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Унаслідок обстрілу росіянами Малої Токмачки на Запоріжжі поранено чоловіка

Обстріл Малої Токмачки

1 жовтня російські війська здійснили  артобстріл Малої Токмачки в Запорізькій області.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"70-річний чоловік поранений внаслідок ворожого обстрілу Малої Токмачки", - написав він.

Федоров уточнив: "Чоловік перебував у своєму будинку, коли росіяни влаштували черговий артобстріл прифронтового населеного пункту. З пораненнями голови та рук постраждалого доправили до лікарні".

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Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня російська армія вдарила КАБами по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури у Запоріжжі. Одна людина загинула, ще 18 дістали поранення.

Автор: 

обстріл (28732) Запорізька область (3654) Федоров Іван (650)


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