РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11208 посетителей онлайн
Новости
1 167 8

Операция в Курской области сократила возможности российских войск в районе Волчанска, - британская разведка

Руїни Вовчанська

Бои за Волчанск идут с мая 2024 года. Россияне пытались создать "буферную зону" для сдерживания и смягчения любых украинских атак в районе Белгорода. Однако операция в Курской области заставила Россию отвести войска из Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

По данным британской разведки, это привело к тому, что Волчанск (в 5 км к югу от границы Украины и России) стал городом, за который ведутся ожесточенные бои, и обе стороны стремятся вытеснить друг друга из этого района.

В конце сентября 2024 года украинские силы отбили и очистили Волчанский агрегатный завод, который был опорным пунктом России, позволяя проводить тактические операции на реке Волчья.

"Его потеря, вероятно, ограничит возможности российских сухопутных войск по продвижению в Харьковской области. Вероятно, что украинский контроль над заводом будет способствовать дальнейшим контрнаступлениям на севере города, чтобы оттеснить российские войска к границе Украины и России", - отмечают в Минобороны Великобритании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удары Украины по складам боеприпасов приведут к дальнейшему рассредоточению логистической цепи России, - британская разведка

Напомним, за прошедшие сутки в районе Волчанска враг совершил более десяти попыток штурмовать позиции Сил обороны Украины, используя танки и другую боевую бронированную технику. Несмотря на мощную огневую поддержку наступающего врага, украинские защитники успешно сорвали все попытки противника продвинуться, нанеся сокрушительные удары артиллерией и FPV-дронами.

Автор: 

Великобритания (4986) внешняя разведка (379)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лучше бы это минобороны разрешило угадать штормшедоу куда-нибудь в район Москвы, а не играло в спортивных комментаторов.
показать весь комментарий
01.10.2024 12:23 Ответить
Зате збільшила можливості рашистів на Донбасі. Що і вимагалося за оманським планом...
показать весь комментарий
01.10.2024 12:24 Ответить
Минулої доби у Вовчанську були настільки інтенсивні бої, що безповоротні втрати ворога перевищили санітарні, - ОТУ "Харків" Джерело:

Трошки запізнилась британська розвідка.
показать весь комментарий
01.10.2024 12:32 Ответить
показать весь комментарий
01.10.2024 14:20 Ответить
показать весь комментарий
01.10.2024 12:39 Ответить
Kurskaja oblast eto jedinsvenaja pobeda jesli brat temu peregovorov,konecno zal stomnogyje lozyli palki kaliosa voejenim ,kogda mogli zaniat bolse teritoriju,no jest tak sto jest.Zacyta kak vydem necego nadejiot ,eto sistemnaja problema vo mnogix mestax
показать весь комментарий
01.10.2024 12:52 Ответить
Курська операція показала, що потенціал в України є. Небажання його розвинути і закінчити війну на сприятливих для України умовах виключно на совісті наших західних "партнерів".
показать весь комментарий
01.10.2024 13:39 Ответить
 
 