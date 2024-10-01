Зеленский отметил государственными наградами 720 защитников Украины
Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 720 защитников Украины, некоторых из них - посмертно.
Соответствующие указы Президента размещены на официальном сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.
За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга глава государства постановил наградить:
- отличием Президента Украины "Крест боевых заслуг" - 7 военнослужащих;
- орденом Богдана Хмельницкого I степени - 7 военнослужащих;
- орденом Богдана Хмельницкого II степени - 20 военнослужащих;
- орденом Богдана Хмельницкого III степени - 59 военнослужащих;
- орденом "За мужество" I степени - 4 военнослужащих;
- орденом "За мужество" II степени - 30 военнослужащих;
- орденом "За мужество" III степени - 334 военнослужащих;
- орденом княгини Ольги II степени - 1 военнослужащего;
- орденом княгини Ольги III степени - 3 военнослужащих;
- орденом Даниила Галицкого - 17 военнослужащих;
- медалью "За военную службу Украине" - 99 военнослужащих;
- медалью "За безупречную службу" III степени - 1 военнослужащего;
- медалью "Защитнику Отечества" - 137 военнослужащих;
- медалью "За спасенную жизнь" - 1 военнослужащего.
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Стережуть кордон на заході стільки то ....
Вставте цифри самі і продовжіть список. Чому досі існують випадки, коли пишуть петиції, щоб посмертно присвоїти Героя України? Чому нагороджують по незрозумілим критеріям?