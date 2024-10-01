Операция в Курской области сократила возможности российских войск в районе Волчанска, - британская разведка

Бои за Волчанск идут с мая 2024 года. Россияне пытались создать "буферную зону" для сдерживания и смягчения любых украинских атак в районе Белгорода. Однако операция в Курской области заставила Россию отвести войска из Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

По данным британской разведки, это привело к тому, что Волчанск (в 5 км к югу от границы Украины и России) стал городом, за который ведутся ожесточенные бои, и обе стороны стремятся вытеснить друг друга из этого района.

В конце сентября 2024 года украинские силы отбили и очистили Волчанский агрегатный завод, который был опорным пунктом России, позволяя проводить тактические операции на реке Волчья.

"Его потеря, вероятно, ограничит возможности российских сухопутных войск по продвижению в Харьковской области. Вероятно, что украинский контроль над заводом будет способствовать дальнейшим контрнаступлениям на севере города, чтобы оттеснить российские войска к границе Украины и России", - отмечают в Минобороны Великобритании.

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Напомним, за прошедшие сутки в районе Волчанска враг совершил более десяти попыток штурмовать позиции Сил обороны Украины, используя танки и другую боевую бронированную технику. Несмотря на мощную огневую поддержку наступающего врага, украинские защитники успешно сорвали все попытки противника продвинуться, нанеся сокрушительные удары артиллерией и FPV-дронами.