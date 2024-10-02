Вы много услышите о большой ракетной программе Украины, - Умеров
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что в этом или следующем году будет объявлено о большой ракетной программе.
Об этом он сказал на втором Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы сосредотачиваемся в последнее время на ракетной и беспилотной программах. В следующем или до конца этого года вы много услышите о большой ракетной программе. Мы уже начали работать над баллистическими ракетами", - заявил глава Минобороны.
По словам Умерова, в 2023 году Минобороны инвестировало до 4 млрд долларов в локальное оборонное производство и работает над заключением долгосрочных соглашений.
"Мы уже достигли 2-5-летних соглашений и надеемся заключить 10-летние соглашения. Мы ищем пути упрощения системы, пытаемся упростить процедуры. Я только что имел встречу с Бюджетным комитетом (парламента. - Ред.), где я попросил их поддержки для бюджета на следующий год. Мы будем инвестировать больше в наш оборонный сектор", - добавил министр обороны.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что новая украинская баллистическая ракета прошла успешно летные испытания.
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Інгредієнти: По 1 кг свинини і цибулі, сіль, перець, 0,5 скл. олії, вода.
М'ясо порізати шматочками, цибулю перемолоти. У каструлю або будь-яку ємність із кришкою на дно покласти цибулю, зверху м'ясо, знову цибулю і м'ясо, ще раз повторити. Останній шар - багато цибулі. Закрити кришкою і в холод на добу. За годину до приготування шашлику дістати каструлю, вийняти м'ясо, додати сіль і олію. Руками місити, як тісто, 15 хвилин. Нанизати на шампури повздовж волокон, а не впоперек, щоб м'ясо не прокручувалося і не пригорало. Смажити на вугіллі, періодично збризкуючи водичкою.
Для контрасту:
Tim Zlatkin: Заїхав провідати побратима в госпіталь сьогодні. Розповів дічину: в сьомій ранку їх всіх ампутантів підняли та вивезли на майданчик перед поліклінікою... І до восьмої години вони на холоді (наголошую - сьома ранку, на вулиці плюс дев'ять по цельсію!) чекали найвеличнішого верховного головнокомандувача. Куталися в плєди, аби дочекатися і не задубнути. Той виступив перед ними на камеру і поїхав собі. Навіть не підійшовши до поранених бійців Тобто, по факту відвідав та привітав, а по суті відбулося чергове шоу 95 Кварталу заради красивої картинки в новинах Кажуть, минулого року була схожа історія, що підійти до поранених хлопців, потиснути руки (якщо є) або торкнутися плеча та сказати слова вдячності - для Сонцесяйного проблема з глобальних. Одну палату взагалі проігнорував. Подібне чергове приниження захисників в святковий день, схоже, стало традицією. Пацани, які втратили руки та ноги на фронті, мерзнули годину заради... Чого? Відосіка? Шо блін за хєрня???
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тобто, думка послати всіх нахер та повернутися в палату, не приходила?
це, спрямований кацапський вкид!
особливо пісюлька про закінчення війни, заляпана водярой, того креативного лаптя, котрий це навояв.
А те, що вони самотужки не можуть повернутися в палату - думка не приходила?
а, ходячі побратими?
от що ти мелеш?
І щоб не було чим заплатити за "уход".
Клоуни галімі.
Штати за чотири роки атомну бомбу розробили з нуля...
Щоби що? Відновлювати(продовжити?) її через 5(п'ять!!!!) років?!! На третьому році повномасштабної війни,яка "в голові зє закінчилас,не починаючись"?!!
Дійсно ПОТУЖНІ ЗЄ-ДОВБНІ,та їх виборці!
Ще раз, повільно: багато по-чу-є-те.
Це зелене трепло не сказав побачите наші ракети - а після дощика у четвер чи в цьому році, чи в наступному, чи взагалі за 2-5-10 років.
Чуємо ми про ракетну програму України від псево-президента постійно. А толку ?
Не для того Єрмак загробив виробництво ракет в Україні, аби тепер відновлювати.
Американці чітко і ясно сказали - своїми ракетами Україна може бити по рашці як завгодно.
Тому ЄрмакЗеленський і уся ця шайка зелених гнид усіма силами саботує українську ракетну програму. Сподіваються раніше здати Україну рашистам.
Аху.єтттттть....
То что нікагда нє відєлі.. (Стара кацапська пісня)
Артисти "разґаворнава жанра"...