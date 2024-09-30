G7 никогда не признает попытки России аннексировать 4 области Украины, - заявление
"Страны Большой семерки продолжат поддерживать Украину и ее территориальную целостность", - говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран-членов G7, а также высокого представителя Евросоюза по иностранным делам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Таким образом дипломаты прокомментировали вторую годовщину нелегальной аннексии Россией частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.
"Мы никогда не признаем это и другие нарушения международного права, совершенные Россией против Украины и ее народа, и будем продолжать самым решительным образом осуждать незаконную агрессию России, нарушение ею прав человека и злоупотребления на временно оккупированных территориях Украины, а также длительные жестокие атаки с разрушением гражданской, критической и городской инфраструктуры", - говорится в тексте.
Страны G7 призвали международное сообщество также осудить действия России. Они также заявили о "непоколебимой" поддержке Украины и приверженности обязательству увеличить стоимость агрессии для России:
"Вместе эти меры помогут создать надлежащие условия для всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН. Мы продолжим привлекать более широкое международное сообщество к этой цели, стремясь восстановить полное уважение к основанному на правилах международному порядку".
Напоминаем, в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указы о "присоединении" к Российской Федерации частично оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и оккупированной Луганской областей Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікаво те що Г7 почало про те говорити. Мацаютт як реагуватиме мудрий нарід
така ж сама анексія.
Индия и Китай дают денги путину через нефть и им за это ничего не будет. Они осознают что делает путин делает с этими деньгами и им все равно.
але, його треба одягнути, озброїти і накормити.
нам залишилось, чекати вибори в сша та зиму.