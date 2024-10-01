Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 720 захисників України, деяких з них - посмертно.

Відповідні укази Президента розміщені на офіційному сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку глава держави постановив нагородити:

відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг" — 7 військовослужбовців;

орденом Богдана Хмельницького I ступеня — 7 військовослужбовців;

орденом Богдана Хмельницького II ступеня — 20 військовослужбовців;

орденом Богдана Хмельницького III ступеня — 59 військовослужбовця;

орденом "За мужність" І ступеня — 4 військовослужбовців;

орденом "За мужність" II ступеня — 30 військовослужбовців;

орденом "За мужність" III ступеня — 334 військовослужбовців;

орденом княгині Ольги II ступеня — 1 військовослужбовця;

орденом княгині Ольги III ступеня — 3 військовослужбовців;

орденом Данила Галицького — 17 військовослужбовців;

медаллю "За військову службу Україні" — 99 військовослужбовців;

медаллю "За бездоганну службу" III ступеня — 1 військовослужбовця;

медаллю "Захиснику Вітчизни" — 137 військовослужбовців;

медаллю "За врятоване життя" — 1 військовослужбовця.

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