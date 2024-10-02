За сентябрь 2024 года ликвидировано более 38 000 российских оккупантов. ИНФОГРАФИКА

Украинские защитники за сентябрь ликвидировали 38 130 российских военных и уничтожили более 6000 единиц военной техники и вооружения РФ.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за сентябрь 2024 года потери противника составляли около 38130 человек личного состава.

Также уничтожены 6283 единицы вооружения и военной техники оккупантов.

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Подразделениями Сил обороны Украины уничтожено значительное количество вооружения и военной техники российских войск:

291 танк

787 боевых бронированных машин

1219 артиллерийских систем

28 РСЗО

23 установки ППО

1740 единиц автотехники

323 единицы спецтехники.

В небе над Украиной ПВО в сентябре сбила 1815 выпущенных россиянами беспилотников оперативно-тактического уровня и 56 вражеских ракет.

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