Новый премьер Франции Барнье обещает продолжать поддерживать Украину

Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил во время выступления в Национальном собрании о готовности и дальше поддерживать Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Франция и дальше будет поддерживать украинский народ - народ, который уже два с половиной года с начала российского нападения борется и умирает ради суверенитета своей страны и ради ценностей, которые разделяем и мы", - заявил Барнье перед депутатами нижней палаты французского парламента.

Во вторник Барнье выступил во французском парламенте с программной речью о приоритетах недавно сформированного им правительства.

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