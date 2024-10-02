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Новости Оборона
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Вы много услышите о большой ракетной программе Украины, - Умеров

Україна оголосить про велику ракетну програму: заява Умєрова

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что в этом или следующем году будет объявлено о большой ракетной программе.

Об этом он сказал на втором Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сосредотачиваемся в последнее время на ракетной и беспилотной программах. В следующем или до конца этого года вы много услышите о большой ракетной программе. Мы уже начали работать над баллистическими ракетами", - заявил глава Минобороны.

По словам Умерова, в 2023 году Минобороны инвестировало до 4 млрд долларов в локальное оборонное производство и работает над заключением долгосрочных соглашений.

"Мы уже достигли 2-5-летних соглашений и надеемся заключить 10-летние соглашения. Мы ищем пути упрощения системы, пытаемся упростить процедуры. Я только что имел встречу с Бюджетным комитетом (парламента. - Ред.), где я попросил их поддержки для бюджета на следующий год. Мы будем инвестировать больше в наш оборонный сектор", - добавил министр обороны.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что новая украинская баллистическая ракета прошла успешно летные испытания.

Читайте: Умеров об увеличении расходов на оборону: Средства пойдут на выплаты военным и закупку оружия

Автор: 

оборона (5215) ракеты (3577) Умеров Рустем (537)


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Топ комментарии
+56
Ми вже багато почули. Про програму. А де ракети?
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02.10.2024 10:16
+41
Дивлюсь на ці зелені брехливі харі і мимоволі зстискаюся кулаки. Як вони задовбали!
Для контрасту:

Tim Zlatkin: Заїхав провідати побратима в госпіталь сьогодні. Розповів дічину: в сьомій ранку їх всіх ампутантів підняли та вивезли на майданчик перед поліклінікою... І до восьмої години вони на холоді (наголошую - сьома ранку, на вулиці плюс дев'ять по цельсію!) чекали найвеличнішого верховного головнокомандувача. Куталися в плєди, аби дочекатися і не задубнути. Той виступив перед ними на камеру і поїхав собі. Навіть не підійшовши до поранених бійців Тобто, по факту відвідав та привітав, а по суті відбулося чергове шоу 95 Кварталу заради красивої картинки в новинах Кажуть, минулого року була схожа історія, що підійти до поранених хлопців, потиснути руки (якщо є) або торкнутися плеча та сказати слова вдячності - для Сонцесяйного проблема з глобальних. Одну палату взагалі проігнорував. Подібне чергове приниження захисників в святковий день, схоже, стало традицією. Пацани, які втратили руки та ноги на фронті, мерзнули годину заради... Чого? Відосіка? Шо блін за хєрня???

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02.10.2024 10:16
+26
Ви багато почуєте, но ніху@ не побачите...
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02.10.2024 10:16
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опомнилась пи...а, когда ночь прошла.
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02.10.2024 10:14 Ответить
Мати таку технологічну підтримку від Англії та Північної Європи вже б і барани серійно випускали б ракети.
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02.10.2024 10:21 Ответить
Це ж скільки ж можна вкрасти з цієї ракетної програми, аж дух захоплює. На горизонті Сколково 2.0.
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02.10.2024 10:52 Ответить
Тільки почали працювати над ракетами? Ну ви потужні
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02.10.2024 10:14 Ответить
Ага розтягнули на 5-7 років, а хочуть ще на 10. Якщо хочеться вбити якусь справу розроби програму років так на 50.
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02.10.2024 10:28 Ответить
Цього або наступного - иого шо " тєрзают смутниє сомнєнія"?
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02.10.2024 10:14 Ответить
Ми вже багато почули. Про програму. А де ракети?
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02.10.2024 10:16 Ответить
саме так-хотілось би й побачити у дії...
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02.10.2024 10:32 Ответить
Там же де дрони і дерева
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02.10.2024 10:33 Ответить
М'ясо соковите, дуже ніжне і просто тане в роті. А головне, що рецепт простий до неподобства.

Інгредієнти: По 1 кг свинини і цибулі, сіль, перець, 0,5 скл. олії, вода.

