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Новини Оборона
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Ви багато почуєте про велику ракетну програму України, - Умєров

Україна оголосить про велику ракетну програму: заява Умєрова

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що цього або наступного року буде оголошено про велику ракетну програму.

Про це він сказав на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми зосереджуємося останнім часом на ракетній і дроновій програмах. Наступного чи до кінця цього року ви багато почуєте про велику ракетну програму. Ми вже почали працювати над балістичними ракетами", - заявив очільник Міноборони.

За словами Умєрова, у 2023 році Міноборони інвестувало до 4 млрд доларів у локальне оборонне виробництво та працює над укладанням довготривалих угод.

"Ми вже досягли 2-5-річних угод і сподіваємося укласти 10-річні угоди. Ми шукаємо шляхи спрощення системи, намагаємося спростити процедури. Я щойно мав зустріч із Бюджетним комітетом (парламенту. - Ред.), де я попросив їхньої підтримки для бюджету на наступний рік. Ми будемо інвестувати більше в наш оборонний сектор", - додав міністр оборони.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що нова українська балістична ракета пройшла успішно льотні випробування.

Читайте: Умєров про збільшення видатків на оборону: Кошти підуть на виплати військовим і закупівлю зброї

Автор: 

оборона (4800) ракети (4033) Умєров Рустем (618)


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Топ коментарі
+56
Ми вже багато почули. Про програму. А де ракети?
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02.10.2024 10:16
+41
Дивлюсь на ці зелені брехливі харі і мимоволі зстискаюся кулаки. Як вони задовбали!
Для контрасту:

Tim Zlatkin: Заїхав провідати побратима в госпіталь сьогодні. Розповів дічину: в сьомій ранку їх всіх ампутантів підняли та вивезли на майданчик перед поліклінікою... І до восьмої години вони на холоді (наголошую - сьома ранку, на вулиці плюс дев'ять по цельсію!) чекали найвеличнішого верховного головнокомандувача. Куталися в плєди, аби дочекатися і не задубнути. Той виступив перед ними на камеру і поїхав собі. Навіть не підійшовши до поранених бійців Тобто, по факту відвідав та привітав, а по суті відбулося чергове шоу 95 Кварталу заради красивої картинки в новинах Кажуть, минулого року була схожа історія, що підійти до поранених хлопців, потиснути руки (якщо є) або торкнутися плеча та сказати слова вдячності - для Сонцесяйного проблема з глобальних. Одну палату взагалі проігнорував. Подібне чергове приниження захисників в святковий день, схоже, стало традицією. Пацани, які втратили руки та ноги на фронті, мерзнули годину заради... Чого? Відосіка? Шо блін за хєрня???

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02.10.2024 10:16
+26
Ви багато почуєте, но ніху@ не побачите...
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02.10.2024 10:16
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опомнилась пи...а, когда ночь прошла.
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02.10.2024 10:14 Відповісти
Мати таку технологічну підтримку від Англії та Північної Європи вже б і барани серійно випускали б ракети.
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02.10.2024 10:21 Відповісти
Це ж скільки ж можна вкрасти з цієї ракетної програми, аж дух захоплює. На горизонті Сколково 2.0.
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02.10.2024 10:52 Відповісти
Тільки почали працювати над ракетами? Ну ви потужні
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02.10.2024 10:14 Відповісти
Ага розтягнули на 5-7 років, а хочуть ще на 10. Якщо хочеться вбити якусь справу розроби програму років так на 50.
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02.10.2024 10:28 Відповісти
Цього або наступного - иого шо " тєрзают смутниє сомнєнія"?
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02.10.2024 10:14 Відповісти
Ми вже багато почули. Про програму. А де ракети?
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02.10.2024 10:16 Відповісти
саме так-хотілось би й побачити у дії...
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02.10.2024 10:32 Відповісти
Там же де дрони і дерева
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02.10.2024 10:33 Відповісти
М'ясо соковите, дуже ніжне і просто тане в роті. А головне, що рецепт простий до неподобства.

Інгредієнти: По 1 кг свинини і цибулі, сіль, перець, 0,5 скл. олії, вода.

