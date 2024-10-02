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Адміністраторка агентства USAID Пауер прибула до України. ФОТО

У середу, 2 жовтня, адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер прибула з візитом до Києва. 

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже рада вітати адміністраторку USAID Саманту Павер з її третім візитом до України після початку повномасштабної неспровокованої війни Росії", - написала Брінк.

Адміністраторка USAID Саманта Пауер у Києві 2 жовтня

Як повідомлялося, адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Павер відвідувала Київ у липні минулого року.

Тоді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Пауер за гуманітарну допомогу для сільського господарства та обговорив з нею шляхи відновлення енергетичної системи країни.

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Автор: 

візит (1594) Київ (19549) USAID (212) Брінк Бріджит (234)


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що це означає?
всі лотереї грінкард від україни, виграють, в наступному році?
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02.10.2024 11:16 Відповісти
На тобі бубачка Саманту Пауер замість далекобійних ракет. Насолоджуйся. Обговори з нею сільське господарство.
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02.10.2024 11:25 Відповісти
Приїхала узгоджувати гумдопомогу після здачі сумської, харківської, запорізької, херсонської, миколаївської областей за потужним планом перемоги оманського
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02.10.2024 11:28 Відповісти
Це трохи не те. Вони реально допомагають усім. По усаід АГРО я і фермери поруч отримали по 1т NPK . Хай яка, але підтримка. Все прозоро і по чесному
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02.10.2024 11:34 Відповісти
Редакторам слід визначтись: Пауер, чи Павер.
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02.10.2024 13:46 Відповісти
 
 