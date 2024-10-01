В Одессе был слышен взрыв, - Труханов
Днем 1 октября 2024 года в Одессе был слышен взрыв.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.
"В городе слышен взрыв! Работают наши защитники", - отметил он.
Ранее Труханов информировал о вражеском разведдроне в направлении Одессы.
Больше информации о ситуации в городе на эту минуту не известно.
Как сообщалось, в Запорожье также прогремели взрывы. Рашисты атакуют КАБами.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Виталий #548501
показать весь комментарий01.10.2024 12:06 Ответить Мне нравится 3
Валера Иванов #358988
показать весь комментарий01.10.2024 12:56 Ответить Мне нравится 1
ALEX 13 #375637
показать весь комментарий01.10.2024 12:40 Ответить Мне нравится 3
Frenk Rex
показать весь комментарий01.10.2024 12:55 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль