Ви багато почуєте про велику ракетну програму України, - Умєров
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що цього або наступного року буде оголошено про велику ракетну програму.
Про це він сказав на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми зосереджуємося останнім часом на ракетній і дроновій програмах. Наступного чи до кінця цього року ви багато почуєте про велику ракетну програму. Ми вже почали працювати над балістичними ракетами", - заявив очільник Міноборони.
За словами Умєрова, у 2023 році Міноборони інвестувало до 4 млрд доларів у локальне оборонне виробництво та працює над укладанням довготривалих угод.
"Ми вже досягли 2-5-річних угод і сподіваємося укласти 10-річні угоди. Ми шукаємо шляхи спрощення системи, намагаємося спростити процедури. Я щойно мав зустріч із Бюджетним комітетом (парламенту. - Ред.), де я попросив їхньої підтримки для бюджету на наступний рік. Ми будемо інвестувати більше в наш оборонний сектор", - додав міністр оборони.
Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що нова українська балістична ракета пройшла успішно льотні випробування.
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Інгредієнти: По 1 кг свинини і цибулі, сіль, перець, 0,5 скл. олії, вода.
М'ясо порізати шматочками, цибулю перемолоти. У каструлю або будь-яку ємність із кришкою на дно покласти цибулю, зверху м'ясо, знову цибулю і м'ясо, ще раз повторити. Останній шар - багато цибулі. Закрити кришкою і в холод на добу. За годину до приготування шашлику дістати каструлю, вийняти м'ясо, додати сіль і олію. Руками місити, як тісто, 15 хвилин. Нанизати на шампури повздовж волокон, а не впоперек, щоб м'ясо не прокручувалося і не пригорало. Смажити на вугіллі, періодично збризкуючи водичкою.
Для контрасту:
Tim Zlatkin: Заїхав провідати побратима в госпіталь сьогодні. Розповів дічину: в сьомій ранку їх всіх ампутантів підняли та вивезли на майданчик перед поліклінікою... І до восьмої години вони на холоді (наголошую - сьома ранку, на вулиці плюс дев'ять по цельсію!) чекали найвеличнішого верховного головнокомандувача. Куталися в плєди, аби дочекатися і не задубнути. Той виступив перед ними на камеру і поїхав собі. Навіть не підійшовши до поранених бійців Тобто, по факту відвідав та привітав, а по суті відбулося чергове шоу 95 Кварталу заради красивої картинки в новинах Кажуть, минулого року була схожа історія, що підійти до поранених хлопців, потиснути руки (якщо є) або торкнутися плеча та сказати слова вдячності - для Сонцесяйного проблема з глобальних. Одну палату взагалі проігнорував. Подібне чергове приниження захисників в святковий день, схоже, стало традицією. Пацани, які втратили руки та ноги на фронті, мерзнули годину заради... Чого? Відосіка? Шо блін за хєрня???
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тобто, думка послати всіх нахер та повернутися в палату, не приходила?
це, спрямований кацапський вкид!
особливо пісюлька про закінчення війни, заляпана водярой, того креативного лаптя, котрий це навояв.
А те, що вони самотужки не можуть повернутися в палату - думка не приходила?
а, ходячі побратими?
от що ти мелеш?
І щоб не було чим заплатити за "уход".
Клоуни галімі.
Штати за чотири роки атомну бомбу розробили з нуля...
Щоби що? Відновлювати(продовжити?) її через 5(п'ять!!!!) років?!! На третьому році повномасштабної війни,яка "в голові зє закінчилас,не починаючись"?!!
Дійсно ПОТУЖНІ ЗЄ-ДОВБНІ,та їх виборці!
Ще раз, повільно: багато по-чу-є-те.
Це зелене трепло не сказав побачите наші ракети - а після дощика у четвер чи в цьому році, чи в наступному, чи взагалі за 2-5-10 років.
Чуємо ми про ракетну програму України від псево-президента постійно. А толку ?
Не для того Єрмак загробив виробництво ракет в Україні, аби тепер відновлювати.
Американці чітко і ясно сказали - своїми ракетами Україна може бити по рашці як завгодно.
Тому ЄрмакЗеленський і уся ця шайка зелених гнид усіма силами саботує українську ракетну програму. Сподіваються раніше здати Україну рашистам.
Аху.єтттттть....
То что нікагда нє відєлі.. (Стара кацапська пісня)
Артисти "разґаворнава жанра"...