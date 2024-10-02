Вы много услышите о большой ракетной программе Украины, - Умеров

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что в этом или следующем году будет объявлено о большой ракетной программе.

Об этом он сказал на втором Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сосредотачиваемся в последнее время на ракетной и беспилотной программах. В следующем или до конца этого года вы много услышите о большой ракетной программе. Мы уже начали работать над баллистическими ракетами", - заявил глава Минобороны.

По словам Умерова, в 2023 году Минобороны инвестировало до 4 млрд долларов в локальное оборонное производство и работает над заключением долгосрочных соглашений.

"Мы уже достигли 2-5-летних соглашений и надеемся заключить 10-летние соглашения. Мы ищем пути упрощения системы, пытаемся упростить процедуры. Я только что имел встречу с Бюджетным комитетом (парламента. - Ред.), где я попросил их поддержки для бюджета на следующий год. Мы будем инвестировать больше в наш оборонный сектор", - добавил министр обороны.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что новая украинская баллистическая ракета прошла успешно летные испытания.

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