М'ясо порізати шматочками, цибулю перемолоти. У каструлю або будь-яку ємність із кришкою на дно покласти цибулю, зверху м'ясо, знову цибулю і м'ясо, ще раз повторити. Останній шар - багато цибулі. Закрити кришкою і в холод на добу. За годину до приготування шашлику дістати каструлю, вийняти м'ясо, додати сіль і олію. Руками місити, як тісто, 15 хвилин. Нанизати на шампури повздовж волокон, а не впоперек, щоб м'ясо не прокручувалося і не пригорало. Смажити на вугіллі, періодично збризкуючи водичкою.
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02.10.2024 10:38 Відповісти
Ви почуєте все про таємні військові розробки - шапіто 95.
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02.10.2024 10:16 Відповісти
****...................ти ви потужні!
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02.10.2024 10:16 Відповісти
Дивлюсь на ці зелені брехливі харі і мимоволі зстискаюся кулаки. Як вони задовбали!
Для контрасту:

Tim Zlatkin: Заїхав провідати побратима в госпіталь сьогодні. Розповів дічину: в сьомій ранку їх всіх ампутантів підняли та вивезли на майданчик перед поліклінікою... І до восьмої години вони на холоді (наголошую - сьома ранку, на вулиці плюс дев'ять по цельсію!) чекали найвеличнішого верховного головнокомандувача. Куталися в плєди, аби дочекатися і не задубнути. Той виступив перед ними на камеру і поїхав собі. Навіть не підійшовши до поранених бійців Тобто, по факту відвідав та привітав, а по суті відбулося чергове шоу 95 Кварталу заради красивої картинки в новинах Кажуть, минулого року була схожа історія, що підійти до поранених хлопців, потиснути руки (якщо є) або торкнутися плеча та сказати слова вдячності - для Сонцесяйного проблема з глобальних. Одну палату взагалі проігнорував. Подібне чергове приниження захисників в святковий день, схоже, стало традицією. Пацани, які втратили руки та ноги на фронті, мерзнули годину заради... Чого? Відосіка? Шо блін за хєрня???

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02.10.2024 10:16 Відповісти
*банаріум імені хрінпіду!
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02.10.2024 10:22 Відповісти
При вигляді фрази "хочу закінчення війни" спливає на думку анекдот про член і ноги.
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02.10.2024 10:22 Відповісти
Куталися в плєди, аби дочекатися і не задубнути.

тобто, думка послати всіх нахер та повернутися в палату, не приходила?
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02.10.2024 10:40 Відповісти
Таку поведінку буде важче вибити з макітри, ніж русню з Півдня.
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02.10.2024 10:50 Відповісти
нєнє.
це, спрямований кацапський вкид!
особливо пісюлька про закінчення війни, заляпана водярой, того креативного лаптя, котрий це навояв.
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02.10.2024 10:54 Відповісти
Проблему скотинячого відношення медперсоналу ВЛК до поранених підіймали давно і не раз.
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02.10.2024 10:55 Відповісти
"...всіх ампутантів підняли та вивезли..."
А те, що вони самотужки не можуть повернутися в палату - думка не приходила?
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02.10.2024 11:45 Відповісти
а, гаркнути на медсестру? нє, не можна, бо утку не прибере?
а, ходячі побратими?
от що ти мелеш?
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02.10.2024 11:49 Відповісти
Хочеться побажати тобі потрапити у повну залежність від "медперсоналу"...
І щоб не було чим заплатити за "уход".
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02.10.2024 12:09 Відповісти
Ну тут питання і до поранених- вийшли, почекали 10 хвилин моченого- зеленого, розійшлися по палатам, нехай перед телесуфльором виступає.
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02.10.2024 10:40 Відповісти
Не "вишли", а "вивезли"!
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02.10.2024 11:46 Відповісти
примусово? не зважаючи на стан та супротив?
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02.10.2024 11:50 Відповісти
доки почуємо : Ворог окупував Вугледар та взяв під контроль Обуховку на Курщині, - DeepState. КАРТИ Джерело:
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02.10.2024 10:16 Відповісти
Ви багато почуєте, но ніху@ не побачите...
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02.10.2024 10:16 Відповісти
Один пафос та заяви гучні.Вони тупо створюють інформаційний шум для відволікають увагу від нагальних проблем
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02.10.2024 10:16 Відповісти
Что то мы даже про F-16 и блуждающие Петриоты ничего не слышим. А тем временем рашисты выпускают по нашим городам тысячи КАБов в неделю.
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02.10.2024 10:18 Відповісти
а що можна про них почути, якщо вони - лише летючі чи ковзаючі платформи для встановлення реальної зброї, яку ми самі не виробляємо... і якої, схоже, катма...
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02.10.2024 10:22 Відповісти
Для тебе вже готують солідол, обмажуть і запустять " блуждающім патріотом". От тоді і все почуєш
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02.10.2024 10:44 Відповісти
зелені паскуди.
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02.10.2024 10:18 Відповісти
Треба вже ядерну програму опрацьовувати, а ви тільки ракетну почали!
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02.10.2024 10:19 Відповісти
це частина оної
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02.10.2024 11:06 Відповісти
Мы багато про що чуемо! Але ж не бачимо!
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02.10.2024 10:19 Відповісти
Щоб ти з'їв і не пиз**в. Робити такі заяви після того як заасфальтували ракетну програму це верх цинізму. Хоча зеленим цього не позичати! А про 'паляницю'' вже чули, і про якусь ''балістику'' теж чули! Що там на черзі -"підводний човен в степах України", та ''зірка смерті'' імені хрінпіду? Задовбали ви вже своїми обісцянками! Ідіть козли нахєр!!!
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02.10.2024 10:19 Відповісти
мільон тепер вже ракет?...
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02.10.2024 10:19 Відповісти
Потужно!
Клоуни галімі.
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02.10.2024 10:19 Відповісти
Ми вже багато всього чули, "мільярдами", "мільйонами" "будемо всіх бомбити".
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02.10.2024 10:20 Відповісти
Ми чуємо зелену маячню вже 5 років. А коли побачимо ураження кацапських цілей нашими ракетами?
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02.10.2024 10:21 Відповісти
Чули, чуємо, і ще багато почуємо. Та й все. Бо піздєть - не боєголовки ворочать.
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02.10.2024 10:21 Відповісти
Програма "велика", а де ракети, хоча б середні..
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02.10.2024 10:21 Відповісти
Коли ми почуємо що ви вже пішли за кацапським крейсером?!!!
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02.10.2024 10:23 Відповісти
Ідіоти зелені, українцям не потрібно чути, а бачити! Їхній піар задовбав!
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02.10.2024 10:25 Відповісти
Потужна програма?
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02.10.2024 10:27 Відповісти
про зебільбну потужність ...

