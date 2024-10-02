Администратор агентства USAID Пауэр прибыла в Украину. ФОТО
В среду, 2 октября, администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр прибыла с визитом в Киев.
Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Очень рада приветствовать администратора USAID Саманту Пауэр с ее третьим визитом в Украину после начала полномасштабной неспровоцированной войны России", - написала Бринк.
Как сообщалось, администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр посещала Киев в июле прошлого года.
Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Пауэр за гуманитарную помощь для сельского хозяйства и обсудил с ней пути восстановления энергетической системы страны.
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