Враг оккупировал Невское и продвинулся в ряде населенных пунктов, - DeepState. КАРТА

Захватчики оккупировали село Невское, а также продвинулись в ряде населенных пунктов Донецкой области и возле одного на Харьковщине.

Об этом сообщают аналитики ресурса DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Невское (Луганская область) и продвинулся возле Новогродовки, Кругляковки (Харьковская область), Водяного, в Угледаре и Торецке", - говорится в сообщении.

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