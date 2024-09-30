Рютте должен продолжить политику Столтенберга и усилить позиции НАТО, - Reuters

Чиновники и дипломаты стран НАТО ожидают, новый генсек Альянса Марк Рютте продолжит политику Йенса Столтенберга по поддержке Украины, увеличение расходов на оборону и привлечение США к процессу безопасности Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters

"Тот факт, что он имеет такой опыт в поиске путей продвижения вперед, компромиссов, убеждения людей, налаживания связей с людьми, - я думаю, это будет очень и очень полезно", - сказала бывший министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Осведомленные чиновники, как пишет Reuters, не исключают, что на Рютте будут давить члены НАТО в Восточной Европе и требовать доказательств того, что он может обеспечить "большую защиту от России". Посол Словакии в НАТО Петер Батор отметил, что укрепление восточного фланга на фоне полномасштабной войны РФ против Украины станет одним из испытаний нового генсека.

Также Батор подчеркнул, что еще один вызов для Рютте - это убедить страны-члены НАТО "больше инвестировать в собственную оборону". По оценкам должностных лиц НАТО, расходы на оборону с 2% валового внутреннего продукта (ВВП) придется увеличить до 2,5% или даже больше. Средства будут направлены на дополнительные войска и вооружение для реализации масштабной реформы оборонных планов Альянса.

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Напомним, 1 октября Рютте вступит на пост генерального секретаря НАТО. Церемония передачи полномочий состоится в штаб-квартире Альянса, начиная с 09:00 по местному времени.

Во время церемонии действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг передаст свои обязанности Рютте. В рамках мероприятия планируется совместное возложение венков и цветов, после чего начнется официальная передача полномочий.

По завершению церемонии Рютте проведет свою первую пресс-конференцию в новом статусе.

Что известно о Марке Рютте?

Рютте родился 14 февраля 1967 года в протестантской семье в Гааге. Рютте изучал историю в Лейденском университете, который окончил в 1992 году.

Свою политическую карьеру он начал еще в студенческие годы - с 1988 по 1991 год был председателем Молодежной организации свободы и демократии, молодежного крыла Народной партии за свободу и демократию. После окончания университета в течение десяти лет работал менеджером по персоналу в пищевой компании Unilever.

В 2002-м Рютте стал государственным секретарем по социальным вопросам и занятости в первом правительстве Яна Петера Балкененде. А с 2004 по 2006-й его назначили госсекретарем по высшему образованию и науке, образованию, культуре и науке. А в 2006 году Рютте стал лидером Народной партии за свободу и демократию и занимал эту должность до 2023 года.

14 октября 2010 года Рютте стал премьер-министром Нидерландов. Он стал первым политиком, которого избрали на эту должность от Народной партии за свободу и демократию. Так, Рютте возглавлял правительство 13 лет - дольше всех в истории страны. В июле 2023 года он сообщил о решении уйти в отставку после формирования нового правительства по результатам парламентских выборов.

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