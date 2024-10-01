Украине не нужны разрешения США для ударов по России, они могут применять оружие собственного производства, - Госдеп
Украине не нужно разрешение США, чтобы наносить удары по целям вглубь РФ, ведь она может использовать оружие собственного производства.
Об этом на брифинге заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Они являются суверенной страной и могут использовать оружие, которое изготовили самостоятельно, а его много. Посмотрите на программы, которые они ввели в течение последнего года. А также, если вы посмотрите на оружие, которое мы им предоставляем, мы четко дали понять, что они могут использовать его для ответных ударов по российским целям через границу, из которых проводятся атаки. Поэтому Украина имеет огромное количество средств для защиты", - сказал представитель Госдепа.
В то же время Миллер отметил, что США "всегда смотрят на дополнительные инструменты", которые могут предоставить Украине.
При этом представитель Госдепа прямо не ответил на вопрос журналистов, почему США не снимают ограничения на дальнобойные удары вглубь России американским вооружением.
"Мы рассматриваем все возможности, всю тактику и всю поддержку, которую мы предоставляем Украине в целом, и когда мы утверждаем любую новую систему вооружения или любую новую тактику, мы смотрим, как это повлияет на все поле боя и всю стратегию Украины. И это то, что мы продолжим делать", - сказал Миллер.
Напомним, президент Украины Зеленский неоднократно призывал страны Запада снять ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории РФ. Это также один из пунктов так называемого Плана победы, который украинский президент представил 26 сентября Байдену.
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нехай Україна програє тому що зєльц крадій?
А США не можуть вічно за всіх тягнути катку.
Бо хтось потужно розповідає, як багато всього ми типу розробили.
Ну от давайте - вперед. Там десь у Федорова дофіга переможних заяв та звітів є. От ними і бомбити.
ЙЛ - ****** ліцеміри.
Бо гроші теж вони дають.
Воно, звичайно, український імператор всєя кварталу мудак, але навіть якби в України був найкращий президент світу, то навіть тоді Україна не змогла б виготовити достатньо своєї зброї, щоб на рівних битися з рашою, яка буквально сидить на нафті, газу та золоті і в якої потужностей і людей набагато більше.
Так що як би там Україна не була "сама віноватая", а ви все одно гандони.
А Трамп взагалі нічого не дасть.
https://www.youtube.com/watch?v=vxpgFBpYpys
на ці питання мають відповідати різні безуглі, рєзнікави, баканаФФи та інші бужанскі з дубінскіми та арахаміями....
А США (і їхні поплічники-союзники) замість оцієї імпотентної політики "і вашим і нашим", якби були справді зацікавлені в ШВИДКІЙ і тим більше ПЕРЕМОЗІ України, а не просто у відповідному ослабленні впливу кацапії, то давно б вже надали стільки зброї, що ми вийшли б на москву-ріку. і ніяка тут ядерна зброя ні до чого, просто завдання у сша інші.
Зеля, іди за кацапським кресером продажна юда!
Виявляється, вона у нас є!
Може просто договірняки і бажання відсутнє?!