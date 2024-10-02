За вересень 2024 року ліквідовано понад 38 000 російських окупантів. ІНФОГРАФІКА

Українські захисники за вересень ліквідували 38 130 російських військових та знищили понад 6000 одиниць військової техніки та озброєння РФ.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за вересень 2024 року втрати противника становили близько 38130 осіб особового складу.

Також знищені 6283 одиниці озброєння та військової техніки окупантів.

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Підрозділами Сил оборони України знищено значну кількість озброєння та військової техніки російських військ:

291 танк

787 бойових броньованих машин

1219 артилерійських систем

28 РСЗВ

23 установки ППО

1740 одиниць автотехніки

323 одиниці спецтехніки.

У небі над Україною ППО у вересні збила 1815 випущених росіянами безпілотників оперативно-тактичного рівня і 56 ворожих ракет.

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