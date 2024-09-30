На фронте произошло 80 боевых столкновений, больше всего - на Лиманском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 80 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Приграничные населенные пункты Сумской, Черниговской, Харьковской областей продолжают страдать от артобстрелов с территории РФ. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населенных пунктов Стукаловка, Бобылевка, Возрожденовское, Тимофеевка, Новодмитровка, Малушино, Свобода, Ободы, Бруски, Большая Писаревка.

Также, агрессор нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Студенок, Кучеровка, Строительное, применив семь КАБов. Бомбардируют россияне Курскую область РФ: по имеющейся информации в настоящее время по ее территории нанесено девять ударов двенадцатью управляемыми авиабомбами.

Боевые действия на Харьковщине

Кроме этого, на Харьковском направлении российские оккупанты семь раз безуспешно атаковали оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Бурговатки, Старицы и Волчанска, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Купянском направлении украинские воины отбили пять вражеских атак неподалеку Синьковки, Новоосиново, Глушковки и Вишневого, еще два боестолкновения продолжаются вблизи Кругляковки.

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Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила 14 атак возле Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Дибровы, Серебрянки, Григорьевки и в Серебрянском лесничестве. Десять боестолкновений на это время завершились, еще четыре - продолжаются. Противник применял авиацию по району Серебрянского лесничества, сбросив более 60 неуправляемых авиационных ракет.

Враг проводил два наступательные действия на Северском направлении в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка, украинские защитники отбили обе атаки противника. Также враг нанес авиационный удар в районе Северска применив шесть авиабомб.

На Краматорском направлении захватчики, при поддержке авиации, осуществили два штурма позиций нашего войска вблизи Часова Яра. Один бой завершен, еще один - продолжается.

На Торецком направлении произошло десять вражеских атак в районах Торецка, Железного, Нелиповки, Щербиновки. Агрессор нанес авиационный удар по Константиновке, уже применив три авиабомбы.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 13 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов, Новоторецкое, Сухая Балка, Николаевка, Селидово и Михайловка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили семь атак противника, шесть боестолкновений еще продолжается. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели восемь безуспешных атак вблизи Георгиевки, Константиновки и Катериновки, нанесли авиационный удар в районе Шевченко, применив четыре КАБа.

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На Времевском направлении подразделения наших войск отбили шесть штурмов россиян неподалеку Угледара, Богоявленки и Золотой Нивы. Оккупанты осуществили авиационные удары по районам населенных пунктов Новодонецкое, Тамаровка, Новодаровка и Богоявленка, всего было сброшено 21 авиабомбу.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении противник совершил одну безуспешную атаку на позиции наших защитников. В то же время враг наносит авиационные удары и ведет артиллерийские обстрелы по позициям наших войск и населенным пунктам. Всего было применено 10 НАРов и 7 авиабомб в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки и Веселянка.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в настоящее время атакующих действий врага не зафиксировано.