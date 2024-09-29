Удары Украины по складам боеприпасов приведут к дальнейшему рассредоточению логистической цепи России, - британская разведка

Масштабные удары Украины по российским складам боеприпасов демонстрируют, что, несмотря на развертывание Россией разветвленной системы ПВО, она продолжает бороться с атаками украинских БПЛА вглубь своей территории.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании, опубликованном в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Эксперты разведки в сводке упомянули об атаке украинских войск по российским складам боеприпасов в Тихорецке (Краснодарский край) и в Торопце (Тверская область) в ночь с 20 на 21 сентября.

Это произошло после предыдущего успешного удара по другому складу в Торопце 18 сентября, который почти наверняка уничтожил по меньшей мере 30 000 тонн боеприпасов в открытом и бункерном хранилищах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Тверской области РФ, где детонирует склад боеприпасов, зафиксировали 18 землетрясений

"Эти удары почти наверняка вызовут, по меньшей мере, кратковременные перебои в поставках российских артиллерийских боеприпасов и боеприпасов для стрелкового оружия - критически важных ресурсов в войне на истощение, в которой преобладают массовые обстрелы", - отметили британские аналитики.

Как отмечается, общий тоннаж уничтоженных боеприпасов на этих трех объектах является самой большой потерей снарядов, поставленных Россией и Северной Кореей во время российско-украинской войны.

Вполне вероятно, что это (атаки - ред.) приведет к дальнейшему рассредоточению российской логистической цепи из-за опасений последующих ударов, что увеличит нагрузку на и без того перегруженную систему", - резюмировали в разведке Британии.

Читайте также: Армия РФ ощутит последствия украинских ударов по военным складам уже в октябре, - эстонская разведка

Британская разведка также обнародовала спутниковые снимки с мест ударов Украины в Торопце и Тихорецке:





