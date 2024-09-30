Ворог окупував Невське та просунувся у низці населених пунктів, - DeepState (КАРТА)
Загарбники окупували село Невське, а також просунулися у низці населених пунктів Донеччини і біля одного на Харківщині.
Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Невське (Луганщина) та просунувся біля Новогродівки, Кругляківки (Харківщина), Водяного, у Вугледарі та Торецьку", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+17 Yevhenii
показати весь коментар30.09.2024 22:52
+11 Эмирский бухарь
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+10 Герхард
показати весь коментар30.09.2024 22:49
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@ " Покровський напрямок.
На захід від Новогродівки противник зайняв територію очисних споруд та колишнього польового водосховища.
Північніше Селидовjuj мотострілецькі підрозділи противника під час штурму району АЗС потрапили під удар дроноводів ЗСУ. Техніку вдалося знищити, проте російський десант, що спішився, зайняв низку позицій. Бої продовжуються.
📍48.173493, 37.315086
Вугледар.
Ситуація складна. Противник просунувся з району балки Берестова до західної частини міста, зайнявши кілька багатоповерхових будинків та опублікувавши кадри демонстрації своїх ганчірок.
📍47.781489, 37.239711
Лиманський напрямок.
Противник просунувся у південній частині Невського і на південь уздовж Невської балки (балка Журавка) на ділянці завширшки до 3.12 км на глибину до 950 метрів.
Також, противник просунувся у південній частині Макіївки на глибину до 550 метрів, де потрапив під удар дроноводів ЗСУ.
Бої продовжуються на північно-західній околиці і в південному напрямку - у напрямку відокремленого району Макіївки."
Два роки пройшло від деокупації і ...знов(((