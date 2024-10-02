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Администратор агентства USAID Пауэр прибыла в Украину. ФОТО

В среду, 2 октября, администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр прибыла с визитом в Киев.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Очень рада приветствовать администратора USAID Саманту Пауэр с ее третьим визитом в Украину после начала полномасштабной неспровоцированной войны России", - написала Бринк.

Адміністраторка USAID Саманта Пауер у Києві 2 жовтня

Как сообщалось, администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр посещала Киев в июле прошлого года.

Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Пауэр за гуманитарную помощь для сельского хозяйства и обсудил с ней пути восстановления энергетической системы страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заместитель администратора USAID Коулман прибыла с визитом в Киев. ФОТО

Автор: 

визит (3091) Киев (25588) USAID (90) Бринк Бриджит (186)


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що це означає?
всі лотереї грінкард від україни, виграють, в наступному році?
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02.10.2024 11:16 Ответить
На тобі бубачка Саманту Пауер замість далекобійних ракет. Насолоджуйся. Обговори з нею сільське господарство.
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02.10.2024 11:25 Ответить
Приїхала узгоджувати гумдопомогу після здачі сумської, харківської, запорізької, херсонської, миколаївської областей за потужним планом перемоги оманського
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02.10.2024 11:28 Ответить
Це трохи не те. Вони реально допомагають усім. По усаід АГРО я і фермери поруч отримали по 1т NPK . Хай яка, але підтримка. Все прозоро і по чесному
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02.10.2024 11:34 Ответить
Редакторам слід визначтись: Пауер, чи Павер.
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02.10.2024 13:46 Ответить
 
 