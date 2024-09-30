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Україні не потрібні дозволи США для ударів по Росії, вони можуть застосовувати зброю власного виробництва, - Держдеп

міллер

Україні не потрібен дозвіл CША, щоб завдавати ударів по цілях углиб РФ, адже вона може використовувати зброю власного виробництва.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Вони є суверенною країною і можуть використовувати зброю, яку виготовили самостійно, а її багато. Подивіться на програми, які вони запровадили протягом останнього року. А також, якщо ви поглянете на зброю, яку ми їм надаємо, ми чітко дали зрозуміти, що вони можуть використовувати її для ударів у відповідь по російських цілях через кордон, з яких проводяться атаки. Тож Україна має величезну кількість засобів для захисту", - сказав речник Держдепу.

Водночас Міллер зазначив, що США "завжди дивляться на додаткові інструменти", які можуть надати Україні.

При цьому речник Держдепу прямо не відповів на запитання журналістів, чому США не знімають обмеження на далекобійні удари вглиб Росії американським озброєнням.

Читайте також: Зеленський про дозвіл США на удари вглиб РФ: Налаштований більш позитивно

"Ми розглядаємо всі можливості, всю тактику та всю підтримку, яку ми надаємо Україні в цілому, і коли ми затверджуємо будь-яку нову систему озброєння чи будь-яку нову тактику, ми дивимось, як це вплине на все поле бою і всю стратегію України. І це те, що ми продовжимо робити", - сказав Міллер.

Нагадаємо, президент України Зеленський неодноразово закликав країни Заходу зняти обмеження на використання далекобійної зброї для ударів по території РФ. Це також один із пунктів так званого Плану перемоги, який український президент представив 26 вересня Байдену.

Автор: 

Держдепартамент США (1639) США (23085)


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Топ коментарі
+25
Україна може використовувати зброю власного виробництва.

Так хто ж ті зрадники, хто розвалив далекобійні ракетні програми в Україні?
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30.09.2024 23:44
+23
Повернути розпродані та просрані літаки, танки та ракети?
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30.09.2024 23:42
+22
Як на мене, то вже тролінг зевлади якогось левела: "Вони є суверенною країною і можуть використовувати зброю, яку виготовили самостійно, а її багато. Подивіться на програми, які вони запровадили протягом останнього року. А також, якщо ви поглянете на зброю, яку ми їм надаємо, ми чітко дали зрозуміти, що вони можуть використовувати її для ударів у відповідь по російських цілях через кордон, з яких проводяться атаки. Тож Україна має величезну кількість засобів для захисту", - сказав речник Держдепу. Джерело:
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30.09.2024 23:43
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Це лише у голлівудських фільмах так просто. В реальності ні.
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01.10.2024 18:00 Відповісти
Якщо нічого в цьому не тямите -навіщо дурню писати?
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01.10.2024 18:13 Відповісти
То чого пишеш?
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01.10.2024 20:45 Відповісти
Епічно нахабний тролінг!
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01.10.2024 00:16 Відповісти
це знущання. Мерзенне лицемірне знущання.
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01.10.2024 00:21 Відповісти
Ні, це американці вже прямо кажуть: ти дістав вже, хочеш бити по РФ, бий власною зброєю яку ти в асфальт закатав.
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01.10.2024 00:25 Відповісти
вважаєте це доречно під час війни?
нехай Україна програє тому що зєльц крадій?
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02.10.2024 04:02 Відповісти
Вона тому і програє тому що він крадій і дебіл.
А США не можуть вічно за всіх тягнути катку.
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02.10.2024 19:38 Відповісти
Саме так. Натуральне знущання над балаболами.
Бо хтось потужно розповідає, як багато всього ми типу розробили.

Ну от давайте - вперед. Там десь у Федорова дофіга переможних заяв та звітів є. От ними і бомбити.
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01.10.2024 00:26 Відповісти
главно дєло шоб виробництва Intel? Texas Instruments, Maxim Integrated, American Microsemicondactor та CTS Corporations працювали ритмічно. Тоді тьотки у Рєутово зможуть у три зміни збирати модулі УМПК.

