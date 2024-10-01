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Новости Война
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Украине не нужны разрешения США для ударов по России, они могут применять оружие собственного производства, - Госдеп

міллер

Украине не нужно разрешение США, чтобы наносить удары по целям вглубь РФ, ведь она может использовать оружие собственного производства.

Об этом на брифинге заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Они являются суверенной страной и могут использовать оружие, которое изготовили самостоятельно, а его много. Посмотрите на программы, которые они ввели в течение последнего года. А также, если вы посмотрите на оружие, которое мы им предоставляем, мы четко дали понять, что они могут использовать его для ответных ударов по российским целям через границу, из которых проводятся атаки. Поэтому Украина имеет огромное количество средств для защиты", - сказал представитель Госдепа.

В то же время Миллер отметил, что США "всегда смотрят на дополнительные инструменты", которые могут предоставить Украине.

При этом представитель Госдепа прямо не ответил на вопрос журналистов, почему США не снимают ограничения на дальнобойные удары вглубь России американским вооружением.

Читайте также: США обсуждают с партнерами возможность применения западного оружия по РФ, - Госдепартамент США

"Мы рассматриваем все возможности, всю тактику и всю поддержку, которую мы предоставляем Украине в целом, и когда мы утверждаем любую новую систему вооружения или любую новую тактику, мы смотрим, как это повлияет на все поле боя и всю стратегию Украины. И это то, что мы продолжим делать", - сказал Миллер.

Напомним, президент Украины Зеленский неоднократно призывал страны Запада снять ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. Это также один из пунктов так называемого Плана победы, который украинский президент представил 26 сентября Байдену.

Автор: 

Госдепартамент США (1843) США (26889)


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Топ комментарии
+25
Україна може використовувати зброю власного виробництва.

Так хто ж ті зрадники, хто розвалив далекобійні ракетні програми в Україні?
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30.09.2024 23:44
+23
Повернути розпродані та просрані літаки, танки та ракети?
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30.09.2024 23:42
+22
Як на мене, то вже тролінг зевлади якогось левела: "Вони є суверенною країною і можуть використовувати зброю, яку виготовили самостійно, а її багато. Подивіться на програми, які вони запровадили протягом останнього року. А також, якщо ви поглянете на зброю, яку ми їм надаємо, ми чітко дали зрозуміти, що вони можуть використовувати її для ударів у відповідь по російських цілях через кордон, з яких проводяться атаки. Тож Україна має величезну кількість засобів для захисту", - сказав речник Держдепу. Джерело:
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30.09.2024 23:43
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Страница 2 из 2
Це лише у голлівудських фільмах так просто. В реальності ні.
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01.10.2024 18:00 Ответить
Якщо нічого в цьому не тямите -навіщо дурню писати?
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01.10.2024 18:13 Ответить
То чого пишеш?
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01.10.2024 20:45 Ответить
Епічно нахабний тролінг!
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01.10.2024 00:16 Ответить
це знущання. Мерзенне лицемірне знущання.
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01.10.2024 00:21 Ответить
Ні, це американці вже прямо кажуть: ти дістав вже, хочеш бити по РФ, бий власною зброєю яку ти в асфальт закатав.
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01.10.2024 00:25 Ответить
вважаєте це доречно під час війни?
нехай Україна програє тому що зєльц крадій?
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02.10.2024 04:02 Ответить
Вона тому і програє тому що він крадій і дебіл.
А США не можуть вічно за всіх тягнути катку.
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02.10.2024 19:38 Ответить
Саме так. Натуральне знущання над балаболами.
Бо хтось потужно розповідає, як багато всього ми типу розробили.

Ну от давайте - вперед. Там десь у Федорова дофіга переможних заяв та звітів є. От ними і бомбити.
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01.10.2024 00:26 Ответить
главно дєло шоб виробництва Intel? Texas Instruments, Maxim Integrated, American Microsemicondactor та CTS Corporations працювали ритмічно. Тоді тьотки у Рєутово зможуть у три зміни збирати модулі УМПК.

