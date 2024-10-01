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Зеленський відзначив державними нагородами 720 захисників України

нагорода

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 720 захисників України, деяких з них - посмертно.

Відповідні укази Президента розміщені на офіційному сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку глава держави постановив нагородити:

  • відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг" — 7 військовослужбовців;
  • орденом Богдана Хмельницького I ступеня — 7 військовослужбовців;
  • орденом Богдана Хмельницького II ступеня — 20 військовослужбовців;
  • орденом Богдана Хмельницького III ступеня — 59 військовослужбовця;
  • орденом "За мужність" І ступеня — 4 військовослужбовців;
  • орденом "За мужність" II ступеня — 30 військовослужбовців;
  • орденом "За мужність" III ступеня — 334 військовослужбовців;
  • орденом княгині Ольги II ступеня — 1 військовослужбовця;
  • орденом княгині Ольги III ступеня — 3 військовослужбовців;
  • орденом Данила Галицького — 17 військовослужбовців;
  • медаллю "За військову службу Україні" — 99 військовослужбовців;
  • медаллю "За бездоганну службу" III ступеня — 1 військовослужбовця;
  • медаллю "Захиснику Вітчизни" — 137 військовослужбовців;
  • медаллю "За врятоване життя" — 1 військовослужбовця.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24004) нагорода (1265)


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На совісті шашличника і ЄРМАКОЩИНИ (сірєчь гебіста) всі ці смерті героїв.
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01.10.2024 19:52 Відповісти
З них доблєстно воюють в ТЦК - стільки то...
Стережуть кордон на заході стільки то ....

Вставте цифри самі і продовжіть список. Чому досі існують випадки, коли пишуть петиції, щоб посмертно присвоїти Героя України? Чому нагороджують по незрозумілим критеріям?
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01.10.2024 20:54 Відповісти
Коли , нарешті, посмертно нагородять Зелену Соплю разом з усім своїм шоблом, які і є в значній мірі причиною смерті більшості з цих героїв?
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01.10.2024 21:03 Відповісти
 
 