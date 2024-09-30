Україні не потрібні дозволи США для ударів по Росії, вони можуть застосовувати зброю власного виробництва, - Держдеп
Україні не потрібен дозвіл CША, щоб завдавати ударів по цілях углиб РФ, адже вона може використовувати зброю власного виробництва.
Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Вони є суверенною країною і можуть використовувати зброю, яку виготовили самостійно, а її багато. Подивіться на програми, які вони запровадили протягом останнього року. А також, якщо ви поглянете на зброю, яку ми їм надаємо, ми чітко дали зрозуміти, що вони можуть використовувати її для ударів у відповідь по російських цілях через кордон, з яких проводяться атаки. Тож Україна має величезну кількість засобів для захисту", - сказав речник Держдепу.
Водночас Міллер зазначив, що США "завжди дивляться на додаткові інструменти", які можуть надати Україні.
При цьому речник Держдепу прямо не відповів на запитання журналістів, чому США не знімають обмеження на далекобійні удари вглиб Росії американським озброєнням.
"Ми розглядаємо всі можливості, всю тактику та всю підтримку, яку ми надаємо Україні в цілому, і коли ми затверджуємо будь-яку нову систему озброєння чи будь-яку нову тактику, ми дивимось, як це вплине на все поле бою і всю стратегію України. І це те, що ми продовжимо робити", - сказав Міллер.
Нагадаємо, президент України Зеленський неодноразово закликав країни Заходу зняти обмеження на використання далекобійної зброї для ударів по території РФ. Це також один із пунктів так званого Плану перемоги, який український президент представив 26 вересня Байдену.
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нехай Україна програє тому що зєльц крадій?
А США не можуть вічно за всіх тягнути катку.
Бо хтось потужно розповідає, як багато всього ми типу розробили.
Ну от давайте - вперед. Там десь у Федорова дофіга переможних заяв та звітів є. От ними і бомбити.
ЙЛ - ****** ліцеміри.
Бо гроші теж вони дають.
Воно, звичайно, український імператор всєя кварталу мудак, але навіть якби в України був найкращий президент світу, то навіть тоді Україна не змогла б виготовити достатньо своєї зброї, щоб на рівних битися з рашою, яка буквально сидить на нафті, газу та золоті і в якої потужностей і людей набагато більше.
Так що як би там Україна не була "сама віноватая", а ви все одно гандони.
А Трамп взагалі нічого не дасть.
https://www.youtube.com/watch?v=vxpgFBpYpys
на ці питання мають відповідати різні безуглі, рєзнікави, баканаФФи та інші бужанскі з дубінскіми та арахаміями....
А США (і їхні поплічники-союзники) замість оцієї імпотентної політики "і вашим і нашим", якби були справді зацікавлені в ШВИДКІЙ і тим більше ПЕРЕМОЗІ України, а не просто у відповідному ослабленні впливу кацапії, то давно б вже надали стільки зброї, що ми вийшли б на москву-ріку. і ніяка тут ядерна зброя ні до чого, просто завдання у сша інші.
Зеля, іди за кацапським кресером продажна юда!
Виявляється, вона у нас є!
Може просто договірняки і бажання відсутнє?!