М'ясо порізати шматочками, цибулю перемолоти. У каструлю або будь-яку ємність із кришкою на дно покласти цибулю, зверху м'ясо, знову цибулю і м'ясо, ще раз повторити. Останній шар - багато цибулі. Закрити кришкою і в холод на добу. За годину до приготування шашлику дістати каструлю, вийняти м'ясо, додати сіль і олію. Руками місити, як тісто, 15 хвилин. Нанизати на шампури повздовж волокон, а не впоперек, щоб м'ясо не прокручувалося і не пригорало. Смажити на вугіллі, періодично збризкуючи водичкою.
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02.10.2024 10:38 Ответить
Ви почуєте все про таємні військові розробки - шапіто 95.
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02.10.2024 10:16 Ответить
****...................ти ви потужні!
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02.10.2024 10:16 Ответить
Дивлюсь на ці зелені брехливі харі і мимоволі зстискаюся кулаки. Як вони задовбали!
Для контрасту:

Tim Zlatkin: Заїхав провідати побратима в госпіталь сьогодні. Розповів дічину: в сьомій ранку їх всіх ампутантів підняли та вивезли на майданчик перед поліклінікою... І до восьмої години вони на холоді (наголошую - сьома ранку, на вулиці плюс дев'ять по цельсію!) чекали найвеличнішого верховного головнокомандувача. Куталися в плєди, аби дочекатися і не задубнути. Той виступив перед ними на камеру і поїхав собі. Навіть не підійшовши до поранених бійців Тобто, по факту відвідав та привітав, а по суті відбулося чергове шоу 95 Кварталу заради красивої картинки в новинах Кажуть, минулого року була схожа історія, що підійти до поранених хлопців, потиснути руки (якщо є) або торкнутися плеча та сказати слова вдячності - для Сонцесяйного проблема з глобальних. Одну палату взагалі проігнорував. Подібне чергове приниження захисників в святковий день, схоже, стало традицією. Пацани, які втратили руки та ноги на фронті, мерзнули годину заради... Чого? Відосіка? Шо блін за хєрня???

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02.10.2024 10:16 Ответить
*банаріум імені хрінпіду!
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02.10.2024 10:22 Ответить
При вигляді фрази "хочу закінчення війни" спливає на думку анекдот про член і ноги.
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02.10.2024 10:22 Ответить
Куталися в плєди, аби дочекатися і не задубнути.

тобто, думка послати всіх нахер та повернутися в палату, не приходила?
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02.10.2024 10:40 Ответить
Таку поведінку буде важче вибити з макітри, ніж русню з Півдня.
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02.10.2024 10:50 Ответить
нєнє.
це, спрямований кацапський вкид!
особливо пісюлька про закінчення війни, заляпана водярой, того креативного лаптя, котрий це навояв.
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02.10.2024 10:54 Ответить
Проблему скотинячого відношення медперсоналу ВЛК до поранених підіймали давно і не раз.
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02.10.2024 10:55 Ответить
"...всіх ампутантів підняли та вивезли..."
А те, що вони самотужки не можуть повернутися в палату - думка не приходила?
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02.10.2024 11:45 Ответить
а, гаркнути на медсестру? нє, не можна, бо утку не прибере?
а, ходячі побратими?
от що ти мелеш?
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02.10.2024 11:49 Ответить
Хочеться побажати тобі потрапити у повну залежність від "медперсоналу"...
І щоб не було чим заплатити за "уход".
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02.10.2024 12:09 Ответить
Ну тут питання і до поранених- вийшли, почекали 10 хвилин моченого- зеленого, розійшлися по палатам, нехай перед телесуфльором виступає.
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02.10.2024 10:40 Ответить
Не "вишли", а "вивезли"!
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02.10.2024 11:46 Ответить
примусово? не зважаючи на стан та супротив?
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02.10.2024 11:50 Ответить
доки почуємо : Ворог окупував Вугледар та взяв під контроль Обуховку на Курщині, - DeepState. КАРТИ Джерело:
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02.10.2024 10:16 Ответить
Ви багато почуєте, но ніху@ не побачите...
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02.10.2024 10:16 Ответить
Один пафос та заяви гучні.Вони тупо створюють інформаційний шум для відволікають увагу від нагальних проблем
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02.10.2024 10:16 Ответить
Что то мы даже про F-16 и блуждающие Петриоты ничего не слышим. А тем временем рашисты выпускают по нашим городам тысячи КАБов в неделю.
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02.10.2024 10:18 Ответить
а що можна про них почути, якщо вони - лише летючі чи ковзаючі платформи для встановлення реальної зброї, яку ми самі не виробляємо... і якої, схоже, катма...
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02.10.2024 10:22 Ответить
Для тебе вже готують солідол, обмажуть і запустять " блуждающім патріотом". От тоді і все почуєш
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02.10.2024 10:44 Ответить
зелені паскуди.
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02.10.2024 10:18 Ответить
Треба вже ядерну програму опрацьовувати, а ви тільки ракетну почали!
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02.10.2024 10:19 Ответить
це частина оної
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02.10.2024 11:06 Ответить
Мы багато про що чуемо! Але ж не бачимо!
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02.10.2024 10:19 Ответить
Щоб ти з'їв і не пиз**в. Робити такі заяви після того як заасфальтували ракетну програму це верх цинізму. Хоча зеленим цього не позичати! А про 'паляницю'' вже чули, і про якусь ''балістику'' теж чули! Що там на черзі -"підводний човен в степах України", та ''зірка смерті'' імені хрінпіду? Задовбали ви вже своїми обісцянками! Ідіть козли нахєр!!!
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02.10.2024 10:19 Ответить
мільон тепер вже ракет?...
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02.10.2024 10:19 Ответить
Потужно!
Клоуни галімі.
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02.10.2024 10:19 Ответить
Ми вже багато всього чули, "мільярдами", "мільйонами" "будемо всіх бомбити".
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02.10.2024 10:20 Ответить
Ми чуємо зелену маячню вже 5 років. А коли побачимо ураження кацапських цілей нашими ракетами?
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02.10.2024 10:21 Ответить
Чули, чуємо, і ще багато почуємо. Та й все. Бо піздєть - не боєголовки ворочать.
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02.10.2024 10:21 Ответить
Програма "велика", а де ракети, хоча б середні..
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02.10.2024 10:21 Ответить
Коли ми почуємо що ви вже пішли за кацапським крейсером?!!!
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02.10.2024 10:23 Ответить
Ідіоти зелені, українцям не потрібно чути, а бачити! Їхній піар задовбав!
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02.10.2024 10:25 Ответить
Потужна програма?
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02.10.2024 10:27 Ответить
про зебільбну потужність ...

