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Новий прем’єр Франції Барньє обіцяє продовжувати підтримувати Україну
Новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє заявив під час виступу в Національних зборах про готовність і далі підтримувати Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Франція й далі підтримуватиме український народ - народ, який уже два з половиною роки від початку російського нападу бореться й помирає заради суверенітету своєї країни й заради цінностей, які поділяємо і ми", - заявив Барньє перед депутатами нижньої палати французького парламенту.
У вівторок Барньє виступив у французькому парламенті з програмною промовою щодо пріоритетів нещодавно сформованого ним уряду.
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