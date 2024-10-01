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Новый премьер Франции Барнье обещает продолжать поддерживать Украину
Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил во время выступления в Национальном собрании о готовности и дальше поддерживать Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Франция и дальше будет поддерживать украинский народ - народ, который уже два с половиной года с начала российского нападения борется и умирает ради суверенитета своей страны и ради ценностей, которые разделяем и мы", - заявил Барнье перед депутатами нижней палаты французского парламента.
Во вторник Барнье выступил во французском парламенте с программной речью о приоритетах недавно сформированного им правительства.
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