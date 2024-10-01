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Новини
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Вражений тим, як багато робить Україна. Росія вже втратила близько 500 тис. військових вбитими та пораненими, - Рютте

Втрати військ РФ

Російська армія вже втратила в Україні близько 500 тисяч військових убитими та пораненими. 

Про це заявив новий генсек НАТО Марк Рютте сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Безперечно Україна веде цю війну самооборони. Я абсолютно вражений тим, як багато робить Україна. Вони показали свою сміливість, свій творчий підхід, вони відсувають російські сили", - сказав він.

За словами Рютте, зараз ситуація на полі бою, безперечно нелегка, складна. Українська армія з одного боку зайняла частину Курської області в РФ, а росіяни в цьому році досягли певного прогресу на полі бою.

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Але дуже високою ціною (для військ РФ. - Ред.). Цифри ми також маємо. Російські втрати - 1000 вбитих чи поранених вояків на день. Це означає, що приблизно 500 тисяч було вбито чи поранено. Це суттєво важливо щодо продовження російської війни", - додав генсек НАТО.

Він також повідомив про збільшення допомоги Україні "на мільярди", а в жовтні лідери країн зберуться на "Рамштайні" для того, щоб обговорити ці потреби і координувати подальшу підтримку.

Автор: 

армія рф (17557) ліквідація (3993) Рютте Марк (402)


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Топ коментарі
+4
Це для них не показник -- може після 2 -х млн на рашці хтось почухається
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01.10.2024 15:43
+3
Маловато будет !
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01.10.2024 15:45
+2
Тільки їх більше щонайменше учетверо, плюс купа найманців.
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01.10.2024 16:05
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Це для них не показник -- може після 2 -х млн на рашці хтось почухається
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01.10.2024 15:43 Відповісти
Маловато будет !
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01.10.2024 15:45 Відповісти
В кожного свої цифри про втрати. Більш точні можуть бути в нашій службі зовнішньої розвідки, але вони мовчать.
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01.10.2024 15:47 Відповісти
А мета України - це великі втрати росії чи звільнення своєї території? Тому що росія зі своїми 500 тисячами втрат все одно просувається вперед, та і Україна несе втрати і не факт що набагато менші.
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01.10.2024 16:03 Відповісти
Тільки їх більше щонайменше учетверо, плюс купа найманців.
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01.10.2024 16:05 Відповісти
Та невже? Ти з естонської розвідки чи просто з дивану віщаєш?
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01.10.2024 16:29 Відповісти
Подивіться на рух лінії фронту - все зрозумієте самі.
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01.10.2024 16:46 Відповісти
Все зрозуміло! Диванний аналітик-стратег з глибокого тилу....
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01.10.2024 17:09 Відповісти
Ну так, все добре, і Вугледар - наша нова фортеця.
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01.10.2024 17:10 Відповісти
А до чого тоді цифра в 650 тис. від генштабу? Хто тут бреше? Треба,мабуть,звернутися до естонської розвідки....
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01.10.2024 16:28 Відповісти
Половина вбитих і скалічаних свинособак-це зеки і даунбасята з кримнашистами і свіжеспечані "руцкіє"з Херсонської та Запоріжської обл..
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01.10.2024 17:00 Відповісти
У московитов народу немерянно ,поэтому генералам Путина наплевать на потери
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01.10.2024 17:28 Відповісти
А якою ціною то все, вас не вражає?
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01.10.2024 17:37 Відповісти
 
 