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Новости Война
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Враг оккупировал Невское и продвинулся в ряде населенных пунктов, - DeepState. КАРТА

Захватчики оккупировали село Невское, а также продвинулись в ряде населенных пунктов Донецкой области и возле одного на Харьковщине.

Об этом сообщают аналитики ресурса DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Невское (Луганская область) и продвинулся возле Новогродовки, Кругляковки (Харьковская область), Водяного, в Угледаре и Торецке", - говорится в сообщении.

просування ворога

просування ворога

просування ворога

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Автор: 

армия РФ (19403) оккупация (10167)


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Топ комментарии
+17
Це і є план перемоги, засекречена частина.
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30.09.2024 22:52
+11
23 жовтня 2022 року село було звільнено від окупантів. Знищено 34 ворожих стрільця та 3 кулеметні розрахунки. Вцілілі рашисти покинули бронетехніку та відступили з селища. Розвідники взяли у полон трьох російських «контрактників», військовий КАМАЗ з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.
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30.09.2024 22:50
+10
Це є у плані перемоги ЗЄрмака?
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30.09.2024 22:49
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Це є у плані перемоги ЗЄрмака?
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30.09.2024 22:49 Ответить
Це і є план перемоги, засекречена частина.
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30.09.2024 22:52 Ответить
23 жовтня 2022 року село було звільнено від окупантів. Знищено 34 ворожих стрільця та 3 кулеметні розрахунки. Вцілілі рашисти покинули бронетехніку та відступили з селища. Розвідники взяли у полон трьох російських «контрактників», військовий КАМАЗ з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.
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30.09.2024 22:50 Ответить
єрмаку це сумна новина
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30.09.2024 23:29 Ответить
Обстановка на кінець дня 30 вересня:

@ " Покровський напрямок.
На захід від Новогродівки противник зайняв територію очисних споруд та колишнього польового водосховища.

Північніше Селидовjuj мотострілецькі підрозділи противника під час штурму району АЗС потрапили під удар дроноводів ЗСУ. Техніку вдалося знищити, проте російський десант, що спішився, зайняв низку позицій. Бої продовжуються.
📍48.173493, 37.315086

Вугледар.
Ситуація складна. Противник просунувся з району балки Берестова до західної частини міста, зайнявши кілька багатоповерхових будинків та опублікувавши кадри демонстрації своїх ганчірок.
📍47.781489, 37.239711

Лиманський напрямок.
Противник просунувся у південній частині Невського і на південь уздовж Невської балки (балка Журавка) на ділянці завширшки до 3.12 км на глибину до 950 метрів.

Також, противник просунувся у південній частині Макіївки на глибину до 550 метрів, де потрапив під удар дроноводів ЗСУ.
Бої продовжуються на північно-західній околиці і в південному напрямку - у напрямку відокремленого району Макіївки."
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30.09.2024 23:01 Ответить
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01.10.2024 00:03 Ответить
Смердючі кацапські бомжари на китайських самоаатах і мопедах окуповують нашу землю!! Як це допускається!!?
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30.09.2024 23:05 Ответить
Це жах!
Два роки пройшло від деокупації і ...знов(((
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30.09.2024 23:22 Ответить
"діпстейт" донедавна "радував" повідомленнями лише зрання, зараз - вже й увечері що ж, "стабілізація" від зеленого ******** пришвидшується...
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30.09.2024 23:40 Ответить
Підсумки (https://deepstat.xyz/table?view=ukraine&by_month джерело ):

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01.10.2024 00:42 Ответить
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01.10.2024 00:46 Ответить
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01.10.2024 00:48 Ответить
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01.10.2024 00:49 Ответить
 
 