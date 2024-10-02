Ви багато почуєте про велику ракетну програму України, - Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що цього або наступного року буде оголошено про велику ракетну програму.

Про це він сказав на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми зосереджуємося останнім часом на ракетній і дроновій програмах. Наступного чи до кінця цього року ви багато почуєте про велику ракетну програму. Ми вже почали працювати над балістичними ракетами", - заявив очільник Міноборони.

За словами Умєрова, у 2023 році Міноборони інвестувало до 4 млрд доларів у локальне оборонне виробництво та працює над укладанням довготривалих угод.

"Ми вже досягли 2-5-річних угод і сподіваємося укласти 10-річні угоди. Ми шукаємо шляхи спрощення системи, намагаємося спростити процедури. Я щойно мав зустріч із Бюджетним комітетом (парламенту. - Ред.), де я попросив їхньої підтримки для бюджету на наступний рік. Ми будемо інвестувати більше в наш оборонний сектор", - додав міністр оборони.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що нова українська балістична ракета пройшла успішно льотні випробування.

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