УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11076 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 215 15

Ворог окупував Невське та просунувся у низці населених пунктів, - DeepState (КАРТА)

Загарбники окупували село Невське, а також просунулися у низці населених пунктів Донеччини і біля одного на Харківщині. 

Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Невське (Луганщина) та просунувся біля Новогродівки, Кругляківки (Харківщина), Водяного, у Вугледарі та Торецьку", - йдеться у повідомленні.

просування ворога

просування ворога

просування ворога

Дивіться також: Загарбники окупували Маринівку та просунулися біля Новогродівки, - DeepState (КАРТА)

Автор: 

армія рф (17551) окупація (6719)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Це і є план перемоги, засекречена частина.
показати весь коментар
30.09.2024 22:52
+11
23 жовтня 2022 року село було звільнено від окупантів. Знищено 34 ворожих стрільця та 3 кулеметні розрахунки. Вцілілі рашисти покинули бронетехніку та відступили з селища. Розвідники взяли у полон трьох російських «контрактників», військовий КАМАЗ з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.
показати весь коментар
30.09.2024 22:50
+10
Це є у плані перемоги ЗЄрмака?
показати весь коментар
30.09.2024 22:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це є у плані перемоги ЗЄрмака?
показати весь коментар
30.09.2024 22:49 Відповісти
Це і є план перемоги, засекречена частина.
показати весь коментар
30.09.2024 22:52 Відповісти
23 жовтня 2022 року село було звільнено від окупантів. Знищено 34 ворожих стрільця та 3 кулеметні розрахунки. Вцілілі рашисти покинули бронетехніку та відступили з селища. Розвідники взяли у полон трьох російських «контрактників», військовий КАМАЗ з боєкомплектом та дві бойові машини піхоти.
показати весь коментар
30.09.2024 22:50 Відповісти
єрмаку це сумна новина
показати весь коментар
30.09.2024 23:29 Відповісти
Обстановка на кінець дня 30 вересня:

@ " Покровський напрямок.
На захід від Новогродівки противник зайняв територію очисних споруд та колишнього польового водосховища.

Північніше Селидовjuj мотострілецькі підрозділи противника під час штурму району АЗС потрапили під удар дроноводів ЗСУ. Техніку вдалося знищити, проте російський десант, що спішився, зайняв низку позицій. Бої продовжуються.
📍48.173493, 37.315086

Вугледар.
Ситуація складна. Противник просунувся з району балки Берестова до західної частини міста, зайнявши кілька багатоповерхових будинків та опублікувавши кадри демонстрації своїх ганчірок.
📍47.781489, 37.239711

Лиманський напрямок.
Противник просунувся у південній частині Невського і на південь уздовж Невської балки (балка Журавка) на ділянці завширшки до 3.12 км на глибину до 950 метрів.

Також, противник просунувся у південній частині Макіївки на глибину до 550 метрів, де потрапив під удар дроноводів ЗСУ.
Бої продовжуються на північно-західній околиці і в південному напрямку - у напрямку відокремленого району Макіївки."
показати весь коментар
30.09.2024 23:01 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2024 00:03 Відповісти
Смердючі кацапські бомжари на китайських самоаатах і мопедах окуповують нашу землю!! Як це допускається!!?
показати весь коментар
30.09.2024 23:05 Відповісти
Це жах!
Два роки пройшло від деокупації і ...знов(((
показати весь коментар
30.09.2024 23:22 Відповісти
"діпстейт" донедавна "радував" повідомленнями лише зрання, зараз - вже й увечері що ж, "стабілізація" від зеленого ******** пришвидшується...
показати весь коментар
30.09.2024 23:40 Відповісти
Підсумки (https://deepstat.xyz/table?view=ukraine&by_month джерело ):

показати весь коментар
01.10.2024 00:42 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2024 00:46 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2024 00:48 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2024 00:49 Відповісти
 
 