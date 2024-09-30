Ворог окупував Невське та просунувся у низці населених пунктів, - DeepState (КАРТА)

Загарбники окупували село Невське, а також просунулися у низці населених пунктів Донеччини і біля одного на Харківщині.

Про це повідомляють аналітики ресурсу DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Невське (Луганщина) та просунувся біля Новогродівки, Кругляківки (Харківщина), Водяного, у Вугледарі та Торецьку", - йдеться у повідомленні.

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