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02.10.2024 10:29 Відповісти
Вже чули ,про мілліард дерев і мільйон дронів.
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02.10.2024 10:28 Відповісти
а ракетну програму Порошенка, 2014-19 рр. хто закрив ???



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02.10.2024 10:28 Відповісти
https://www.dw.com/uk/zelenskyi-do-baidena-pane-prezydente-chomu-my-dosi-ne-v-nato/a-56401813 "Чому ми ще не в НАТО?"
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02.10.2024 10:57 Відповісти
Чого ми вже тільки не чули. І про шашлики, і про 2-3 тижні, і про каву в Ялті... Краще б не чули
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02.10.2024 10:29 Відповісти
Та ще не почули конкретно про план перемоги, дожити би ще до 2025 року.
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02.10.2024 10:31 Відповісти
та ми тільки й чуємо. А робити ви щось будете, чи тільки триндіти?
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02.10.2024 10:32 Відповісти
Тільки останній даун- імбецил може щось "слухати" від нак званої "укр" влади
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02.10.2024 10:32 Відповісти
Поменше б пи..іли. Тихенько зробили, тихенько по кацапах шарахнули- і відморозились. Нє, воно ще курочка в гнізді, яєчко в пи...ді- а галасу на весь курник.
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02.10.2024 10:32 Відповісти
Так вони тому й пи.дять бо ніхто нічого не робить. Четвертий рік скоро, а у нас все завтраки.
Штати за чотири роки атомну бомбу розробили з нуля...
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02.10.2024 10:39 Відповісти
А нахера було знищувати у 2019 вже ДІЮЧУ ракетну програму? Тільки тому що вона від Порошенко - Турчинова,яких ненавиять Вови-недомірки ху+зє?!
Щоби що? Відновлювати(продовжити?) її через 5(п'ять!!!!) років?!! На третьому році повномасштабної війни,яка "в голові зє закінчилас,не починаючись"?!!
Дійсно ПОТУЖНІ ЗЄ-ДОВБНІ,та їх виборці!
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02.10.2024 10:36 Відповісти
Кому це цікаво, крім кацапів? Пиз@іть - не мішки носить. Ми б краще почитали про "виття на мацковських болотах" після прильотів.
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02.10.2024 10:37 Відповісти
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що цього або наступного року буде оголошено про велику ракетну програму. В українців скоро вуха пообриваються від "зеленої брехні" котру вони чують починаючи з 2019 року.Почути "зелену брехню " можна.але побачити реальних справ які в брехні "зеленій" не виходить.боу брехні.немає справ.одні слова.а чи то "бла.бла.бла"
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02.10.2024 10:38 Відповісти
Шоу 95кагалу на кістках українців продовжується.
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02.10.2024 10:39 Відповісти
"...багато почуєте про велику ракетну програму України..."

