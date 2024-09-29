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Удари України по складах боєприпасів призведуть до подальшого розосередження логістичного ланцюга Росії, - британська розвідка

Британська розвідка проаналізувала наслідки ударів ЗСУ по складах у Торопці та Тихорєцьку

Масштабні удари України по російських складах боєприпасів демонструють, що, попри розгортання Росією розгалуженої системи ППО, вона продовжує боротися з атаками українських БПЛА углиб своєї території.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Експерти розвідки у зведенні згадали про атаку українських військ по російських складах боєприпасів у Тихорєцьку (Краснодарський край) та у Торопці (Тверська область) у ніч з 20 на 21 вересня.

Це сталося після попереднього успішного удару по іншому складу в Торопці 18 вересня, який майже напевно знищив щонайменше 30 000 тонн боєприпасів у відкритому і бункерному сховищах.

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"Ці удари майже напевно спричинять, щонайменше, короткочасні перебої у постачанні російських артилерійських боєприпасів та боєприпасів для стрілецької зброї – критично важливих ресурсів у війні на виснаження, у якій переважають масові обстріли", - зазначили британські аналітики.

Як зазначається, загальний тоннаж знищених боєприпасів на цих трьох об’єктах є найбільшою втратою снарядів, поставлених Росією та Північною Кореєю під час російсько-української війни.

Цілком ймовірно, що це (атаки, - ред.) призведе до подальшого розосередження російського логістичного ланцюга через побоювання наступних ударів, що збільшить навантаження на і без того перевантажену систему", - резюмували у розвідці Британії.

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Британська розвідка також оприлюднила супутникові знімки із місць ударів України у Торопці та Тихорєцьку:

Британська розвідка оприлюднила супутникові знімки із місць ударів України у Торопці та Тихорєцьку
Британська розвідка оприлюднила супутникові знімки із місць ударів України у Торопці та Тихорєцьку
Британська розвідка оприлюднила супутникові знімки із місць ударів України у Торопці та Тихорєцьку

Автор: 

боєприпаси (2281) росія (65415) зовнішня розвідка (469) склад БК (62)


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Будуть палити арсенали хлопці. А що ще робити.
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29.09.2024 13:15 Відповісти
Праві британці...
Всіх - нах..
І хай палають протуберанці-
На рашистських складах...
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29.09.2024 13:19 Відповісти
 
 