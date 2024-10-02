Адміністраторка агентства USAID Пауер прибула до України. ФОТО
У середу, 2 жовтня, адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер прибула з візитом до Києва.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Дуже рада вітати адміністраторку USAID Саманту Павер з її третім візитом до України після початку повномасштабної неспровокованої війни Росії", - написала Брінк.
Як повідомлялося, адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Павер відвідувала Київ у липні минулого року.
Тоді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Пауер за гуманітарну допомогу для сільського господарства та обговорив з нею шляхи відновлення енергетичної системи країни.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
всі лотереї грінкард від україни, виграють, в наступному році?