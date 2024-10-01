Новий прем’єр Франції Барньє обіцяє продовжувати підтримувати Україну

Новий прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє заявив під час виступу в Національних зборах про готовність і далі підтримувати Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Франція й далі підтримуватиме український народ - народ, який уже два з половиною роки від початку російського нападу бореться й помирає заради суверенітету своєї країни й заради цінностей, які поділяємо і ми", - заявив Барньє перед депутатами нижньої палати французького парламенту.

У вівторок Барньє виступив у французькому парламенті з програмною промовою щодо пріоритетів нещодавно сформованого ним уряду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий французький уряд має достатньо інструментів і мотивації, щоб зберегти всі витрати на допомогу Україні, - спецпредставник президента Ельбронн