Ще раз, повільно: багато по-чу-є-те.
 Це зелене трепло не сказав побачите наші ракети - а після дощика у четвер чи в цьому році, чи в наступному, чи взагалі за 2-5-10 років.
Чуємо ми про ракетну програму України від псево-президента постійно. А толку ?
Не для того Єрмак загробив виробництво ракет в Україні, аби тепер відновлювати.

Американці чітко і ясно сказали - своїми ракетами Україна може бити по рашці як завгодно.
Тому ЄрмакЗеленський і уся ця шайка зелених гнид усіма силами саботує українську ракетну програму. Сподіваються раніше здати Україну рашистам.
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02.10.2024 10:40 Відповісти
цього або наступного року ...


Аху.єтттттть....
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02.10.2024 10:41 Відповісти
Ще один "працівник язиком" із ЗЕКО манди ((( Камер вистачить на всіх , аби бидловиборцям частину мозку б додати, бо випадає (
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02.10.2024 10:42 Відповісти
Байки на ніч. Шахерезада за своїми 1001 нічью відпочиває
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02.10.2024 10:43 Відповісти
Про Курськ вже почули
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02.10.2024 10:43 Відповісти
Ну почути це не побачити,Умеров ми вже начулись на все життя,ніяк той шашлик зїсти не можемо!
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02.10.2024 10:43 Відповісти
перед звільненням можна і не таке розказати
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02.10.2024 10:44 Відповісти
''Завтра ви увідєтє
То что нікагда нє відєлі.. (Стара кацапська пісня)
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02.10.2024 10:46 Відповісти
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що цього або наступного року буде оголошено про велику ракетну програму - або не дуже оголошено, або не в нашій країн. Так, ЗЄбільні тварюки схавають, але...
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02.10.2024 10:47 Відповісти
Невігласи,на всю голову... .
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02.10.2024 10:49 Відповісти
вже від тебе почули, "работнік ротом"!
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02.10.2024 10:52 Відповісти
Ми вже чули про цю програму до 2020 року. Нептун, Вільха, Грім, Сапсан, Стугна, Кільчень, Оскол і багато ще різноманітних ракет. Чули про БПЛА СОКОЛ-300. Чули як зелені підари ці програми закрили. А що ви зараз хотите розповісти? Яку байку?
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02.10.2024 10:55 Відповісти
та розуміемо що з зеленими падлюками тільки почуемо та николи не побачимо....
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02.10.2024 10:57 Відповісти
У маленьких людей чомусь все велике! Від Будівництва до ракетної програми.
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02.10.2024 11:07 Відповісти
Україні потрібна не ракетна программа, а ракети, ще учора.
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02.10.2024 11:13 Відповісти
Не буде не ракет, не навіть ракетної програми. Ми тільки "багато почуємо про ракетну програму."
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02.10.2024 11:49 Відповісти
дуууже хочеться ,щоб ці картонно-фейкові міністри просто щезли.....
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02.10.2024 11:19 Відповісти
"Ви багато почуєте від нас про нову ракету." А хотілось би почути про неї, коли на Кацаії буде горіти і палати, а не слухати звичні байки про обіцянки світлого майбутнього!
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02.10.2024 11:29 Відповісти
"Ви багато почуєте..."
Артисти "разґаворнава жанра"...
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02.10.2024 11:59 Відповісти
Чуємо.
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02.10.2024 11:59 Відповісти
Влада- анонс.... усе у майбутньому часі, зробимо, почуєте, забезпечимо, надамо й т.п., ......... навіщо ці анонси?!
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02.10.2024 12:12 Відповісти
Пора вже сказати, що в України немає ядерної зброї, але за необхідності вона її застосує
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02.10.2024 12:21 Відповісти
Только разговоры,до дела не доходит,воруют огромными суммами,зелёные мародёры,блдь
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02.10.2024 12:22 Відповісти
Ага, послухаємо. Чергової болтовні та лапші на вуха.
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02.10.2024 12:56 Відповісти
От саме про це чувак з Пентагону і казав - наносьте удари вглиб РФ своїми побрехеньками.
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02.10.2024 13:09 Відповісти
Сначала запретить,закрыть,а потом объявить своей инициативой.Мародеры Зе.
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02.10.2024 13:09 Відповісти
НАХЙ ПРО ЦЕ ПЗДІТИ ДЕБІЛИ !!!???
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02.10.2024 23:46 Відповісти
 
 