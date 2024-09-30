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Новости
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G7 никогда не признает попытки России аннексировать 4 области Украины, - заявление

G7

"Страны Большой семерки продолжат поддерживать Украину и ее территориальную целостность", - говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран-членов G7, а также высокого представителя Евросоюза по иностранным делам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Таким образом дипломаты прокомментировали вторую годовщину нелегальной аннексии Россией частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

"Мы никогда не признаем это и другие нарушения международного права, совершенные Россией против Украины и ее народа, и будем продолжать самым решительным образом осуждать незаконную агрессию России, нарушение ею прав человека и злоупотребления на временно оккупированных территориях Украины, а также длительные жестокие атаки с разрушением гражданской, критической и городской инфраструктуры", - говорится в тексте.

Страны G7 призвали международное сообщество также осудить действия России. Они также заявили о "непоколебимой" поддержке Украины и приверженности обязательству увеличить стоимость агрессии для России:

"Вместе эти меры помогут создать надлежащие условия для всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН. Мы продолжим привлекать более широкое международное сообщество к этой цели, стремясь восстановить полное уважение к основанному на правилах международному порядку".

Читайте также: Страны G7+ одобрили декларацию относительно восстановления и отстройки Украины

Напоминаем, в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о "присоединении" к Российской Федерации частично оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и оккупированной Луганской областей Украины.

Автор: 

G7 (837) оккупация (10167) аннексия (149)


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Топ комментарии
+13
А про Крим вже забули?
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30.09.2024 21:55
+7
Кацапами на те насрати. Вони і Крим і днр / лнр не визнавали і що з того.
Цікаво те що Г7 почало про те говорити. Мацаютт як реагуватиме мудрий нарід
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30.09.2024 21:52
+3
Нарешті окрім ,,глибокої,, стурбованості ми почули і про ,,непохитну,, підтримку. Я так розумію основними спеціалістами західної дипломатії є філологи. Це вони вигадують палкі словосполучення якими засипають спітчі політиків. До речі, в нас також є такі подібні ,,потужні,, спеціалісти.
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01.10.2024 00:17
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Кацапами на те насрати. Вони і Крим і днр / лнр не визнавали і що з того.
Цікаво те що Г7 почало про те говорити. Мацаютт як реагуватиме мудрий нарід
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30.09.2024 21:52 Ответить
А про Крим вже забули?
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30.09.2024 21:55 Ответить
крим це не область, автономна республіка.
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01.10.2024 09:06 Ответить
что мешало написать вместо слова "область", "автономная республика"???
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01.10.2024 10:00 Ответить
А Крим виходить визнали?!
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30.09.2024 22:01 Ответить
Припинити зраду! У статті йдеться про спроби анексувати. Нажаль незаконна анексія Криму це завершена дія. Ймовірно тому Крим і не згадано.
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30.09.2024 22:34 Ответить
Це лише для кацапів завершена дія.
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01.10.2024 08:13 Ответить
донецька, луганська, запорізька та херсонська області записані в конституцію кацапії.
така ж сама анексія.
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01.10.2024 09:08 Ответить
крим це не область, автономна республіка.
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01.10.2024 09:07 Ответить
Блабоаблак
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30.09.2024 22:11 Ответить
А 100 років назад визнали...
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30.09.2024 22:13 Ответить
Они не признают и курилские острова. И что с того?

Индия и Китай дают денги путину через нефть и им за это ничего не будет. Они осознают что делает путин делает с этими деньгами и им все равно.
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30.09.2024 22:35 Ответить
індія не дає, бо торгує за рупії.
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01.10.2024 09:10 Ответить
Нарешті окрім ,,глибокої,, стурбованості ми почули і про ,,непохитну,, підтримку. Я так розумію основними спеціалістами західної дипломатії є філологи. Це вони вигадують палкі словосполучення якими засипають спітчі політиків. До речі, в нас також є такі подібні ,,потужні,, спеціалісти.
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01.10.2024 00:17 Ответить
Ніколи то дуже довго, за той час можна забути чиї землі то були
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01.10.2024 06:32 Ответить
Якщо брати людський ресурс, він по відношенню до украiнського невичерпний. Зараз у них капцапiв є проблеми, тому що вони сподіваються витягнути війну на плечах контрактників і найманців
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01.10.2024 08:03 Ответить
так, м'яса дофігіща.
але, його треба одягнути, озброїти і накормити.
нам залишилось, чекати вибори в сша та зиму.
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01.10.2024 09:04 Ответить
Дуже дурний путиноiд Вассерман з Думи збирається захопити Одесу.
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01.10.2024 11:01 Ответить
Захід ніколи не визнавав окупації сересером країн Балтії у 1940-му, але це не "завадило" перебувати їм в окупації 50 років...
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01.10.2024 11:43 Ответить
 
 