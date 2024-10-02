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Новини Війна
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За вересень 2024 року ліквідовано понад 38 000 російських окупантів. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони за вересень ліквідували 38 130 військових РФ

Українські захисники за вересень ліквідували 38 130 російських військових та знищили понад 6000 одиниць військової техніки та озброєння РФ.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що за вересень 2024 року втрати противника становили близько 38130 осіб особового складу.

Також знищені 6283 одиниці озброєння та військової техніки окупантів.

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Підрозділами Сил оборони України знищено значну кількість озброєння та військової техніки російських військ:

  •  291 танк
  • 787 бойових броньованих машин
  •  1219 артилерійських систем
  •  28 РСЗВ
  • 23 установки ППО
  • 1740 одиниць автотехніки
  •  323 одиниці спецтехніки.

У небі над Україною ППО у вересні збила 1815 випущених росіянами безпілотників оперативно-тактичного рівня і 56 ворожих ракет.

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Автор: 

армія рф (17557) ліквідація (3993) техніка (1834) втрати (4419) Павлюк Олександр (216)


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Щось давно кацапські літаки не збивали !
Ну ж бо хлопці !
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02.10.2024 13:19 Відповісти
 
 