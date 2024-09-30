Враг оккупировал Невское и продвинулся в ряде населенных пунктов, - DeepState. КАРТА
Захватчики оккупировали село Невское, а также продвинулись в ряде населенных пунктов Донецкой области и возле одного на Харьковщине.
Об этом сообщают аналитики ресурса DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Невское (Луганская область) и продвинулся возле Новогродовки, Кругляковки (Харьковская область), Водяного, в Угледаре и Торецке", - говорится в сообщении.
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@ " Покровський напрямок.
На захід від Новогродівки противник зайняв територію очисних споруд та колишнього польового водосховища.
Північніше Селидовjuj мотострілецькі підрозділи противника під час штурму району АЗС потрапили під удар дроноводів ЗСУ. Техніку вдалося знищити, проте російський десант, що спішився, зайняв низку позицій. Бої продовжуються.
📍48.173493, 37.315086
Вугледар.
Ситуація складна. Противник просунувся з району балки Берестова до західної частини міста, зайнявши кілька багатоповерхових будинків та опублікувавши кадри демонстрації своїх ганчірок.
📍47.781489, 37.239711
Лиманський напрямок.
Противник просунувся у південній частині Невського і на південь уздовж Невської балки (балка Журавка) на ділянці завширшки до 3.12 км на глибину до 950 метрів.
Також, противник просунувся у південній частині Макіївки на глибину до 550 метрів, де потрапив під удар дроноводів ЗСУ.
Бої продовжуються на північно-західній околиці і в південному напрямку - у напрямку відокремленого району Макіївки."
Два роки пройшло від деокупації і ...знов(((