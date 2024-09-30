Рютте має продовжити політику Столтенберга та посилити позиції НАТО, - Reuters

Чиновники та дипломати країн НАТО очікують, що новий генсек Альянсу Марк Рютте продовжить політику Єнса Столтенберга щодо підтримки України, збільшення видатків на оборону та залучення США процесу безпеки Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters

"Той факт, що він має такий досвід у пошуку шляхів просування вперед, компромісів, переконання людей, налагодження зв'язків з людьми, - я думаю, це буде дуже і дуже корисно", - сказала колишній міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Обізнані чиновники, як пише Reuters, не виключають, що на Рютте будуть тиснути члени НАТО в Східній Європі і вимагати доказів того, що він може забезпечити "більший захист від Росії". Посол Словаччини в НАТО Петер Батор зазначив, що зміцнення східного флангу на тлі повномасштабної війни РФ проти України стане одним із випробувань нового генсека.

Також Батор підкреслив, що ще один виклик для Рютте – це переконати країни-члени НАТО "більше інвестувати у власну оборону". За оцінками посадових осіб НАТО, витрати на оборону з 2% валового внутрішнього продукту (ВВП) доведеться збільшити до 2,5% або навіть більше. Кошти будуть спрямовані на додаткові війська та озброєння для реалізації масштабної реформи оборонних планів Альянсу.

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Нагадаємо, 1 жовтня Рютте вступить на пост генерального секретаря НАТО. Церемонія передачі повноважень відбудеться у штаб-квартирі Альянсу, починаючи з 09:00 за місцевим часом.

Під час церемонії чинний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг передасть свої обов'язки Рютте. В рамках заходу планується спільне покладання вінків та квітів, після чого розпочнеться офіційна передача повноважень.

Після церемонії Рютте проведе свою першу пресконференцію в новому статусі.

Що відомом про Марка Рютте?

Рютте народився 14 лютого 1967 року в протестантській родині в Гаазі. Рютте вивчав історію в Лейденському університеті, який закінчив у 1992 році.

Свою політичну кар’єру він почав ще у студентські роки - з 1988 до 1991 року був головою Молодіжної організації свободи і демократії, молодіжного крила Народної партії за свободу і демократію. Після закінчення університету протягом десяти років працював менеджером з персоналу в харчовій компанії Unilever.

У 2002-му Рютте став державним секретарем із соціальних питань та зайнятості в першому уряді Яна Петера Балкененде. А з 2004 по 2006-го його призначили держсекретарем з вищої освіти і науки, освіти, культури та науки. А у 2006 році Рютте став лідером Народної партії за свободу і демократію та займав цю посаду до 2023 року.

14 жовтня 2010 року Рютте став прем’єр-міністром Нідерландів. Він став першим політиком, якого обрали на цю посаду від Народної партії за свободу і демократію. Так, Рютте очолював уряд 13 років - найдовше в історії країни. У лині 2023 року він повідомив про рішення піти у відставку після формування нового уряду за результатами парламентських виборів.

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