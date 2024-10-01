В Одесі було чути вибух
Вдень 1 жовтня 2024 року в Одесі було чути вибух.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.
"В місті чутно вибух! Працюють наші захисники", - зазначив він.
Раніше Труханов інформував про ворожий розвіддрон у напрямку Одеси.
Більше інформації про ситуацію в місті на цю хвилину не відомо.
Як повідомлялося, у Запоріжжі також пролунали вибухи. Рашисти атакують КАБами.
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Виталий #548501
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