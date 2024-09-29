Удари України по складах боєприпасів призведуть до подальшого розосередження логістичного ланцюга Росії, - британська розвідка
Масштабні удари України по російських складах боєприпасів демонструють, що, попри розгортання Росією розгалуженої системи ППО, вона продовжує боротися з атаками українських БПЛА углиб своєї території.
Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Експерти розвідки у зведенні згадали про атаку українських військ по російських складах боєприпасів у Тихорєцьку (Краснодарський край) та у Торопці (Тверська область) у ніч з 20 на 21 вересня.
Це сталося після попереднього успішного удару по іншому складу в Торопці 18 вересня, який майже напевно знищив щонайменше 30 000 тонн боєприпасів у відкритому і бункерному сховищах.
"Ці удари майже напевно спричинять, щонайменше, короткочасні перебої у постачанні російських артилерійських боєприпасів та боєприпасів для стрілецької зброї – критично важливих ресурсів у війні на виснаження, у якій переважають масові обстріли", - зазначили британські аналітики.
Як зазначається, загальний тоннаж знищених боєприпасів на цих трьох об’єктах є найбільшою втратою снарядів, поставлених Росією та Північною Кореєю під час російсько-української війни.
Цілком ймовірно, що це (атаки, - ред.) призведе до подальшого розосередження російського логістичного ланцюга через побоювання наступних ударів, що збільшить навантаження на і без того перевантажену систему", - резюмували у розвідці Британії.
Британська розвідка також оприлюднила супутникові знімки із місць ударів України у Торопці та Тихорєцьку:
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На рашистських складах...