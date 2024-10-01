УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11612 відвідувачів онлайн
Новини
1 167 8

Операція в Курській області скоротила можливості російських військ у районі Вовчанська, - британська розвідка

Руїни Вовчанська

Бої за Вовчанськ точаться з травня 2024 року. росіяни намагалися створити буферну зону" для стримування та пом'якшення будь-яких українських атак у районі Бєлгорода. Проте операція у Курській області змусила Росію відвести війська з Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великобританії.

За даними британської розвідки, це призвело до того, що Вовчанськ (за 5 км на південь від кордону України та Росії) став містом, за яке ведуться запеклі бої, і обидві сторони прагнуть витіснити один одного з цього району.

Наприкінці вересня 2024 року українські сили відбили та очистили Вовчанський агрегатний завод, який завод був опорним пунктом Росії, дозволяючи проводити тактичні операції на річці Вовча.

"Його втрата, ймовірно, обмежить можливості російських сухопутних військ щодо просування в Харківській області. Ймовірно, що український контроль над заводом сприятиме подальшим контрнаступам на півночі міста, щоб відтіснити російські війська до кордону України та Росії", - зазначають у Міноборони Британії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари України по складах боєприпасів призведуть до подальшого розосередження логістичного ланцюга Росії, - британська розвідка

Нагадаємо, минулої доби у районі Вовчанська ворог здійснив понад десять спроб штурмувати позиції Сил оборони України, використовуючи танки та іншу бойову броньовану техніку. Попри потужну вогневу підтримку наступаючого ворога, українські захисники успішно зірвали всі спроби противника просунутися, завдавши нищівних ударів артилерією та FPV-дронами.

Автор: 

Велика Британія (5622) зовнішня розвідка (469)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лучше бы это минобороны разрешило угадать штормшедоу куда-нибудь в район Москвы, а не играло в спортивных комментаторов.
показати весь коментар
01.10.2024 12:23 Відповісти
Зате збільшила можливості рашистів на Донбасі. Що і вимагалося за оманським планом...
показати весь коментар
01.10.2024 12:24 Відповісти
Минулої доби у Вовчанську були настільки інтенсивні бої, що безповоротні втрати ворога перевищили санітарні, - ОТУ "Харків" Джерело:

Трошки запізнилась британська розвідка.
показати весь коментар
01.10.2024 12:32 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2024 14:20 Відповісти
показати весь коментар
01.10.2024 12:39 Відповісти
Kurskaja oblast eto jedinsvenaja pobeda jesli brat temu peregovorov,konecno zal stomnogyje lozyli palki kaliosa voejenim ,kogda mogli zaniat bolse teritoriju,no jest tak sto jest.Zacyta kak vydem necego nadejiot ,eto sistemnaja problema vo mnogix mestax
показати весь коментар
01.10.2024 12:52 Відповісти
Курська операція показала, що потенціал в України є. Небажання його розвинути і закінчити війну на сприятливих для України умовах виключно на совісті наших західних "партнерів".
показати весь коментар
01.10.2024 13:39 Відповісти
 
 