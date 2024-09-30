G7 ніколи не визнає спроби Росії анексувати 4 області України, - заява

Країни Великої сімки продовжать підтримувати Україну та її територіальну цілісність – йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ країн-членів G7, а також високого представника Євросоюзу із закордонних справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Таким чином дипломати прокоментували другу річницю нелегальної анексії Росією частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

"Ми ніколи не визнаємо це та інші порушення міжнародного права, вчинені Росією проти України та її народу, і продовжуватимемо найрішучішим чином засуджувати незаконну агресію Росії, порушення нею прав людини та зловживання на тимчасово окупованих територіях України, а також тривалі жорстокі атаки з руйнуванням цивільної, критичної та міської інфраструктури", – йдеться в тексті.

Країни G7 закликали міжнародну спільноту також засудити дії Росії. Вони також заявили про "непохитну" підтримку України та відданість зобов’язанню збільшити вартість агресії для Росії:

"Разом ці заходи допоможуть створити належні умови для всеосяжного, справедливого та тривалого миру, що ґрунтується на принципах Статуту ООН. Ми продовжимо залучати ширше міжнародне співтовариство до цієї мети, прагнучи відновити повну повагу до заснованого на правилах міжнародного порядку".

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Нагадуємо, у вересні 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав укази про "приєднання" до Російської Федерації частково окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та окупованої Луганської областей України.