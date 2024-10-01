РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11642 посетителя онлайн
Новости
259 0

В результате обстрела россиянами Малой Токмачки на Запорожье ранен мужчина

Обстріл Малої Токмачки

1 октября российские войска осуществили артобстрел Малой Токмачки в Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"70-летний мужчина ранен в результате вражеского обстрела Малой Токмачки", - написал он.

Федоров уточнил: "Мужчина находился в своем доме, когда россияне устроили очередной артобстрел прифронтового населенного пункта. С ранениями головы и рук пострадавшего доставили в больницу".

Также смотрите: Последствия обстрела Запорожской области: Пострадали 3 человека, пожилые женщины в больнице. ФОТОрепортаж

Напомним, сегодня, 1 октября российская армия ударила КАБами по жилым кварталам и объектам инфраструктуры в Запорожье. Один человек погиб, еще 18 получили ранения.

Автор: 

обстрел (27396) Запорожская область (3126) Федоров Иван (469)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 