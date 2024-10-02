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Новости Война
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За сентябрь 2024 года ликвидировано более 38 000 российских оккупантов. ИНФОГРАФИКА

Сили оборони за вересень ліквідували 38 130 військових РФ

Украинские защитники за сентябрь ликвидировали 38 130 российских военных и уничтожили более 6000 единиц военной техники и вооружения РФ.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за сентябрь 2024 года потери противника составляли около 38130 человек личного состава.

Также уничтожены 6283 единицы вооружения и военной техники оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 655 560 человек (+1130 за сутки), 8887 танков, 18 869 артсистем, 17 579 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Подразделениями Сил обороны Украины уничтожено значительное количество вооружения и военной техники российских войск:

  • 291 танк
  • 787 боевых бронированных машин
  • 1219 артиллерийских систем
  • 28 РСЗО
  • 23 установки ППО
  • 1740 единиц автотехники
  • 323 единицы спецтехники.

В небе над Украиной ПВО в сентябре сбила 1815 выпущенных россиянами беспилотников оперативно-тактического уровня и 56 вражеских ракет.

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Автор: 

армия РФ (19403) ликвидация (3609) техника (1738) потери (4400) Павлюк Александр (191)


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Щось давно кацапські літаки не збивали !
Ну ж бо хлопці !
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02.10.2024 13:19 Ответить
 
 