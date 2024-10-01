Вражений тим, як багато робить Україна. Росія вже втратила близько 500 тис. військових вбитими та пораненими, - Рютте

Російська армія вже втратила в Україні близько 500 тисяч військових убитими та пораненими.

Про це заявив новий генсек НАТО Марк Рютте сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Безперечно Україна веде цю війну самооборони. Я абсолютно вражений тим, як багато робить Україна. Вони показали свою сміливість, свій творчий підхід, вони відсувають російські сили", - сказав він.

За словами Рютте, зараз ситуація на полі бою, безперечно нелегка, складна. Українська армія з одного боку зайняла частину Курської області в РФ, а росіяни в цьому році досягли певного прогресу на полі бою.

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Але дуже високою ціною (для військ РФ. - Ред.). Цифри ми також маємо. Російські втрати - 1000 вбитих чи поранених вояків на день. Це означає, що приблизно 500 тисяч було вбито чи поранено. Це суттєво важливо щодо продовження російської війни", - додав генсек НАТО.

Він також повідомив про збільшення допомоги Україні "на мільярди", а в жовтні лідери країн зберуться на "Рамштайні" для того, щоб обговорити ці потреби і координувати подальшу підтримку.