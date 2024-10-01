Вдень 1 жовтня 2024 року в Одесі було чути вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибух! Працюють наші захисники", - зазначив він.

Раніше Труханов інформував про ворожий розвіддрон у напрямку Одеси.

Більше інформації про ситуацію в місті на цю хвилину не відомо.

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Як повідомлялося, у Запоріжжі також пролунали вибухи. Рашисти атакують КАБами.