ЙЛ - ****** ліцеміри.
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01.10.2024 00:21 Відповісти
От так дупой чуял, шо тем и закончится.
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01.10.2024 00:22 Відповісти
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01.10.2024 00:25 Відповісти
ні, він в'**** американською бомбою, з американського літака
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01.10.2024 05:38 Відповісти
Вони ці заборони ставлять бо ми цю зброю берем задарма.Треба просто купляти в них ці дальнобійні ракети за свої гроші і тоді заборон не буде.
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01.10.2024 00:28 Відповісти
А у нас є на це свої гроші?
Бо гроші теж вони дають.
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01.10.2024 00:30 Відповісти
Скинемось
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01.10.2024 00:34 Відповісти
Ви спочатку цю зброю ********, а тепер ми можемо нею скористатись? Чудові цивілізовані люди. Колиска демократії
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01.10.2024 00:40 Відповісти
Асфальт - така собі зброя, панове з америки. Трішки ******** за ядерну зброю, яку ви змусили віддати.
Воно, звичайно, український імператор всєя кварталу мудак, але навіть якби в України був найкращий президент світу, то навіть тоді Україна не змогла б виготовити достатньо своєї зброї, щоб на рівних битися з рашою, яка буквально сидить на нафті, газу та золоті і в якої потужностей і людей набагато більше.
Так що як би там Україна не була "сама віноватая", а ви все одно гандони.
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01.10.2024 00:51 Відповісти
Вони формально не зобов'язані Україні допомагати. Формально ми не є їхніми союзниками. Якщо рашка почне програвати, то застосування тактичної яз з боку рашки стане дуже навіть реальним. Вони банально не хочуть ескалації. І вони не хочуть щоб рашка програла і розвалилась, бо виникне купа нових суб'єктів з яз. КНР отримає, якщо не території Далекого сходу і Сибіру, то легкий доступ до всіх ресурсів ДС і Сибіру, що ще більше підсилить Китай.
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01.10.2024 11:50 Відповісти
Матвій Міллер включає дурника, прикидається шлангом: як може Україна, знаходячись під масивним ракетно-артилерійським обстрілом виготовляти достатню кількість далекобійної зброї?
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01.10.2024 11:54 Відповісти
В общем слили нас США, киданули. Покупать бы хорошее оружие за свои деньги, но для нас это тоже мало достижимый вариант: страна нищая как церковная мышь. А без западной помощи мы скоро будем стрелять в русню только коровьими лепешками из деревянной катапульты. Ситуация...
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01.10.2024 01:07 Відповісти
Вот спасибо бл****. Сначала разоружили а теперь ******* как хотите сами. Ето вам пример чего стоит бумажка с гарантиями безопасности. Украине нужно как Израилю втихаря делать свое оружие в том числе ядерное и херачить рашистов не оглядываясь на визги Запада и протеррористических организаций типо ООН
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01.10.2024 01:13 Відповісти
Украине достаточно ЗАЯВИТЬ о возрождении СВОЕЙ ядерной программы. Никто на Западе теперь и не пикнет. Сразу в ЕС и НАТО примут. Ракеты дадут, самолеты и еще свои базы разместят.
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01.10.2024 01:17 Відповісти
або зовсім кинуть, це лотерея
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01.10.2024 05:40 Відповісти
Да, но у ***** выходит пугать Запад ядреной бонбой и успешно. ЗАЯВИТЬ, не значит запустить программу. Хотя... Израиль имеет ЯО, но оно его от агрессии не защищает. Дело в том, что именно Запад настоял на безъядерном статусе Украины.
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01.10.2024 12:24 Відповісти
Захід першим введе проти нас санкції.
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01.10.2024 07:51 Відповісти
Ну так дайте Украине тысячу Томагавков из более чем 7000 имеющихся и пару сотен самолетов и состоится окончательное решение сруцкого вопроса. Как там по- *********: их же можно купить в любом военторге или сделать цап-царап. Это и будет уже УКРАИНСКОЕ оружие. Делов-то.
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01.10.2024 01:13 Відповісти
ЕрЗе Байден цих ракет не дасть.
А Трамп взагалі нічого не дасть.
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01.10.2024 12:41 Відповісти
,,Цахал начал ввод сухопутных войск в Ливан, угрожая Ирану через посредников, ударами по иранским ядерным и нефтяным объектам, в случае прямого вмешательства Тегерана в эскалацию с "Хезболлой".,,
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01.10.2024 01:14 Відповісти
Провал Большой Диверсии против Украины
https://www.youtube.com/watch?v=vxpgFBpYpys
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01.10.2024 01:17 Відповісти
Іларіонов у Лютому 2022го стукав себе в груди, що пуйло не нападе. І потім зник з Ютуба на 2,5 роки. Українці мали все забути за цей час?
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01.10.2024 06:49 Відповісти
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01.10.2024 01:18 Відповісти
Памятаю, на це ще й купу грошей витратили, але ж українці цей цирк хавають
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01.10.2024 07:26 Відповісти
