Администратор агентства USAID Пауэр прибыла в Украину. ФОТО

В среду, 2 октября, администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр прибыла с визитом в Киев.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Очень рада приветствовать администратора USAID Саманту Пауэр с ее третьим визитом в Украину после начала полномасштабной неспровоцированной войны России", - написала Бринк.

Как сообщалось, администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр посещала Киев в июле прошлого года.

Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Пауэр за гуманитарную помощь для сельского хозяйства и обсудил с ней пути восстановления энергетической системы страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заместитель администратора USAID Коулман прибыла с визитом в Киев. ФОТО