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02.10.2024 10:29 Ответить
Вже чули ,про мілліард дерев і мільйон дронів.
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02.10.2024 10:28 Ответить
а ракетну програму Порошенка, 2014-19 рр. хто закрив ???



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02.10.2024 10:28 Ответить
https://www.dw.com/uk/zelenskyi-do-baidena-pane-prezydente-chomu-my-dosi-ne-v-nato/a-56401813 "Чому ми ще не в НАТО?"
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02.10.2024 10:57 Ответить
Чого ми вже тільки не чули. І про шашлики, і про 2-3 тижні, і про каву в Ялті... Краще б не чули
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02.10.2024 10:29 Ответить
Та ще не почули конкретно про план перемоги, дожити би ще до 2025 року.
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02.10.2024 10:31 Ответить
та ми тільки й чуємо. А робити ви щось будете, чи тільки триндіти?
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02.10.2024 10:32 Ответить
Тільки останній даун- імбецил може щось "слухати" від нак званої "укр" влади
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02.10.2024 10:32 Ответить
Поменше б пи..іли. Тихенько зробили, тихенько по кацапах шарахнули- і відморозились. Нє, воно ще курочка в гнізді, яєчко в пи...ді- а галасу на весь курник.
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02.10.2024 10:32 Ответить
Так вони тому й пи.дять бо ніхто нічого не робить. Четвертий рік скоро, а у нас все завтраки.
Штати за чотири роки атомну бомбу розробили з нуля...
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02.10.2024 10:39 Ответить
А нахера було знищувати у 2019 вже ДІЮЧУ ракетну програму? Тільки тому що вона від Порошенко - Турчинова,яких ненавиять Вови-недомірки ху+зє?!
Щоби що? Відновлювати(продовжити?) її через 5(п'ять!!!!) років?!! На третьому році повномасштабної війни,яка "в голові зє закінчилас,не починаючись"?!!
Дійсно ПОТУЖНІ ЗЄ-ДОВБНІ,та їх виборці!
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02.10.2024 10:36 Ответить
Кому це цікаво, крім кацапів? Пиз@іть - не мішки носить. Ми б краще почитали про "виття на мацковських болотах" після прильотів.
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02.10.2024 10:37 Ответить
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що цього або наступного року буде оголошено про велику ракетну програму. В українців скоро вуха пообриваються від "зеленої брехні" котру вони чують починаючи з 2019 року.Почути "зелену брехню " можна.але побачити реальних справ які в брехні "зеленій" не виходить.боу брехні.немає справ.одні слова.а чи то "бла.бла.бла"
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02.10.2024 10:38 Ответить
Шоу 95кагалу на кістках українців продовжується.
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02.10.2024 10:39 Ответить
"...багато почуєте про велику ракетну програму України..."

