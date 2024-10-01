Унаслідок обстрілу росіянами Малої Токмачки на Запоріжжі поранено чоловіка
1 жовтня російські війська здійснили артобстріл Малої Токмачки в Запорізькій області.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"70-річний чоловік поранений внаслідок ворожого обстрілу Малої Токмачки", - написав він.
Федоров уточнив: "Чоловік перебував у своєму будинку, коли росіяни влаштували черговий артобстріл прифронтового населеного пункту. З пораненнями голови та рук постраждалого доправили до лікарні".
Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня російська армія вдарила КАБами по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури у Запоріжжі. Одна людина загинула, ще 18 дістали поранення.
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