Адміністраторка агентства USAID Пауер прибула до України. ФОТО

У середу, 2 жовтня, адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер прибула з візитом до Києва.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже рада вітати адміністраторку USAID Саманту Павер з її третім візитом до України після початку повномасштабної неспровокованої війни Росії", - написала Брінк.

Як повідомлялося, адміністраторка Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Павер відвідувала Київ у липні минулого року.

Тоді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував Пауер за гуманітарну допомогу для сільського господарства та обговорив з нею шляхи відновлення енергетичної системи країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступниця адміністратора USAID Коулман прибула з візитом до Києва. ФОТО