ЙЛ - ****** ліцеміри.
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01.10.2024 00:21 Ответить
От так дупой чуял, шо тем и закончится.
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01.10.2024 00:22 Ответить
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01.10.2024 00:25 Ответить
ні, він в'**** американською бомбою, з американського літака
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01.10.2024 05:38 Ответить
Вони ці заборони ставлять бо ми цю зброю берем задарма.Треба просто купляти в них ці дальнобійні ракети за свої гроші і тоді заборон не буде.
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01.10.2024 00:28 Ответить
А у нас є на це свої гроші?
Бо гроші теж вони дають.
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01.10.2024 00:30 Ответить
Скинемось
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01.10.2024 00:34 Ответить
Ви спочатку цю зброю ********, а тепер ми можемо нею скористатись? Чудові цивілізовані люди. Колиска демократії
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01.10.2024 00:40 Ответить
Асфальт - така собі зброя, панове з америки. Трішки ******** за ядерну зброю, яку ви змусили віддати.
Воно, звичайно, український імператор всєя кварталу мудак, але навіть якби в України був найкращий президент світу, то навіть тоді Україна не змогла б виготовити достатньо своєї зброї, щоб на рівних битися з рашою, яка буквально сидить на нафті, газу та золоті і в якої потужностей і людей набагато більше.
Так що як би там Україна не була "сама віноватая", а ви все одно гандони.
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01.10.2024 00:51 Ответить
Вони формально не зобов'язані Україні допомагати. Формально ми не є їхніми союзниками. Якщо рашка почне програвати, то застосування тактичної яз з боку рашки стане дуже навіть реальним. Вони банально не хочуть ескалації. І вони не хочуть щоб рашка програла і розвалилась, бо виникне купа нових суб'єктів з яз. КНР отримає, якщо не території Далекого сходу і Сибіру, то легкий доступ до всіх ресурсів ДС і Сибіру, що ще більше підсилить Китай.
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01.10.2024 11:50 Ответить
Матвій Міллер включає дурника, прикидається шлангом: як може Україна, знаходячись під масивним ракетно-артилерійським обстрілом виготовляти достатню кількість далекобійної зброї?
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01.10.2024 11:54 Ответить
В общем слили нас США, киданули. Покупать бы хорошее оружие за свои деньги, но для нас это тоже мало достижимый вариант: страна нищая как церковная мышь. А без западной помощи мы скоро будем стрелять в русню только коровьими лепешками из деревянной катапульты. Ситуация...
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01.10.2024 01:07 Ответить
Вот спасибо бл****. Сначала разоружили а теперь ******* как хотите сами. Ето вам пример чего стоит бумажка с гарантиями безопасности. Украине нужно как Израилю втихаря делать свое оружие в том числе ядерное и херачить рашистов не оглядываясь на визги Запада и протеррористических организаций типо ООН
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01.10.2024 01:13 Ответить
Украине достаточно ЗАЯВИТЬ о возрождении СВОЕЙ ядерной программы. Никто на Западе теперь и не пикнет. Сразу в ЕС и НАТО примут. Ракеты дадут, самолеты и еще свои базы разместят.
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01.10.2024 01:17 Ответить
або зовсім кинуть, це лотерея
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01.10.2024 05:40 Ответить
Да, но у ***** выходит пугать Запад ядреной бонбой и успешно. ЗАЯВИТЬ, не значит запустить программу. Хотя... Израиль имеет ЯО, но оно его от агрессии не защищает. Дело в том, что именно Запад настоял на безъядерном статусе Украины.
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01.10.2024 12:24 Ответить
Захід першим введе проти нас санкції.
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01.10.2024 07:51 Ответить
Ну так дайте Украине тысячу Томагавков из более чем 7000 имеющихся и пару сотен самолетов и состоится окончательное решение сруцкого вопроса. Как там по- *********: их же можно купить в любом военторге или сделать цап-царап. Это и будет уже УКРАИНСКОЕ оружие. Делов-то.
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01.10.2024 01:13 Ответить
ЕрЗе Байден цих ракет не дасть.
А Трамп взагалі нічого не дасть.
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01.10.2024 12:41 Ответить
,,Цахал начал ввод сухопутных войск в Ливан, угрожая Ирану через посредников, ударами по иранским ядерным и нефтяным объектам, в случае прямого вмешательства Тегерана в эскалацию с "Хезболлой".,,
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01.10.2024 01:14 Ответить
Провал Большой Диверсии против Украины
https://www.youtube.com/watch?v=vxpgFBpYpys
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01.10.2024 01:17 Ответить
Іларіонов у Лютому 2022го стукав себе в груди, що пуйло не нападе. І потім зник з Ютуба на 2,5 роки. Українці мали все забути за цей час?
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01.10.2024 06:49 Ответить
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01.10.2024 01:18 Ответить
Памятаю, на це ще й купу грошей витратили, але ж українці цей цирк хавають
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01.10.2024 07:26 Ответить