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01.10.2024 09:11 Відповісти
Подивіться на програми, які вони запровадили протягом останнього року. "зеленими програмами" наносити удари по території рашистів- це американський жарт,насмішка ,чи може дебілізм???х/зн, Не виключено ,три в одному...
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01.10.2024 01:24 Відповісти
А чи нема у насщо перефарбувати в червоно-чорний колір, прикріпити візитку Яроша, щоб не було сумніву що це наше виробництво і хєрячити, щоб аж курява стояла.
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01.10.2024 01:25 Відповісти
Асфальт!
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01.10.2024 01:37 Відповісти
розумники , гаранти х..ви
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01.10.2024 02:53 Відповісти
Можна критику гнати до несхочу,але донори мають рацію. Досить пустих і дорогих поїздок коміка,а наразі бити по рашці і таки своєю зброєю.. Вона є, а коли з дивану не видно,то в ЗСУ покажуть,навчать
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01.10.2024 03:25 Відповісти
- Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!
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01.10.2024 06:36 Відповісти
Не для того Боневтік Україну зливав у 2022му, щоб виграти війну. Тому власна зброя почекає
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01.10.2024 06:39 Відповісти
Але вибори не почекають. Вибори НЕГАЙНО!!!!!!!!!!!!!
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01.10.2024 06:51 Відповісти
все по-плану....по оманському плану....
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01.10.2024 10:03 Відповісти
Ось і результат "плану досягнення миру" та відвідин америки підоспів
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01.10.2024 07:22 Відповісти
Гроші на власні ракети, мабуть розікрали
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01.10.2024 07:23 Відповісти
влада зраджує
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01.10.2024 07:53 Відповісти
А можна на хаймерсі поставити бірочку з написом наприклад "PLUTON" і використовувати як своє.
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01.10.2024 08:02 Відповісти
Пан має рацію ! А чому ми не бомбимо Керченський мост? Там ми можемо використовувати і американських рокети .
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01.10.2024 08:08 Відповісти
Украинское оружие это шашлыки и хабари держчинушам,остальное производство задугит гетьманович или поставит там jps треккеры для путинских ракет.
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01.10.2024 08:16 Відповісти
А чому американською не можна? Уявляю собі: йде Друга світова, Америка відправляє ленд-ліз в Великобританію але забороняє цією зброєю бити по нациській Німеччині, або приклад з серсер, використовуйте озброєння лише на своїй території. Якаж ця США обдрищенка.
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01.10.2024 08:17 Відповісти
25% української території під окупацією, бий скільки влізе, ракет стільки не має. Зєльоний несе хєрню, а українці на те ведуться
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01.10.2024 09:23 Відповісти
ти вважаєш це вдалим коментом? ти несеш хєрню і думаєш, що інші поведуться на неї?
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01.10.2024 11:27 Відповісти
А що не так? Запереч хоча б один пункт з двох. Їх лише два.
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01.10.2024 11:56 Відповісти
а що в тебе заперечувати? те, що ти там написав називається маніпуляцією. Бо і 25% території правда і зелений гнидник дійсно несе хєрню, однак РОЗМОВА в цій темі не про це, а про те, що США не виконують ту роль, на яку підписувалися минулими своїми рішеннями і діями. Отже ти сам спеціально чи по нерозумінню історичних процесів і роль в них окремих акторів несеш хєрню. Друге вже дуже зле.
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01.10.2024 12:00 Відповісти
США під що хоче під те і підписується . Вчора одне, завтра інше, а сьогодні отак як є. Між Україною і США не має і не було ніяких союзницьких договорів. Вони допомагають так і в тих об'ємах, які вважають за потрібне. Їх влаштовує щоб рашка не програла і зберегла територіальну і державну цілісність. А ваші хатєлки це лише ваші хатєлки. До речі подібні до хатєлок зєльоного наркомана.
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01.10.2024 12:39 Відповісти
зрозуміло, коли немає що заперечити, то пишуться подібні тексти. єдине, що рекомендую, то цікавитися/вчити історію, щоб розуміти адекватно ******** момент, а не писати примітивні агітки, чи від влади, чи від опозиції.
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01.10.2024 13:13 Відповісти
Це так, ми зуміли виготовити своє, і багато. Але власних потужних далекобійних ракет поки немає або майже немає.
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01.10.2024 08:24 Відповісти
Так їх і союзники не дають і не давали. Чим придурковатий зєля хоче бити в якусь глибину і ширину? Суцільне словоблуддя і брехня з боку нелегітимного
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01.10.2024 09:26 Відповісти
Не зовсім. Ми неодноразово били тими ракетами по Криму та навіть по запоребрику вздовж кордону з Харківщиною, але не у глибину. Проблема за дозволом, тобто за політичним рішенням.
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01.10.2024 22:14 Відповісти
це НЕ до Заходу...

