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Новини
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G7 ніколи не визнає спроби Росії анексувати 4 області України, - заява

G7

Країни Великої сімки продовжать підтримувати Україну та її територіальну цілісність – йдеться в спільній заяві міністрів закордонних справ країн-членів G7, а також високого представника Євросоюзу із закордонних справ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Таким чином дипломати прокоментували другу річницю нелегальної анексії Росією частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.

"Ми ніколи не визнаємо це та інші порушення міжнародного права, вчинені Росією проти України та її народу, і продовжуватимемо найрішучішим чином засуджувати незаконну агресію Росії, порушення нею прав людини та зловживання на тимчасово окупованих територіях України, а також тривалі жорстокі атаки з руйнуванням цивільної, критичної та міської інфраструктури", – йдеться в тексті.

Країни G7 закликали міжнародну спільноту також засудити дії Росії. Вони також заявили про "непохитну" підтримку України та відданість зобов’язанню збільшити вартість агресії для Росії:

"Разом ці заходи допоможуть створити належні умови для всеосяжного, справедливого та тривалого миру, що ґрунтується на принципах Статуту ООН. Ми продовжимо залучати ширше міжнародне співтовариство до цієї мети, прагнучи відновити повну повагу до заснованого на правилах міжнародного порядку".

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Нагадуємо, у вересні 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав укази про "приєднання" до Російської Федерації частково окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та окупованої Луганської областей України.

Автор: 

G-7 G7 (1036) окупація (6719) анексія (125)


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Топ коментарі
+13
А про Крим вже забули?
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30.09.2024 21:55
+7
Кацапами на те насрати. Вони і Крим і днр / лнр не визнавали і що з того.
Цікаво те що Г7 почало про те говорити. Мацаютт як реагуватиме мудрий нарід
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30.09.2024 21:52
+3
Нарешті окрім ,,глибокої,, стурбованості ми почули і про ,,непохитну,, підтримку. Я так розумію основними спеціалістами західної дипломатії є філологи. Це вони вигадують палкі словосполучення якими засипають спітчі політиків. До речі, в нас також є такі подібні ,,потужні,, спеціалісти.
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01.10.2024 00:17
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Кацапами на те насрати. Вони і Крим і днр / лнр не визнавали і що з того.
Цікаво те що Г7 почало про те говорити. Мацаютт як реагуватиме мудрий нарід
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30.09.2024 21:52 Відповісти
А про Крим вже забули?
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30.09.2024 21:55 Відповісти
крим це не область, автономна республіка.
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01.10.2024 09:06 Відповісти
что мешало написать вместо слова "область", "автономная республика"???
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01.10.2024 10:00 Відповісти
А Крим виходить визнали?!
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30.09.2024 22:01 Відповісти
Припинити зраду! У статті йдеться про спроби анексувати. Нажаль незаконна анексія Криму це завершена дія. Ймовірно тому Крим і не згадано.
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30.09.2024 22:34 Відповісти
Це лише для кацапів завершена дія.
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01.10.2024 08:13 Відповісти
донецька, луганська, запорізька та херсонська області записані в конституцію кацапії.
така ж сама анексія.
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01.10.2024 09:08 Відповісти
крим це не область, автономна республіка.
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01.10.2024 09:07 Відповісти
Блабоаблак
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30.09.2024 22:11 Відповісти
А 100 років назад визнали...
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30.09.2024 22:13 Відповісти
Они не признают и курилские острова. И что с того?

Индия и Китай дают денги путину через нефть и им за это ничего не будет. Они осознают что делает путин делает с этими деньгами и им все равно.
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30.09.2024 22:35 Відповісти
індія не дає, бо торгує за рупії.
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01.10.2024 09:10 Відповісти
Нарешті окрім ,,глибокої,, стурбованості ми почули і про ,,непохитну,, підтримку. Я так розумію основними спеціалістами західної дипломатії є філологи. Це вони вигадують палкі словосполучення якими засипають спітчі політиків. До речі, в нас також є такі подібні ,,потужні,, спеціалісти.
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01.10.2024 00:17 Відповісти
Ніколи то дуже довго, за той час можна забути чиї землі то були
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01.10.2024 06:32 Відповісти
Якщо брати людський ресурс, він по відношенню до украiнського невичерпний. Зараз у них капцапiв є проблеми, тому що вони сподіваються витягнути війну на плечах контрактників і найманців
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01.10.2024 08:03 Відповісти
так, м'яса дофігіща.
але, його треба одягнути, озброїти і накормити.
нам залишилось, чекати вибори в сша та зиму.
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01.10.2024 09:04 Відповісти
Дуже дурний путиноiд Вассерман з Думи збирається захопити Одесу.
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01.10.2024 11:01 Відповісти
Захід ніколи не визнавав окупації сересером країн Балтії у 1940-му, але це не "завадило" перебувати їм в окупації 50 років...
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01.10.2024 11:43 Відповісти
 
 