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01.10.2024 09:11 Ответить
Подивіться на програми, які вони запровадили протягом останнього року. "зеленими програмами" наносити удари по території рашистів- це американський жарт,насмішка ,чи може дебілізм???х/зн, Не виключено ,три в одному...
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01.10.2024 01:24 Ответить
А чи нема у насщо перефарбувати в червоно-чорний колір, прикріпити візитку Яроша, щоб не було сумніву що це наше виробництво і хєрячити, щоб аж курява стояла.
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01.10.2024 01:25 Ответить
Асфальт!
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01.10.2024 01:37 Ответить
розумники , гаранти х..ви
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01.10.2024 02:53 Ответить
Можна критику гнати до несхочу,але донори мають рацію. Досить пустих і дорогих поїздок коміка,а наразі бити по рашці і таки своєю зброєю.. Вона є, а коли з дивану не видно,то в ЗСУ покажуть,навчать
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01.10.2024 03:25 Ответить
- Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!
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01.10.2024 06:36 Ответить
Не для того Боневтік Україну зливав у 2022му, щоб виграти війну. Тому власна зброя почекає
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01.10.2024 06:39 Ответить
Але вибори не почекають. Вибори НЕГАЙНО!!!!!!!!!!!!!
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01.10.2024 06:51 Ответить
все по-плану....по оманському плану....
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01.10.2024 10:03 Ответить
Ось і результат "плану досягнення миру" та відвідин америки підоспів
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01.10.2024 07:22 Ответить
Гроші на власні ракети, мабуть розікрали
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01.10.2024 07:23 Ответить
влада зраджує
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01.10.2024 07:53 Ответить
А можна на хаймерсі поставити бірочку з написом наприклад "PLUTON" і використовувати як своє.
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01.10.2024 08:02 Ответить
Пан має рацію ! А чому ми не бомбимо Керченський мост? Там ми можемо використовувати і американських рокети .
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01.10.2024 08:08 Ответить
Украинское оружие это шашлыки и хабари держчинушам,остальное производство задугит гетьманович или поставит там jps треккеры для путинских ракет.
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01.10.2024 08:16 Ответить
А чому американською не можна? Уявляю собі: йде Друга світова, Америка відправляє ленд-ліз в Великобританію але забороняє цією зброєю бити по нациській Німеччині, або приклад з серсер, використовуйте озброєння лише на своїй території. Якаж ця США обдрищенка.
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01.10.2024 08:17 Ответить
25% української території під окупацією, бий скільки влізе, ракет стільки не має. Зєльоний несе хєрню, а українці на те ведуться
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01.10.2024 09:23 Ответить
ти вважаєш це вдалим коментом? ти несеш хєрню і думаєш, що інші поведуться на неї?
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01.10.2024 11:27 Ответить
А що не так? Запереч хоча б один пункт з двох. Їх лише два.
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01.10.2024 11:56 Ответить
а що в тебе заперечувати? те, що ти там написав називається маніпуляцією. Бо і 25% території правда і зелений гнидник дійсно несе хєрню, однак РОЗМОВА в цій темі не про це, а про те, що США не виконують ту роль, на яку підписувалися минулими своїми рішеннями і діями. Отже ти сам спеціально чи по нерозумінню історичних процесів і роль в них окремих акторів несеш хєрню. Друге вже дуже зле.
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01.10.2024 12:00 Ответить
США під що хоче під те і підписується . Вчора одне, завтра інше, а сьогодні отак як є. Між Україною і США не має і не було ніяких союзницьких договорів. Вони допомагають так і в тих об'ємах, які вважають за потрібне. Їх влаштовує щоб рашка не програла і зберегла територіальну і державну цілісність. А ваші хатєлки це лише ваші хатєлки. До речі подібні до хатєлок зєльоного наркомана.
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01.10.2024 12:39 Ответить
зрозуміло, коли немає що заперечити, то пишуться подібні тексти. єдине, що рекомендую, то цікавитися/вчити історію, щоб розуміти адекватно ******** момент, а не писати примітивні агітки, чи від влади, чи від опозиції.
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01.10.2024 13:13 Ответить
Це так, ми зуміли виготовити своє, і багато. Але власних потужних далекобійних ракет поки немає або майже немає.
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01.10.2024 08:24 Ответить
Так їх і союзники не дають і не давали. Чим придурковатий зєля хоче бити в якусь глибину і ширину? Суцільне словоблуддя і брехня з боку нелегітимного
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01.10.2024 09:26 Ответить
Не зовсім. Ми неодноразово били тими ракетами по Криму та навіть по запоребрику вздовж кордону з Харківщиною, але не у глибину. Проблема за дозволом, тобто за політичним рішенням.
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01.10.2024 22:14 Ответить
це НЕ до Заходу...

