Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 720 защитников Украины, некоторых из них - посмертно.

Соответствующие указы Президента размещены на официальном сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга глава государства постановил наградить:

отличием Президента Украины "Крест боевых заслуг" - 7 военнослужащих;

орденом Богдана Хмельницкого I степени - 7 военнослужащих;

орденом Богдана Хмельницкого II степени - 20 военнослужащих;

орденом Богдана Хмельницкого III степени - 59 военнослужащих;

орденом "За мужество" I степени - 4 военнослужащих;

орденом "За мужество" II степени - 30 военнослужащих;

орденом "За мужество" III степени - 334 военнослужащих;

орденом княгини Ольги II степени - 1 военнослужащего;

орденом княгини Ольги III степени - 3 военнослужащих;

орденом Даниила Галицкого - 17 военнослужащих;

медалью "За военную службу Украине" - 99 военнослужащих;

медалью "За безупречную службу" III степени - 1 военнослужащего;

медалью "Защитнику Отечества" - 137 военнослужащих;

медалью "За спасенную жизнь" - 1 военнослужащего.

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