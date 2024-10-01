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В Одесі було чути вибух

В Одесі чули вибух

Вдень 1 жовтня 2024 року в Одесі було чути вибух.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"В місті чутно вибух! Працюють наші захисники", - зазначив він.

Раніше Труханов інформував про ворожий розвіддрон у напрямку Одеси.

Більше інформації про ситуацію в місті на цю хвилину не відомо. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетний удар по Одесі 20 вересня: Поранений чоловік помер у лікарні

Як повідомлялося, у Запоріжжі також пролунали вибухи. Рашисти атакують КАБами.

Автор: 

вибух (4488) Одеса (5476)


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Вроде сбили разведывательный беспилотник...
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01.10.2024 12:06 Відповісти
да сбили
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01.10.2024 12:56 Відповісти
А чому труха ще нев буцегарні?
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01.10.2024 12:40 Відповісти
тому що він друг, усіх часів і народів,
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01.10.2024 12:55 Відповісти
 
 