Операція в Курській області скоротила можливості російських військ у районі Вовчанська, - британська розвідка

Бої за Вовчанськ точаться з травня 2024 року. росіяни намагалися створити буферну зону" для стримування та пом'якшення будь-яких українських атак у районі Бєлгорода. Проте операція у Курській області змусила Росію відвести війська з Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великобританії.

За даними британської розвідки, це призвело до того, що Вовчанськ (за 5 км на південь від кордону України та Росії) став містом, за яке ведуться запеклі бої, і обидві сторони прагнуть витіснити один одного з цього району.

Наприкінці вересня 2024 року українські сили відбили та очистили Вовчанський агрегатний завод, який завод був опорним пунктом Росії, дозволяючи проводити тактичні операції на річці Вовча.

"Його втрата, ймовірно, обмежить можливості російських сухопутних військ щодо просування в Харківській області. Ймовірно, що український контроль над заводом сприятиме подальшим контрнаступам на півночі міста, щоб відтіснити російські війська до кордону України та Росії", - зазначають у Міноборони Британії.

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Нагадаємо, минулої доби у районі Вовчанська ворог здійснив понад десять спроб штурмувати позиції Сил оборони України, використовуючи танки та іншу бойову броньовану техніку. Попри потужну вогневу підтримку наступаючого ворога, українські захисники успішно зірвали всі спроби противника просунутися, завдавши нищівних ударів артилерією та FPV-дронами.