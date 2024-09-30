G7 никогда не признает попытки России аннексировать 4 области Украины, - заявление

"Страны Большой семерки продолжат поддерживать Украину и ее территориальную целостность", - говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран-членов G7, а также высокого представителя Евросоюза по иностранным делам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Таким образом дипломаты прокомментировали вторую годовщину нелегальной аннексии Россией частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

"Мы никогда не признаем это и другие нарушения международного права, совершенные Россией против Украины и ее народа, и будем продолжать самым решительным образом осуждать незаконную агрессию России, нарушение ею прав человека и злоупотребления на временно оккупированных территориях Украины, а также длительные жестокие атаки с разрушением гражданской, критической и городской инфраструктуры", - говорится в тексте.

Страны G7 призвали международное сообщество также осудить действия России. Они также заявили о "непоколебимой" поддержке Украины и приверженности обязательству увеличить стоимость агрессии для России:

"Вместе эти меры помогут создать надлежащие условия для всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН. Мы продолжим привлекать более широкое международное сообщество к этой цели, стремясь восстановить полное уважение к основанному на правилах международному порядку".

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Напоминаем, в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о "присоединении" к Российской Федерации частично оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и оккупированной Луганской областей Украины.