, Россия,Чехия.