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Новости
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Потрясен тем, как много делает Украина. Россия уже потеряла около 500 тыс. военных убитыми и ранеными, - Рютте

Втрати військ РФ

Российская армия уже потеряла в Украине около 500 тысяч военных убитыми и ранеными.

Об этом заявил новый генсек НАТО Марк Рютте сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Бесспорно Украина ведет эту войну самообороны. Я абсолютно поражен тем, как много делает Украина. Они показали свою смелость, свой творческий подход, они отодвигают российские силы", - сказал он.

По словам Рютте, сейчас ситуация на поле боя, бесспорно нелегкая, сложная. Украинская армия с одной стороны заняла часть Курской области в РФ, а россияне в этом году достигли определенного прогресса на поле боя.

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Но очень высокой ценой (для войск РФ. - Ред.). Цифры мы также имеем. Российские потери - 1000 убитых или раненых воинов в день. Это означает, что примерно 500 тысяч были убиты или ранены. Это существенно важно для продолжения российской войны", - добавил генсек НАТО.

Он также сообщил об увеличении помощи Украине "на миллиарды", а в октябре лидеры стран соберутся на "Рамштайн" для того, чтобы обсудить эти потребности и координировать дальнейшую поддержку.

Автор: 

армия РФ (19400) ликвидация (3608) Рютте Марк (358)


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Топ комментарии
+4
Це для них не показник -- може після 2 -х млн на рашці хтось почухається
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01.10.2024 15:43
+3
Маловато будет !
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01.10.2024 15:45
+2
Тільки їх більше щонайменше учетверо, плюс купа найманців.
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01.10.2024 16:05
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Це для них не показник -- може після 2 -х млн на рашці хтось почухається
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01.10.2024 15:43 Ответить
Маловато будет !
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01.10.2024 15:45 Ответить
В кожного свої цифри про втрати. Більш точні можуть бути в нашій службі зовнішньої розвідки, але вони мовчать.
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01.10.2024 15:47 Ответить
А мета України - це великі втрати росії чи звільнення своєї території? Тому що росія зі своїми 500 тисячами втрат все одно просувається вперед, та і Україна несе втрати і не факт що набагато менші.
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01.10.2024 16:03 Ответить
Тільки їх більше щонайменше учетверо, плюс купа найманців.
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01.10.2024 16:05 Ответить
Та невже? Ти з естонської розвідки чи просто з дивану віщаєш?
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01.10.2024 16:29 Ответить
Подивіться на рух лінії фронту - все зрозумієте самі.
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01.10.2024 16:46 Ответить
Все зрозуміло! Диванний аналітик-стратег з глибокого тилу....
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01.10.2024 17:09 Ответить
Ну так, все добре, і Вугледар - наша нова фортеця.
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01.10.2024 17:10 Ответить
А до чого тоді цифра в 650 тис. від генштабу? Хто тут бреше? Треба,мабуть,звернутися до естонської розвідки....
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01.10.2024 16:28 Ответить
Половина вбитих і скалічаних свинособак-це зеки і даунбасята з кримнашистами і свіжеспечані "руцкіє"з Херсонської та Запоріжської обл..
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01.10.2024 17:00 Ответить
У московитов народу немерянно ,поэтому генералам Путина наплевать на потери
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01.10.2024 17:28 Ответить
А якою ціною то все, вас не вражає?
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01.10.2024 17:37 Ответить
 
 