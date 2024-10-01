УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11792 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
1 363 0

Новий прем’єр Франції Барньє обіцяє продовжувати підтримувати Україну

Прем’єр-міністр Франції Мішель Барньє

Новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє заявив під час виступу в Національних зборах про готовність і далі підтримувати Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Франція й далі підтримуватиме український народ - народ, який уже два з половиною роки від початку російського нападу бореться й помирає заради суверенітету своєї країни й заради цінностей, які поділяємо і ми", - заявив Барньє перед депутатами нижньої палати французького парламенту.

У вівторок Барньє виступив у французькому парламенті з програмною промовою щодо пріоритетів нещодавно сформованого ним уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий французький уряд має достатньо інструментів і мотивації, щоб зберегти всі витрати на допомогу Україні, - спецпредставник президента Ельбронн

Автор: 

Франція (3084) Барньє Мішель (2)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 