Унаслідок обстрілу росіянами Малої Токмачки на Запоріжжі поранено чоловіка

1 жовтня російські війська здійснили артобстріл Малої Токмачки в Запорізькій області.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"70-річний чоловік поранений внаслідок ворожого обстрілу Малої Токмачки", - написав він.

Федоров уточнив: "Чоловік перебував у своєму будинку, коли росіяни влаштували черговий артобстріл прифронтового населеного пункту. З пораненнями голови та рук постраждалого доправили до лікарні".

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Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня російська армія вдарила КАБами по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури у Запоріжжі. Одна людина загинула, ще 18 дістали поранення.