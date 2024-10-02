За сентябрь 2024 года ликвидировано более 38 000 российских оккупантов. ИНФОГРАФИКА
Украинские защитники за сентябрь ликвидировали 38 130 российских военных и уничтожили более 6000 единиц военной техники и вооружения РФ.
Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что за сентябрь 2024 года потери противника составляли около 38130 человек личного состава.
Также уничтожены 6283 единицы вооружения и военной техники оккупантов.
Подразделениями Сил обороны Украины уничтожено значительное количество вооружения и военной техники российских войск:
- 291 танк
- 787 боевых бронированных машин
- 1219 артиллерийских систем
- 28 РСЗО
- 23 установки ППО
- 1740 единиц автотехники
- 323 единицы спецтехники.
В небе над Украиной ПВО в сентябре сбила 1815 выпущенных россиянами беспилотников оперативно-тактического уровня и 56 вражеских ракет.
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