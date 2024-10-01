В результате обстрела россиянами Малой Токмачки на Запорожье ранен мужчина

1 октября российские войска осуществили артобстрел Малой Токмачки в Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"70-летний мужчина ранен в результате вражеского обстрела Малой Токмачки", - написал он.

Федоров уточнил: "Мужчина находился в своем доме, когда россияне устроили очередной артобстрел прифронтового населенного пункта. С ранениями головы и рук пострадавшего доставили в больницу".

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Напомним, сегодня, 1 октября российская армия ударила КАБами по жилым кварталам и объектам инфраструктуры в Запорожье. Один человек погиб, еще 18 получили ранения.