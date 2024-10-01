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В Одессе был слышен взрыв, - Труханов

В Одесі чули вибух

Днем 1 октября 2024 года в Одессе был слышен взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Одессы Геннадий Труханов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе слышен взрыв! Работают наши защитники", - отметил он.

Ранее Труханов информировал о вражеском разведдроне в направлении Одессы.

Больше информации о ситуации в городе на эту минуту не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар по Одессе 20 сентября: Раненый мужчина умер в больнице

Как сообщалось, в Запорожье также прогремели взрывы. Рашисты атакуют КАБами.

Автор: 

взрыв (6775) Одесса (7901)


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Вроде сбили разведывательный беспилотник...
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01.10.2024 12:06 Ответить
да сбили
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01.10.2024 12:56 Ответить
А чому труха ще нев буцегарні?
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01.10.2024 12:40 Ответить
тому що він друг, усіх часів і народів,
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01.10.2024 12:55 Ответить
 
 