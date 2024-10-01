В Одессе был слышен взрыв, - Труханов

Днем 1 октября 2024 года в Одессе был слышен взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе слышен взрыв! Работают наши защитники", - отметил он.

Ранее Труханов информировал о вражеском разведдроне в направлении Одессы.

Больше информации о ситуации в городе на эту минуту не известно.

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Как сообщалось, в Запорожье также прогремели взрывы. Рашисты атакуют КАБами.