Ще раз, повільно: багато по-чу-є-те.
 Це зелене трепло не сказав побачите наші ракети - а після дощика у четвер чи в цьому році, чи в наступному, чи взагалі за 2-5-10 років.
Чуємо ми про ракетну програму України від псево-президента постійно. А толку ?
Не для того Єрмак загробив виробництво ракет в Україні, аби тепер відновлювати.

Американці чітко і ясно сказали - своїми ракетами Україна може бити по рашці як завгодно.
Тому ЄрмакЗеленський і уся ця шайка зелених гнид усіма силами саботує українську ракетну програму. Сподіваються раніше здати Україну рашистам.
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02.10.2024 10:40 Ответить
цього або наступного року ...


Аху.єтттттть....
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02.10.2024 10:41 Ответить
Ще один "працівник язиком" із ЗЕКО манди ((( Камер вистачить на всіх , аби бидловиборцям частину мозку б додати, бо випадає (
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02.10.2024 10:42 Ответить
Байки на ніч. Шахерезада за своїми 1001 нічью відпочиває
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02.10.2024 10:43 Ответить
Про Курськ вже почули
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02.10.2024 10:43 Ответить
Ну почути це не побачити,Умеров ми вже начулись на все життя,ніяк той шашлик зїсти не можемо!
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02.10.2024 10:43 Ответить
перед звільненням можна і не таке розказати
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02.10.2024 10:44 Ответить
''Завтра ви увідєтє
То что нікагда нє відєлі.. (Стара кацапська пісня)
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02.10.2024 10:46 Ответить
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що цього або наступного року буде оголошено про велику ракетну програму - або не дуже оголошено, або не в нашій країн. Так, ЗЄбільні тварюки схавають, але...
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02.10.2024 10:47 Ответить
Невігласи,на всю голову... .
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02.10.2024 10:49 Ответить
вже від тебе почули, "работнік ротом"!
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02.10.2024 10:52 Ответить
Ми вже чули про цю програму до 2020 року. Нептун, Вільха, Грім, Сапсан, Стугна, Кільчень, Оскол і багато ще різноманітних ракет. Чули про БПЛА СОКОЛ-300. Чули як зелені підари ці програми закрили. А що ви зараз хотите розповісти? Яку байку?
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02.10.2024 10:55 Ответить
та розуміемо що з зеленими падлюками тільки почуемо та николи не побачимо....
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02.10.2024 10:57 Ответить
У маленьких людей чомусь все велике! Від Будівництва до ракетної програми.
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02.10.2024 11:07 Ответить
Україні потрібна не ракетна программа, а ракети, ще учора.
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02.10.2024 11:13 Ответить
Не буде не ракет, не навіть ракетної програми. Ми тільки "багато почуємо про ракетну програму."
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02.10.2024 11:49 Ответить
дуууже хочеться ,щоб ці картонно-фейкові міністри просто щезли.....
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02.10.2024 11:19 Ответить
"Ви багато почуєте від нас про нову ракету." А хотілось би почути про неї, коли на Кацаії буде горіти і палати, а не слухати звичні байки про обіцянки світлого майбутнього!
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02.10.2024 11:29 Ответить
"Ви багато почуєте..."
Артисти "разґаворнава жанра"...
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02.10.2024 11:59 Ответить
Чуємо.
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02.10.2024 11:59 Ответить
Влада- анонс.... усе у майбутньому часі, зробимо, почуєте, забезпечимо, надамо й т.п., ......... навіщо ці анонси?!
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02.10.2024 12:12 Ответить
Пора вже сказати, що в України немає ядерної зброї, але за необхідності вона її застосує
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02.10.2024 12:21 Ответить
Только разговоры,до дела не доходит,воруют огромными суммами,зелёные мародёры,блдь
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02.10.2024 12:22 Ответить
Ага, послухаємо. Чергової болтовні та лапші на вуха.
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02.10.2024 12:56 Ответить
От саме про це чувак з Пентагону і казав - наносьте удари вглиб РФ своїми побрехеньками.
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02.10.2024 13:09 Ответить
Сначала запретить,закрыть,а потом объявить своей инициативой.Мародеры Зе.
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02.10.2024 13:09 Ответить
НАХЙ ПРО ЦЕ ПЗДІТИ ДЕБІЛИ !!!???
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02.10.2024 23:46 Ответить
 
 