на ці питання мають відповідати різні безуглі, рєзнікави, баканаФФи та інші бужанскі з дубінскіми та арахаміями....
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01.10.2024 10:07 Відповісти
як ви вже дістали переводи все на цього тупого пісюаніста... ви взагалі думаєте дальше, чим нести опозиційну дурницю? Навіть якби рошенко з пісюаністом тільки й робили, що клепали зброю, то її не достатньо було б для переможної війни з кацапами, бо в них... просто всього НАБАГАТО більше: економіки, грошей, м'яса, зброї і т.д і т.п. Чи вам такі прості речі не доходять?

А США (і їхні поплічники-союзники) замість оцієї імпотентної політики "і вашим і нашим", якби були справді зацікавлені в ШВИДКІЙ і тим більше ПЕРЕМОЗІ України, а не просто у відповідному ослабленні впливу кацапії, то давно б вже надали стільки зброї, що ми вийшли б на москву-ріку. і ніяка тут ядерна зброя ні до чого, просто завдання у сша інші.
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01.10.2024 11:35 Відповісти
Правильно, інші. Тому всі свої забаганки за власний кошт, США під це не підписувались.
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01.10.2024 11:53 Відповісти
вони на дуже багато речей ПІДПИСАЛИСЯ, а зараз "ліплять горбатого", бо говорити про верховенство права , свободу і т.п., запевняли увесь світ, що будуть захищати греко-римські (європейські) цінності завжди і повсюду і навіть деякі БАНДИ ісламістів знищували інколи - це одна історія, а інша - "20 дол завжди 20 дол".
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01.10.2024 12:04 Відповісти
Нарешті сказали прямим текстом
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01.10.2024 08:42 Відповісти
+военторги с 9-00 открыты.... шахты там....
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01.10.2024 08:42 Відповісти
Авжеж, своїм реактивним асфальтом! Нехай зеля ракети під асфальтом пошукає?
Зеля, іди за кацапським кресером продажна юда!
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01.10.2024 09:11 Відповісти
Може, хтось з опозиції звернеться до найвеличнішого з питанням:де зброя, про яку говорять американці?!
Виявляється, вона у нас є!
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01.10.2024 09:32 Відповісти
Ліпим на атакамс наклейку "паляниця" та іпашим.
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01.10.2024 09:39 Відповісти
тонкий тролінг )))
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01.10.2024 09:41 Відповісти
Це прозорий натяк - стріляйте чим завгодно - це вже все ваше !!!
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01.10.2024 09:56 Відповісти
в нас достатньо своїх ракет виготовлених в рамках ракетної програми яку не закривали ніколи)
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01.10.2024 10:05 Відповісти
Жартує Держдеп? Не з нашими зебілами...
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01.10.2024 10:15 Відповісти
На 33й хвилині прес-конференції US Department of State 30 вересня Метою Мілер сказав: Ukraine doesn't need a permission to strike back ..etc.
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01.10.2024 10:54 Відповісти
А чому не б"ють гавнокомандуючі по всій логістиці рашистів в Криму і Приазов"ї?
Може просто договірняки і бажання відсутнє?!
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01.10.2024 11:25 Відповісти
Знову американці винні в тому, що якийсь членограй припинив всі українські ракетні програми, які розробили всі аналоги американських і європейських ракет, і перевів військові підприємства на одноДЕННИЙ робочий тиждень, в той час коли москальські військові підприємства переведені на тризмінну роботу кожної доби.
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01.10.2024 11:50 Відповісти
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