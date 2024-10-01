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Новости Война
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Зеленский отметил государственными наградами 720 защитников Украины

нагорода

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 720 защитников Украины, некоторых из них - посмертно.

Соответствующие указы Президента размещены на официальном сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга глава государства постановил наградить:

  • отличием Президента Украины "Крест боевых заслуг" - 7 военнослужащих;
  • орденом Богдана Хмельницкого I степени - 7 военнослужащих;
  • орденом Богдана Хмельницкого II степени - 20 военнослужащих;
  • орденом Богдана Хмельницкого III степени - 59 военнослужащих;
  • орденом "За мужество" I степени - 4 военнослужащих;
  • орденом "За мужество" II степени - 30 военнослужащих;
  • орденом "За мужество" III степени - 334 военнослужащих;
  • орденом княгини Ольги II степени - 1 военнослужащего;
  • орденом княгини Ольги III степени - 3 военнослужащих;
  • орденом Даниила Галицкого - 17 военнослужащих;
  • медалью "За военную службу Украине" - 99 военнослужащих;
  • медалью "За безупречную службу" III степени - 1 военнослужащего;
  • медалью "Защитнику Отечества" - 137 военнослужащих;
  • медалью "За спасенную жизнь" - 1 военнослужащего.

Читайте также: Зеленский присвоил звание Героя Украины 18 защитникам, 10 из них - посмертно

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) награда (1802)


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На совісті шашличника і ЄРМАКОЩИНИ (сірєчь гебіста) всі ці смерті героїв.
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01.10.2024 19:52 Ответить
З них доблєстно воюють в ТЦК - стільки то...
Стережуть кордон на заході стільки то ....

Вставте цифри самі і продовжіть список. Чому досі існують випадки, коли пишуть петиції, щоб посмертно присвоїти Героя України? Чому нагороджують по незрозумілим критеріям?
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01.10.2024 20:54 Ответить
Коли , нарешті, посмертно нагородять Зелену Соплю разом з усім своїм шоблом, які і є в значній мірі причиною смерті більшості з цих героїв?
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01.10.2024 21:03 Ответить
 
 