на ці питання мають відповідати різні безуглі, рєзнікави, баканаФФи та інші бужанскі з дубінскіми та арахаміями....
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01.10.2024 10:07 Ответить
як ви вже дістали переводи все на цього тупого пісюаніста... ви взагалі думаєте дальше, чим нести опозиційну дурницю? Навіть якби рошенко з пісюаністом тільки й робили, що клепали зброю, то її не достатньо було б для переможної війни з кацапами, бо в них... просто всього НАБАГАТО більше: економіки, грошей, м'яса, зброї і т.д і т.п. Чи вам такі прості речі не доходять?

А США (і їхні поплічники-союзники) замість оцієї імпотентної політики "і вашим і нашим", якби були справді зацікавлені в ШВИДКІЙ і тим більше ПЕРЕМОЗІ України, а не просто у відповідному ослабленні впливу кацапії, то давно б вже надали стільки зброї, що ми вийшли б на москву-ріку. і ніяка тут ядерна зброя ні до чого, просто завдання у сша інші.
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01.10.2024 11:35 Ответить
Правильно, інші. Тому всі свої забаганки за власний кошт, США під це не підписувались.
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01.10.2024 11:53 Ответить
вони на дуже багато речей ПІДПИСАЛИСЯ, а зараз "ліплять горбатого", бо говорити про верховенство права , свободу і т.п., запевняли увесь світ, що будуть захищати греко-римські (європейські) цінності завжди і повсюду і навіть деякі БАНДИ ісламістів знищували інколи - це одна історія, а інша - "20 дол завжди 20 дол".
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01.10.2024 12:04 Ответить
Нарешті сказали прямим текстом
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01.10.2024 08:42 Ответить
+военторги с 9-00 открыты.... шахты там....
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01.10.2024 08:42 Ответить
Авжеж, своїм реактивним асфальтом! Нехай зеля ракети під асфальтом пошукає?
Зеля, іди за кацапським кресером продажна юда!
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01.10.2024 09:11 Ответить
Може, хтось з опозиції звернеться до найвеличнішого з питанням:де зброя, про яку говорять американці?!
Виявляється, вона у нас є!
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01.10.2024 09:32 Ответить
Ліпим на атакамс наклейку "паляниця" та іпашим.
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01.10.2024 09:39 Ответить
тонкий тролінг )))
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01.10.2024 09:41 Ответить
Це прозорий натяк - стріляйте чим завгодно - це вже все ваше !!!
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01.10.2024 09:56 Ответить
в нас достатньо своїх ракет виготовлених в рамках ракетної програми яку не закривали ніколи)
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01.10.2024 10:05 Ответить
Жартує Держдеп? Не з нашими зебілами...
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01.10.2024 10:15 Ответить
На 33й хвилині прес-конференції US Department of State 30 вересня Метою Мілер сказав: Ukraine doesn't need a permission to strike back ..etc.
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01.10.2024 10:54 Ответить
А чому не б"ють гавнокомандуючі по всій логістиці рашистів в Криму і Приазов"ї?
Може просто договірняки і бажання відсутнє?!
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01.10.2024 11:25 Ответить
Знову американці винні в тому, що якийсь членограй припинив всі українські ракетні програми, які розробили всі аналоги американських і європейських ракет, і перевів військові підприємства на одноДЕННИЙ робочий тиждень, в той час коли москальські військові підприємства переведені на тризмінну роботу кожної доби.
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01.10.2024 11:50 Ответить
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