Зеленський відзначив державними нагородами 720 захисників України
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 720 захисників України, деяких з них - посмертно.
Відповідні укази Президента розміщені на офіційному сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.
За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку глава держави постановив нагородити:
- відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг" — 7 військовослужбовців;
- орденом Богдана Хмельницького I ступеня — 7 військовослужбовців;
- орденом Богдана Хмельницького II ступеня — 20 військовослужбовців;
- орденом Богдана Хмельницького III ступеня — 59 військовослужбовця;
- орденом "За мужність" І ступеня — 4 військовослужбовців;
- орденом "За мужність" II ступеня — 30 військовослужбовців;
- орденом "За мужність" III ступеня — 334 військовослужбовців;
- орденом княгині Ольги II ступеня — 1 військовослужбовця;
- орденом княгині Ольги III ступеня — 3 військовослужбовців;
- орденом Данила Галицького — 17 військовослужбовців;
- медаллю "За військову службу Україні" — 99 військовослужбовців;
- медаллю "За бездоганну службу" III ступеня — 1 військовослужбовця;
- медаллю "Захиснику Вітчизни" — 137 військовослужбовців;
- медаллю "За врятоване життя" — 1 військовослужбовця.
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Стережуть кордон на заході стільки то ....
Вставте цифри самі і продовжіть список. Чому досі існують випадки, коли пишуть петиції, щоб посмертно присвоїти Героя України? Чому нагороджують по незрозумілим критеріям?