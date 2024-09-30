Українці в окупації, які отримають паспорт РФ примусово, не підлягатимуть відповідальності, - Мін’юст

Громадяни України на окупованих територіях, які примусово отримать російський паспорт, не підлягатимуть відповідальності.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту, інформує Цензор.НЕТ.

"Держава-агресор продовжує здійснювати цілеспрямовані та сплановані напади на цивільних громадян та їхнє майно по всій території України, зухвало порушуючи всі норми міжнародного права. Відсутність легітимних органів влади та правосуддя, систематичне нав’язування ворожих наративів та масові порушення прав людини стали новою реальністю, яку рф нав’язала мільйонам українців в умовах тимчасової окупації, замінивши цивілізовані умови життя на тортури", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві пояснили, що одним із прикладів, коли особа позбавляється можливості вибору, може слугувати примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях України, що є одним із численних доказів порушення прав громадян.

Особи, які вчинили суспільно небезпечне діяння з метою уникнення жорстокого поводження, не підлягатимуть відповідальності. Стаття 40 Кримінального кодексу України, за умови наявності доказів застосування психічного примусу, забезпечує їм повний правовий захист у судовому порядку", - додали у Мін'юсті.

Також загарбники на окупованих територіях насильно русифікують громадян, які мають український паспорт.

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"Максимальних страждань росія завдає мирному населенню, адже наявність українського паспорту розцінюється як акт протесту. Так, за надскладних умов проживання в окупації, місцеві жителі вимушені взяти російське громадянство.

Водночас інформуємо, що такі документи не мають жодної юридичної сили та не визнаються ніде, крім окупованих територій.

Насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні й у світі, оскільки суперечить принципам і нормам міжнародного права і є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Відповідальність за діяння, вчинені під примусом або внаслідок страху за своє життя, не може бути рівнозначною відповідальності за дії або бездіяльність тих, хто свідомо підтримує ворога", - додали там.

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