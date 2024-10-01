Потрясен тем, как много делает Украина. Россия уже потеряла около 500 тыс. военных убитыми и ранеными, - Рютте

Российская армия уже потеряла в Украине около 500 тысяч военных убитыми и ранеными.

Об этом заявил новый генсек НАТО Марк Рютте сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Бесспорно Украина ведет эту войну самообороны. Я абсолютно поражен тем, как много делает Украина. Они показали свою смелость, свой творческий подход, они отодвигают российские силы", - сказал он.

По словам Рютте, сейчас ситуация на поле боя, бесспорно нелегкая, сложная. Украинская армия с одной стороны заняла часть Курской области в РФ, а россияне в этом году достигли определенного прогресса на поле боя.

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Но очень высокой ценой (для войск РФ. - Ред.). Цифры мы также имеем. Российские потери - 1000 убитых или раненых воинов в день. Это означает, что примерно 500 тысяч были убиты или ранены. Это существенно важно для продолжения российской войны", - добавил генсек НАТО.

Он также сообщил об увеличении помощи Украине "на миллиарды", а в октябре лидеры стран соберутся на "Рамштайн" для того, чтобы обсудить эти потребности и координировать дальнейшую поддержку.